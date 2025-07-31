Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Виана рассказал, почему США ввели пошлины против Бразилии - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/brazilija-2032490842.html
Сенатор Виана рассказал, почему США ввели пошлины против Бразилии
Сенатор Виана рассказал, почему США ввели пошлины против Бразилии - РИА Новости, 31.07.2025
Сенатор Виана рассказал, почему США ввели пошлины против Бразилии
Введение США пошлин в размере 50% на импорт товаров из Бразилии связано с укреплением БРИКС, а дело экс-президента Бразилии Жаира Болсонару - лишь предлог,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T03:08:00+03:00
2025-07-31T03:08:00+03:00
в мире
бразилия
сша
бразилиа
жаир болсонару
дональд трамп
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17905/84/179058432_0:175:3579:2188_1920x0_80_0_0_db6d820325c37112a2ec1de22ded585a.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Введение США пошлин в размере 50% на импорт товаров из Бразилии связано с укреплением БРИКС, а дело экс-президента Бразилии Жаира Болсонару - лишь предлог, заявил член Федерального сената парламента Бразилии Карлус Виана. Белый дом накануне заявил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентных импортных пошлин для Бразилии за действия, якобы представляющие угрозу для США. Ранее президент США угрожал Бразилии пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника - экс-президента Бразилии Болсонару, находящегося под следствием. "Вопрос, связанный с бывшим президентом Болсонару, является лишь частью этого и использовался как способ повысить пошлину. США не собираются публично признавать, что они боятся и обеспокоены БРИКС... Политический вопрос был лишь предлогом", - заявил Виана в интервью порталу UOL. Трамп ранее заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Бразилия председательствует в БРИКС в 2025 году.
https://ria.ru/20250719/braziliya-2030195870.html
https://ria.ru/20250719/tramp-2030086743.html
бразилия
сша
бразилиа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17905/84/179058432_214:0:3365:2363_1920x0_80_0_0_0cd5e0bb8c3ec1cc613e5cc16a96c25b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, сша, бразилиа, жаир болсонару, дональд трамп, брикс
В мире, Бразилия, США, Бразилиа, Жаир Болсонару, Дональд Трамп, БРИКС
Сенатор Виана рассказал, почему США ввели пошлины против Бразилии

Сенатор Виана: США ввели пошлины против Бразилии из-за страха укрепления БРИКС

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкПанорама Рио-де-Жанейро
Панорама Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Панорама Рио-де-Жанейро . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Введение США пошлин в размере 50% на импорт товаров из Бразилии связано с укреплением БРИКС, а дело экс-президента Бразилии Жаира Болсонару - лишь предлог, заявил член Федерального сената парламента Бразилии Карлус Виана.
Белый дом накануне заявил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентных импортных пошлин для Бразилии за действия, якобы представляющие угрозу для США. Ранее президент США угрожал Бразилии пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника - экс-президента Бразилии Болсонару, находящегося под следствием.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Президент Бразилии осудил вмешательство США во внутренние дела страны
19 июля, 20:37
"Вопрос, связанный с бывшим президентом Болсонару, является лишь частью этого и использовался как способ повысить пошлину. США не собираются публично признавать, что они боятся и обеспокоены БРИКС... Политический вопрос был лишь предлогом", - заявил Виана в интервью порталу UOL.
Трамп ранее заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Бразилия председательствует в БРИКС в 2025 году.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Трамп считает, что БРИКС якобы теряет свое влияние
19 июля, 00:45
 
В миреБразилияСШАБразилиаЖаир БолсонаруДональд ТрампБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала