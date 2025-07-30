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Фигурант дела о теракте в "Крокусе" был судим в Таджикистане - РИА Новости, 30.07.2025
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:18 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/tadzhikistan-2032261419.html
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" был судим в Таджикистане
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" был судим в Таджикистане - РИА Новости, 30.07.2025
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" был судим в Таджикистане
Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Зубайдулло Исмоилов был судим в Таджикистане за публичные призывы к насильственному изменению... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:18:00+03:00
2025-07-30T04:18:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
республика ингушетия
республика дагестан
крокус сити холл
таджикистан
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Зубайдулло Исмоилов был судим в Таджикистане за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя этой страны, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "С 2012 года он в различные периоды времени находился на территории Российской Федерации на заработках. В 2016 году, находясь на территории Республики Таджикистан, он привлекался к уголовной ответственности по статье 307 УК РТ – публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан, в связи с чем был приговорен к реальному лишению свободы. Освободившись из мест лишения свободы, с 2021 по 2023 года приезжал на территорию России на заработки", - указано в материалах. Исмоилов признал вину в незаконном обороте огнестрельного оружия, которое он привез из Ингушетии в Дагестан, часть этого оружия впоследствии применялось при совершении террористического акта в "Крокусе", резюмируется в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html
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республика ингушетия
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происшествия, россия, республика ингушетия, республика дагестан, крокус сити холл, таджикистан
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Крокус Сити Холл, Таджикистан

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" был судим в Таджикистане

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФигуранты дела о нападении на "Крокус сити холл"
Фигуранты дела о нападении на Крокус сити холл - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фигуранты дела о нападении на "Крокус сити холл". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Зубайдулло Исмоилов был судим в Таджикистане за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя этой страны, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"С 2012 года он в различные периоды времени находился на территории Российской Федерации на заработках. В 2016 году, находясь на территории Республики Таджикистан, он привлекался к уголовной ответственности по статье 307 УК РТ – публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан, в связи с чем был приговорен к реальному лишению свободы. Освободившись из мест лишения свободы, с 2021 по 2023 года приезжал на территорию России на заработки", - указано в материалах.
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Исмоилов признал вину в незаконном обороте огнестрельного оружия, которое он привез из Ингушетии в Дагестан, часть этого оружия впоследствии применялось при совершении террористического акта в "Крокусе", резюмируется в материалах.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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