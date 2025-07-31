Белоруссия передаст России освященные камни в знак военного братства
Белоруссия вручит ветеранам девять камней — символов подвига героев Малой Земли
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчастники торжественного ритуала зажжения факелов от огня Вечной Славы на площади Героев в Новороссийске
Участники торжественного ритуала зажжения факелов от огня Вечной Славы на площади Героев в Новороссийске. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Белорусская делегация в честь Дня ВМФ вручит в четверг ветеранам России девять освященных камней - символов подвига героев Малой Земли, которые установят в местах боевой славы, сообщили накануне организаторы проекта "Камни Памяти".
Девять освященных по всем церковным канонам белорусских камней, символизирующих застывшие слезы матери Беларуси по своим сыновьям, будут переданы ветеранским сообществам Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края для установки в местах героической доблести.
"В городе-герое Москва в честь Дня ВМФ состоится старт нового международного духовного - патриотического проекта "Камни Памяти". Акция посвящается белорусам и россиянам - героическим защитникам легендарной Малой Земли под командованием героя СССР вице-адмирала Георгия Холостякова. В торжественной обстановке от белорусской делегации Совету Ветеранов, депутатам и представителям города-героя Москва будут переданы в дар белорусские святыни, связанные с малой родиной героев-черноморцев, уроженцев Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что первый белорусский "Камень Памяти", в честь белорусов-черноморцев и спасителя Геленджика и освободителя Новороссийска, командира новороссийской военно-морской базы, адмирала земли белорусской Георгия Никитича Холостякова, планируется установить на Площади Куникова рядом с "Якорем Памяти", подаренным в 1976 году ветеранами города-героя Новороссийска в честь морского братства ветеранов города-героя Новороссийск и города –героя Москва.
Участники российского общественно-патриотического движения "Морское братство - нерушимо!" (организаторы) передадут белорусам морские артефакты советских героев, собранные поисковиками Балтики и Причерноморья Кубани для патриотических классов и музеев. "Среди передаваемых артефактов особым подарком для юных моряков-белорусов станет коллекция живописи советских художников-маринистов, собранных ветеранами морской пехоты в годы совместной службы белорусов и россиян в единых флотских командах и экипажах ВМФ СССР", - говорится в сообщении.
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