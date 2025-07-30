https://ria.ru/20250730/matvienko-2032399445.html

Украина дискредитирует себя, пытаясь устроить провокации, заявила Матвиенко

Украина дискредитирует себя, пытаясь устроить провокации, заявила Матвиенко - РИА Новости, 30.07.2025

Украина дискредитирует себя, пытаясь устроить провокации, заявила Матвиенко

Делегация Украины дискредитирует сама себя, пытаясь устроить провокации в отношении российских парламентариев на мероприятиях Межпарламентского союза в Женеве,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:57:00+03:00

2025-07-30T15:57:00+03:00

2025-07-30T15:57:00+03:00

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валентина матвиенко

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межпарламентский союз

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ЖЕНЕВА, 30 июл — РИА Новости. Делегация Украины дискредитирует сама себя, пытаясь устроить провокации в отношении российских парламентариев на мероприятиях Межпарламентского союза в Женеве, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Перед выступлением Матвиенко на шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве делегации Украины и Латвии демонстративно покинули зал. "Никто на них, на их комариные укусы, на эти клоунады, которые они устроили, уже никто не реагирует. Они просто сами себя дискредитируют", - сказала она журналистам по итогам визита. Председатель Совета Федерации напомнила, что она неоднократно предлагала парламентариям из Верховной рады сесть за стол переговоров. "Они избегают, потому что им нечего говорить, кроме этих оголтелых, навязанных им... уже заезженных тезисов. Поэтому жалко это выглядит. Просто их жаль, просто стыдно и неудобно за них. Но это их стиль, это их выбор", - констатировала политик.

https://ria.ru/20250730/slutskiy-2032392678.html

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в мире, украина, женева (город), латвия, валентина матвиенко, совет федерации рф, межпарламентский союз, верховная рада украины