https://ria.ru/20250730/tramp-2032379641.html

Трамп не изменит дату введения импортных пошлин

Трамп не изменит дату введения импортных пошлин - РИА Новости, 30.07.2025

Трамп не изменит дату введения импортных пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что дедлайн по введению пошлин на импортные товары из разных стран не изменится, им останется 1 августа. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:51:00+03:00

2025-07-30T14:51:00+03:00

2025-07-30T15:38:00+03:00

в мире

дональд трамп

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что дедлайн по введению пошлин на импортные товары из разных стран не изменится, им останется 1 августа."Первое августа - это дедлайн первого августа, он остается, и не будет никаких отсрочек (по введению пошлин на товары - ред.). Великий день для Америки!" - написал американский президент в соцсети Truth Social.Трамп 12 июля заявлял, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. Кроме того, президент обещал ввод пошлин с 1 августа на товары других стран, например, ЮАР и Бразилии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.

https://ria.ru/20250730/poshlina-2032389114.html

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в мире, дональд трамп