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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7 - РИА Новости, 31.07.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7
Афтершок магнитудой 6,7 зафиксировали в четверг сейсмологи после сильного землетрясения на Камчатке в среду, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:19:00+03:00
2025-07-31T09:19:00+03:00
2025-07-31T09:19:00+03:00
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
российская академия наук
сахалинская область
камчатка
петропавловск-камчатский
происшествия
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ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,7 зафиксировали в четверг сейсмологи после сильного землетрясения на Камчатке в среду, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. По данным ведомства, афтершоки отметились в 379 километрах от Петропавловск-Камчатского. "Глубина (км): 58.4. Магнитуда: 6,7", - говорится в сообщении. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. В результате землетрясения стена одного из детских садов на Камчатке обрушилась, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
https://ria.ru/20250730/zemletrjasenie-2032463967.html
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, российская академия наук, сахалинская область, камчатка, петропавловск-камчатский, происшествия
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Российская академия наук, Сахалинская область, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7
Афтершок магнитудой 6,7 зафиксировали сейсмологи в среду на Камчатке