https://ria.ru/20250731/bpla-2032509407.html

В Дагестане отменили опасность атаки БПЛА

В Дагестане отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025

В Дагестане отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Дагестане спустя пять часов, сообщили в МЧС республики. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T08:06:00+03:00

2025-07-31T08:06:00+03:00

2025-07-31T08:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Дагестане спустя пять часов, сообщили в МЧС республики. Опасность была объявлена в 02.24 мск, она длилась пять часов. "Отбой опасности атаки БПЛА на территории Республики Дагестан", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика дагестан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, безопасность