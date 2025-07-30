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Трамп не изменит дату введения импортных пошлин - РИА Новости, 30.07.2025
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14:51 30.07.2025 (обновлено: 15:38 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tramp-2032379641.html
Трамп не изменит дату введения импортных пошлин
Трамп не изменит дату введения импортных пошлин - РИА Новости, 30.07.2025
Трамп не изменит дату введения импортных пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что дедлайн по введению пошлин на импортные товары из разных стран не изменится, им останется 1 августа. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:51:00+03:00
2025-07-30T15:38:00+03:00
в мире
дональд трамп
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что дедлайн по введению пошлин на импортные товары из разных стран не изменится, им останется 1 августа."Первое августа - это дедлайн первого августа, он остается, и не будет никаких отсрочек (по введению пошлин на товары - ред.). Великий день для Америки!" - написал американский президент в соцсети Truth Social.Трамп 12 июля заявлял, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. Кроме того, президент обещал ввод пошлин с 1 августа на товары других стран, например, ЮАР и Бразилии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
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в мире, дональд трамп
В мире, Дональд Трамп
Трамп не изменит дату введения импортных пошлин

Трамп: дедлайн по введению пошлин на импорт останется 1 августа

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что дедлайн по введению пошлин на импортные товары из разных стран не изменится, им останется 1 августа.
"Первое августа - это дедлайн первого августа, он остается, и не будет никаких отсрочек (по введению пошлин на товары - ред.). Великий день для Америки!" - написал американский президент в соцсети Truth Social.
Трамп 12 июля заявлял, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. Кроме того, президент обещал ввод пошлин с 1 августа на товары других стран, например, ЮАР и Бразилии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Трамп объявил о введении импортной пошлины в отношении Индии
Вчера, 15:15
 
В миреДональд Трамп
 
 
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