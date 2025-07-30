https://ria.ru/20250730/tadzhikistan-2032261419.html

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" был судим в Таджикистане

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" был судим в Таджикистане - РИА Новости, 30.07.2025

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" был судим в Таджикистане

Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Зубайдулло Исмоилов был судим в Таджикистане за публичные призывы к насильственному изменению... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T04:18:00+03:00

2025-07-30T04:18:00+03:00

2025-07-30T04:18:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

республика ингушетия

республика дагестан

крокус сити холл

таджикистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967038532_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_45c8a194f4521c60d4ac39f245733258.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Зубайдулло Исмоилов был судим в Таджикистане за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя этой страны, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "С 2012 года он в различные периоды времени находился на территории Российской Федерации на заработках. В 2016 году, находясь на территории Республики Таджикистан, он привлекался к уголовной ответственности по статье 307 УК РТ – публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан, в связи с чем был приговорен к реальному лишению свободы. Освободившись из мест лишения свободы, с 2021 по 2023 года приезжал на территорию России на заработки", - указано в материалах. Исмоилов признал вину в незаконном обороте огнестрельного оружия, которое он привез из Ингушетии в Дагестан, часть этого оружия впоследствии применялось при совершении террористического акта в "Крокусе", резюмируется в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html

https://ria.ru/20250729/figurant-2032060089.html

россия

республика ингушетия

республика дагестан

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, республика ингушетия, республика дагестан, крокус сити холл, таджикистан