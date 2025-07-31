https://ria.ru/20250731/belorussija-2032491661.html

Белоруссия передаст России освященные камни в знак военного братства

Белоруссия передаст России освященные камни в знак военного братства - РИА Новости, 31.07.2025

Белоруссия передаст России освященные камни в знак военного братства

Белорусская делегация в честь Дня ВМФ вручит в четверг ветеранам России девять освященных камней - символов подвига героев Малой Земли, которые установят в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T03:25:00+03:00

2025-07-31T03:25:00+03:00

2025-07-31T03:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

новороссийск

россия

белоруссия

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Белорусская делегация в честь Дня ВМФ вручит в четверг ветеранам России девять освященных камней - символов подвига героев Малой Земли, которые установят в местах боевой славы, сообщили накануне организаторы проекта "Камни Памяти". Девять освященных по всем церковным канонам белорусских камней, символизирующих застывшие слезы матери Беларуси по своим сыновьям, будут переданы ветеранским сообществам Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края для установки в местах героической доблести. "В городе-герое Москва в честь Дня ВМФ состоится старт нового международного духовного - патриотического проекта "Камни Памяти". Акция посвящается белорусам и россиянам - героическим защитникам легендарной Малой Земли под командованием героя СССР вице-адмирала Георгия Холостякова. В торжественной обстановке от белорусской делегации Совету Ветеранов, депутатам и представителям города-героя Москва будут переданы в дар белорусские святыни, связанные с малой родиной героев-черноморцев, уроженцев Республики Беларусь", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что первый белорусский "Камень Памяти", в честь белорусов-черноморцев и спасителя Геленджика и освободителя Новороссийска, командира новороссийской военно-морской базы, адмирала земли белорусской Георгия Никитича Холостякова, планируется установить на Площади Куникова рядом с "Якорем Памяти", подаренным в 1976 году ветеранами города-героя Новороссийска в честь морского братства ветеранов города-героя Новороссийск и города –героя Москва. Участники российского общественно-патриотического движения "Морское братство - нерушимо!" (организаторы) передадут белорусам морские артефакты советских героев, собранные поисковиками Балтики и Причерноморья Кубани для патриотических классов и музеев. "Среди передаваемых артефактов особым подарком для юных моряков-белорусов станет коллекция живописи советских художников-маринистов, собранных ветеранами морской пехоты в годы совместной службы белорусов и россиян в единых флотских командах и экипажах ВМФ СССР", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250508/veteran-2015732565.html

https://ria.ru/20240622/naryshkin-1954710529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, новороссийск, россия, белоруссия, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне