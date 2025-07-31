Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7 - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/aftershok-2032516034.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7 - РИА Новости, 31.07.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7
Афтершок магнитудой 6,7 зафиксировали в четверг сейсмологи после сильного землетрясения на Камчатке в среду, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:19:00+03:00
2025-07-31T09:19:00+03:00
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
российская академия наук
сахалинская область
камчатка
петропавловск-камчатский
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,7 зафиксировали в четверг сейсмологи после сильного землетрясения на Камчатке в среду, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. По данным ведомства, афтершоки отметились в 379 километрах от Петропавловск-Камчатского. "Глубина (км): 58.4. Магнитуда: 6,7", - говорится в сообщении. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. В результате землетрясения стена одного из детских садов на Камчатке обрушилась, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
https://ria.ru/20250730/zemletrjasenie-2032463967.html
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032453773.html
сахалинская область
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, российская академия наук, сахалинская область, камчатка, петропавловск-камчатский, происшествия
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Российская академия наук, Сахалинская область, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7

Афтершок магнитудой 6,7 зафиксировали сейсмологи в среду на Камчатке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Афтершок магнитудой 6,7 зафиксировали в четверг сейсмологи после сильного землетрясения на Камчатке в среду, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки.
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Очевидица рассказала о землетрясении на Камчатке
Вчера, 20:25
По данным ведомства, афтершоки отметились в 379 километрах от Петропавловск-Камчатского.
"Глубина (км): 58.4. Магнитуда: 6,7", - говорится в сообщении.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. В результате землетрясения стена одного из детских садов на Камчатке обрушилась, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Ученый рассказал об афтершоках после землетрясения на Камчатке
Вчера, 19:35
 
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиРоссийская академия наукСахалинская областьКамчаткаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала