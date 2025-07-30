https://ria.ru/20250730/kitay-2032272320.html
Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных регионов
Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных регионов - РИА Новости, 30.07.2025
Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных регионов
Центр предупреждения о цунами министерства природных ресурсов КНР объявил "желтое" предупреждение, заявив об угрозе цунами, вызванного мощным землетрясением у... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:17:00+03:00
2025-07-30T07:17:00+03:00
2025-07-30T07:17:00+03:00
в мире
китай
камчатка
тайвань
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ПЕКИН, 30 июл - РИА Новости. Центр предупреждения о цунами министерства природных ресурсов КНР объявил "желтое" предупреждение, заявив об угрозе цунами, вызванного мощным землетрясением у побережья Камчатки, для восточных регионов материкового Китая и острова Тайвань. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Как сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на центр предупреждения о цунами, землетрясение спровоцировало цунами, которое, как ожидается "будет иметь последствия стихийного характера для побережья Шанхая, юга городского округа Чжоушань (провинция Чжэцзян - ред.), востока Тайбэя, запада и востока уезда Пиндун, юго-востока и северо-востока уезда Тайдун, уезда Хуалянь и города Илань". В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом. За ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.
https://ria.ru/20250730/japonija-2032271382.html
https://ria.ru/20250406/preduprezhdenie-2009706829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, камчатка, тайвань, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Китай, Камчатка, Тайвань, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных регионов
Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных восточных регионов и Тайваня