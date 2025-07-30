https://ria.ru/20250730/kitay-2032272320.html

Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных регионов

Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных регионов - РИА Новости, 30.07.2025

Китай заявил об угрозе цунами для прибрежных регионов

Центр предупреждения о цунами министерства природных ресурсов КНР объявил "желтое" предупреждение, заявив об угрозе цунами, вызванного мощным землетрясением у... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T07:17:00+03:00

2025-07-30T07:17:00+03:00

2025-07-30T07:17:00+03:00

в мире

китай

камчатка

тайвань

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ПЕКИН, 30 июл - РИА Новости. Центр предупреждения о цунами министерства природных ресурсов КНР объявил "желтое" предупреждение, заявив об угрозе цунами, вызванного мощным землетрясением у побережья Камчатки, для восточных регионов материкового Китая и острова Тайвань. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Как сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на центр предупреждения о цунами, землетрясение спровоцировало цунами, которое, как ожидается "будет иметь последствия стихийного характера для побережья Шанхая, юга городского округа Чжоушань (провинция Чжэцзян - ред.), востока Тайбэя, запада и востока уезда Пиндун, юго-востока и северо-востока уезда Тайдун, уезда Хуалянь и города Илань". В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом. За ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.

https://ria.ru/20250730/japonija-2032271382.html

https://ria.ru/20250406/preduprezhdenie-2009706829.html

китай

камчатка

тайвань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, камчатка, тайвань, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области