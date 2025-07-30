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Украина дискредитирует себя, пытаясь устроить провокации, заявила Матвиенко
Украина дискредитирует себя, пытаясь устроить провокации, заявила Матвиенко - РИА Новости, 30.07.2025
Украина дискредитирует себя, пытаясь устроить провокации, заявила Матвиенко
Делегация Украины дискредитирует сама себя, пытаясь устроить провокации в отношении российских парламентариев на мероприятиях Межпарламентского союза в Женеве,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:57:00+03:00
2025-07-30T15:57:00+03:00
2025-07-30T15:57:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 30 июл — РИА Новости. Делегация Украины дискредитирует сама себя, пытаясь устроить провокации в отношении российских парламентариев на мероприятиях Межпарламентского союза в Женеве, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Перед выступлением Матвиенко на шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве делегации Украины и Латвии демонстративно покинули зал. "Никто на них, на их комариные укусы, на эти клоунады, которые они устроили, уже никто не реагирует. Они просто сами себя дискредитируют", - сказала она журналистам по итогам визита. Председатель Совета Федерации напомнила, что она неоднократно предлагала парламентариям из Верховной рады сесть за стол переговоров. "Они избегают, потому что им нечего говорить, кроме этих оголтелых, навязанных им... уже заезженных тезисов. Поэтому жалко это выглядит. Просто их жаль, просто стыдно и неудобно за них. Но это их стиль, это их выбор", - констатировала политик.
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в мире, украина, женева (город), латвия, валентина матвиенко, совет федерации рф, межпарламентский союз, верховная рада украины
В мире, Украина, Женева (город), Латвия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Межпарламентский союз, Верховная Рада Украины
Украина дискредитирует себя, пытаясь устроить провокации, заявила Матвиенко
Матвиенко: Киев дискредитировал себя, устроив провокацию на конференции в Женеве