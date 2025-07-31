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В Дагестане отменили опасность атаки БПЛА
В Дагестане отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
В Дагестане отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Дагестане спустя пять часов, сообщили в МЧС республики. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:06:00+03:00
2025-07-31T08:06:00+03:00
2025-07-31T08:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
безопасность
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Дагестане спустя пять часов, сообщили в МЧС республики. Опасность была объявлена в 02.24 мск, она длилась пять часов. "Отбой опасности атаки БПЛА на территории Республики Дагестан", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, безопасность
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан, Безопасность
В Дагестане отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Дагестане спустя 5 часов