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В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в нападении на отделение банка - РИА Новости, 31.07.2025
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14:30 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/arest-2032598394.html
В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в нападении на отделение банка
В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в нападении на отделение банка - РИА Новости, 31.07.2025
В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в нападении на отделение банка
Бросивший бутылку с горючей жидкостью в отделение банка в городе Пушкин в Петербурге заключен под стражу по 28 сентября, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:30:00+03:00
2025-07-31T14:30:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Бросивший бутылку с горючей жидкостью в отделение банка в городе Пушкин в Петербурге заключен под стражу по 28 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Никитина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 (теракт) УК РФ. Срок меры - 28.09.2025", - сообщает пресс-служба. Следствие полагает, что 29 июля Никитин проник в операционный зал банка на Октябрьском бульваре и бросил там бутылку с горючей жидкостью и подожженным фитилем. В пресс-службе судов добавили, что следователь в заседании отметил, что Никитин совершил преступление под воздействием третьих лиц. "Никитин под воздействием мошенников взял кредит на 3,5 миллиона рублей и перевел деньги третьим лицам", - добавили в пресс-службе судов. У суда Никитин просил более мягкую меру. Обещал больше преступлений не совершать, вину он также признал. По данным СК, во вторник мужчина в помещении финансового учреждения, расположенного на Октябрьском бульваре в городе Пушкин, кинул бутылку с горючей жидкостью. В результате инцидента никто не пострадал. По подозрению в совершении указанного преступления незамедлительно был задержан 27-летний мужчина. Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, предварительно было установлено, что мужчина действовал по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили его к совершению данного преступления. Пресс-служба главка Росгвардии по Северо-Западному округу уточняла, что мужчина пришел в отделение банка с несколькими "коктейлями Молотова", но они не сработали. По информации системы 2ГИС, на Октябрьском бульваре, 16 находится дополнительный офис банка "Санкт-Петербург".
https://ria.ru/20241224/volgograd-1991112940.html
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санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия

В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в нападении на отделение банка

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Бросивший бутылку с горючей жидкостью в отделение банка в городе Пушкин в Петербурге заключен под стражу по 28 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Никитина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 (теракт) УК РФ. Срок меры - 28.09.2025", - сообщает пресс-служба.
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Следствие полагает, что 29 июля Никитин проник в операционный зал банка на Октябрьском бульваре и бросил там бутылку с горючей жидкостью и подожженным фитилем.
В пресс-службе судов добавили, что следователь в заседании отметил, что Никитин совершил преступление под воздействием третьих лиц. "Никитин под воздействием мошенников взял кредит на 3,5 миллиона рублей и перевел деньги третьим лицам", - добавили в пресс-службе судов.
У суда Никитин просил более мягкую меру. Обещал больше преступлений не совершать, вину он также признал.
По данным СК, во вторник мужчина в помещении финансового учреждения, расположенного на Октябрьском бульваре в городе Пушкин, кинул бутылку с горючей жидкостью. В результате инцидента никто не пострадал. По подозрению в совершении указанного преступления незамедлительно был задержан 27-летний мужчина.
Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, предварительно было установлено, что мужчина действовал по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили его к совершению данного преступления. Пресс-служба главка Росгвардии по Северо-Западному округу уточняла, что мужчина пришел в отделение банка с несколькими "коктейлями Молотова", но они не сработали. По информации системы 2ГИС, на Октябрьском бульваре, 16 находится дополнительный офис банка "Санкт-Петербург".
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