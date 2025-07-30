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Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных регионов - РИА Новости, 30.07.2025
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07:17 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/kitay-2032272320.html
Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных регионов
Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных регионов - РИА Новости, 30.07.2025
Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных регионов
Центр предупреждения о цунами министерства природных ресурсов КНР объявил "желтое" предупреждение, заявив об угрозе цунами, вызванного мощным землетрясением у... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:17:00+03:00
2025-07-30T07:17:00+03:00
в мире
китай
камчатка
тайвань
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ПЕКИН, 30 июл - РИА Новости. Центр предупреждения о цунами министерства природных ресурсов КНР объявил "желтое" предупреждение, заявив об угрозе цунами, вызванного мощным землетрясением у побережья Камчатки, для восточных регионов материкового Китая и острова Тайвань. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Как сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на центр предупреждения о цунами, землетрясение спровоцировало цунами, которое, как ожидается "будет иметь последствия стихийного характера для побережья Шанхая, юга городского округа Чжоушань (провинция Чжэцзян - ред.), востока Тайбэя, запада и востока уезда Пиндун, юго-востока и северо-востока уезда Тайдун, уезда Хуалянь и города Илань". В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом. За ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.
https://ria.ru/20250730/japonija-2032271382.html
https://ria.ru/20250406/preduprezhdenie-2009706829.html
китай
камчатка
тайвань
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в мире, китай, камчатка, тайвань, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Китай, Камчатка, Тайвань, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных регионов

Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных восточных регионов и Тайваня

© РИА Новости / Александр ПирагисПобережье
Побережье - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Побережье. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 июл - РИА Новости. Центр предупреждения о цунами министерства природных ресурсов КНР объявил "желтое" предупреждение, заявив об угрозе цунами, вызванного мощным землетрясением у побережья Камчатки, для восточных регионов материкового Китая и острова Тайвань.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Более 356 тысяч японцев получили указание об эвакуации из-за угрозы цунами
Вчера, 06:58
Как сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на центр предупреждения о цунами, землетрясение спровоцировало цунами, которое, как ожидается "будет иметь последствия стихийного характера для побережья Шанхая, юга городского округа Чжоушань (провинция Чжэцзян - ред.), востока Тайбэя, запада и востока уезда Пиндун, юго-востока и северо-востока уезда Тайдун, уезда Хуалянь и города Илань".
В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом. За ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Китайские ученые сделали мрачное предупреждение о новых катаклизмах
6 апреля, 22:42
 
В миреКитайКамчаткаТайваньРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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