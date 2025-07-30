https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032437882.html

Спецоперация, 30 июля: ВСУ за сутки потеряли до 1310 военных

Спецоперация, 30 июля: ВСУ за сутки потеряли до 1310 военных - РИА Новости, 30.07.2025

Спецоперация, 30 июля: ВСУ за сутки потеряли до 1310 военных

Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:13:00+03:00

2025-07-30T18:13:00+03:00

2025-07-30T18:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

валентина матвиенко

дональд трамп

андрей марочко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1310 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в среду. Отмечается, что ВС РФ также нанесли поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Центр психологических операций Киева применил новую тактику Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) на фоне продвижения сил РФ к Сумам применил новую тактику против российских военнослужащих, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Аид". "Противник начал предпринимать в последние дни какую-то новую тактику ЦИПсО. Они получают фотографии действующих бойцов действующих боевых подразделений ВС РФ, составляют на них ориентировку, о том, что якобы эти бойцы представляются нашим подразделением, а по факту являются диверсионно-разведывательными группами ВСУ", - рассказал "Аид". Он пояснил, что в сети появляются фотографии российских бойцов, в том числе спецназа "Ахмат", в виде ориентировок якобы на разыскиваемых диверсантов, в конечном итоге данные ориентировки оказываются у оперативных дежурных, которые в любом случае должны проверить данную информацию, что может вызвать ряд недоразумений. "Это сделано для того, чтобы сковать работу, создать проблему, тем более там написано, что в случае угрозы применять оружие на поражение. Противник уже ничем не брезгует. Начал делать фальшивые ориентировки для того, чтобы выбивать наших бойцов с боевой работы", - пояснил "Аид". Ес выделил Украине c 2022 года почти $50 млрд Евросоюз за 2022-2025 годы выделил Украине почти 50 миллиардов долларов, из которых более 90% приходится на кредиты, следует из анализа РИА Новости данных украинского минфина. Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило во вторник украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в политических кругах страны. Евросоюз является крупнейшим донором для Украины: с февраля 2022 года по середину июля 2025 года украинский бюджет получил от объединения 48,6 миллиарда долларов, из которых 44,3 миллиарда - это кредитные средства, а остальные предоставлены на безвозмездной основе. Пес "Рыжий" спасал российских солдат от обстрелов под Артемовском Пес по кличке "Рыжий" спасал солдат добровольческого отряда "БАРС-16" под Артемовском – собака чувствовала скорое начало обстрелов или налетов, рассказала РИА Новости основательница донецкого приюта для собак "Четыре лапки" Ирина Волик. "Есть собака с позывным "Рыжий". Ребята его вывезли из Артемовска. Сейчас он живет у нас. "Рыжий" прошел всю войну с ними (бойцами "БАРС-16" - ред.), весь Артемовск", - сказала Волик. По ее словам, пес "заранее давал знать о обстрелах, даже о налетах беспилотников". Волик уточнила, что незадолго до обстрела "Рыжий" начинал громко лаять, падать на землю и всячески привлекал внимание. "Пес и утешал, разговаривал по-своему с военными ребятами. Он их отдушина, радость, частичка", - добавила хозяйка приюта. Она отметила, что хозяин собаки позже погиб в бою. Колонна бронетехники ВС России прошла 30 км под ударами БПЛА и выполнила задачу Штурмовая колонна российской бронетехники с десантом прошла 30 километров под ударами украинских дронов для освобождения населенного пункта Новоэкономическое в ДНР и выполнила задачу, рассказал РИА Новости командир танка 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Тайсон". "Расстояние (до Новоэкономичного - ред.) было 30 километров. Впереди у нас были катковые тралы для разминирования дороги. За нами сзади ехали еще БМП, ПРП (подвижной разведывательный пункт - ред.), легкая бронированная техника. Воздействие противника было очень большое, неоднократно использовались (дроны - ред.) "Бабы-Ёги", как у нас называются они. Это большие дроны. И бессчетное количество FPV-дронов", – рассказал "Тайсон". По словам командира танка, экипажи боевых машин прекрасно понимают, что защита экипажа – это в первую очередь надежная защита танка, поэтому подготовке машин перед выполнением боевой задачи уделяется колоссальное внимание. Российские войска зашли на северные окраины Купянска Российские войска зашли на северные окраины Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В результате маневренных действий нашим передовым подразделениям удалось прорвать оборону противника и, совершив рывок, закрепиться на улице Мичурина, что на северной окраине Купянска. Украинские боевики оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются выбить передовые подразделения ВС РФ из населенного пункта", - сообщил он со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в ходе одной из контратак из-за незнания местности и несогласованности действий украинские военнослужащие подорвались на собственном минном поле в прибрежной зоне реки Оскол. Страны ЕС запросили кредиты на вооружение с целью закупать оружие для Киева Ряд стран Евросоюза, которые запросили выделение кредитов в рамках нового механизма для закупки вооружений, намерены за их счёт совместно закупать оружие для Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Во вторник представитель ЕК Тома Ренье сообщил, что Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва уже официально запросили выделение кредитов в рамках нового механизма для закупки вооружений. Он добавил, что всего ожидается, что порядка 20-ти стран союза могут обратиться за таким кредитом. "Главные союзники Украины в Европе намерены запросить у Европейского Союза десятки миллиардов евро в виде кредитов для совместной закупки оружия для (Украины - ред.)..., а также для укрепления собственной обороноспособности. До крайнего срока подачи заявок на новый кредитный инструмент SAFE для закупки вооружений на сумму 150 миллиардов евро несколько стран ЕС сообщили, что они рассматривают возможность использования этих денег, чтобы помочь Украине", - говорится в сообщении. Кроме того, по словам неназванного украинского дипломата, страны ЕС также изучают возможность прямых закупок оружия у украинских компаний через инструмент SAFE. Ранее государства - члены Евросоюза также согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. Ударами "Искандера" уничтожены и ранены 200 военных ВСУ в Черниговской области Российские военные ударами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили и ранили около 200 военных ВСУ в Черниговской области, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Место размещения техники и личного состава украинских националистов было вскрыто расчетом российского разведывательного дрона. Затем по координатам цели были последовательно нанесены удары ракетами с кассетной и фугасной боевой частью соответственно. По данным разведки, потери ВСУ вследствие данного удара составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными", - говорится в сообщении МО РФ. Конфликт на Украине можно решить только при устранении его первопричин Все современные международные конфликты, включая украинский, можно решить только при устранении их первопричин, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Делегация российского парламента находится в Женеве с рабочим визитом. России предоставили право открыть второй день Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов. "Все нынешние конфликты, включая украинский, имеют шанс на урегулирование только в случае устранения их первопричин", - сказала она в ходе своего выступления. Парламентарий также призвала вернуть парламентской дипломатии её историческую миссию по урегулированию международных конфликтов. По её словам, никогда за 80 лет с момента окончания Второй мировой войны судьбы мира "не были столь тревожными". Отмечается, что Матвиенко назвала ультиматумы неэффективным способом разрешения конфликтов. "Прежде всего хочу сказать, что ультиматумы, как это называют журналисты, - это далеко не эффективные способы разрешения конфликтов, серьезных противоречий, это первое. Если уж адресовать, как вы говорите, ультиматум, то их надо адресовать украинской стороне, потому что именно они срывают мирные переговоры", - сказала Матвиенко журналистам. По словам Матвиенко, пока Киев не осознает необходимость мирных переговоров, СВО будет продолжаться. "Мы и дальше будем предпринимать все усилия, добиваться (проведения – ред.) мирных переговоров, но до тех пор, пока украинская сторона не осознает необходимость участия в них, и готовность, мы будем продолжать действовать, выполнять те цели и задачи, которые были поставлены специальной военной операцией", - сказала политик. Киев готов платить за оружие Запада культурными ценностями Киевский режим готов расплачиваться за поставляемое Западом оружие своим культурным наследием, ценностями, которые едва ли вернутся на Украину после отправки в западные музеи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На брифинге для СМИ она напомнила, как еще в 2023 году директор СВР Сергей Нарышкин предупреждал о подготовке вывоза святынь Киево-Печерской лавры за границу для передачи музеям Европы. За тот же 2023 год с Украины в Европу были вывезены многочисленные экспонаты, иконы, оказавшиеся в том числе в Лувре, отметила Захарова. "Вернутся ли эти и другие ценности обратно на Украину либо, как водится у колониальных держав, останутся в музеях метрополии? Я думаю, что этот вопрос не риторический, и ответ на него всем понятен. Киевский режим буквально готов расплачиваться за поставляемое Западом оружие в том числе культурным наследием, формирующим национальную идентичность, в стирании которой Зеленский регулярно обвиняет почему-то Россию", - сказала дипломат. Кремль фиксирует заявления Трампа об урегулировании на Украине Кремль фиксирует новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое". "Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли российская экономика к новым возможным санкциям.

https://ria.ru/20250730/vsu-2032424145.html

https://ria.ru/20250730/port-2032388238.html

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украина, россия, киев, валентина матвиенко, дональд трамп, андрей марочко, вооруженные силы украины, евросоюз, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)