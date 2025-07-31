Сенатор Виана рассказал, почему США ввели пошлины против Бразилии
Сенатор Виана: США ввели пошлины против Бразилии из-за страха укрепления БРИКС
Панорама Рио-де-Жанейро . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Введение США пошлин в размере 50% на импорт товаров из Бразилии связано с укреплением БРИКС, а дело экс-президента Бразилии Жаира Болсонару - лишь предлог, заявил член Федерального сената парламента Бразилии Карлус Виана.
Белый дом накануне заявил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентных импортных пошлин для Бразилии за действия, якобы представляющие угрозу для США. Ранее президент США угрожал Бразилии пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника - экс-президента Бразилии Болсонару, находящегося под следствием.
"Вопрос, связанный с бывшим президентом Болсонару, является лишь частью этого и использовался как способ повысить пошлину. США не собираются публично признавать, что они боятся и обеспокоены БРИКС... Политический вопрос был лишь предлогом", - заявил Виана в интервью порталу UOL.
Трамп ранее заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.
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