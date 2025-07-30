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Ленобласть начинает реставрацию крепости Корела - РИА Новости, 30.07.2025
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Ленинградская область
 
19:26 30.07.2025
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Ленобласть начинает реставрацию крепости Корела
Ленобласть начинает реставрацию крепости Корела - РИА Новости, 30.07.2025
Ленобласть начинает реставрацию крепости Корела
Ленобласть начинает масштабную реставрацию крепости Корела в Приозерском районе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:26:00+03:00
2025-07-30T19:26:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
приозерский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Ленобласть начинает масштабную реставрацию крепости Корела в Приозерском районе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "На первом этапе работы пройдут в Круглой башне, Северо-Западной и Юго-Западной куртинах, Клок-бастионе, Старом Арсенале, Пороховом погребе и Кавальер-бастионе. На втором этапе реставраторы будут восстанавливать Юго-Восточную и Северо-Восточную куртины, Басту-бастион, Новый арсенал и Тенали с воротами. Поручил так организовать реставрацию, чтобы музей и крепость продолжили работу и принимали гостей", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что планируемый объем финансирования - 700 миллионов рублей. Проектные работы запланированы на 2025-2026 годы, а реставрационные работы на площадке — 2027-2029 годы. Объект культурного наследия федерального значения "Крепость Корела" является собственностью Ленинградской области. Приказом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в перечень выявленных объектов культурного наследия включены 13 объектов, расположенных в границах крепости. Крепость Корела, построенная в 1310 году новгородцами, многие столетия являлась самым северным форпостом новгородских земель. Более 40 раз враг осаждал её, восемь раз она сгорала, вновь возрождалась, не раз меняла имя: Корела, Кексгольм. Лишь в 1710 году войска Петра Великого окончательно вернули её в состав русского государства. С середины XVΙΙΙ века Кексгольмская крепость стала политической тюрьмой. Здесь содержались важные государственные преступники: свергнутый в младенческом возрасте император Иван VΙ Антонович, семья бунтовщика Емельяна Пугачева, офицеры-декабристы и петрашевцы. В крепости бывали императоры Петр Ι, Александр Ι, полководцы — Александр. Суворов, Михаил Кутузов. Сегодня в крепостной комплекс входят сооружения XVΙ-XVΙΙΙ веков: Круглая башня, Артиллерийский дом (Старый Арсенал), Пороховой погреб, Суворовский (Новый) арсенал.
https://ria.ru/20250624/raskhody-2025219273.html
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ленинградская область, александр дрозденко, приозерский район
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Приозерский район
Ленобласть начинает реставрацию крепости Корела

Дрозденко: Ленобласть начинает реставрацию крепости Корела

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Ленобласть начинает масштабную реставрацию крепости Корела в Приозерском районе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"На первом этапе работы пройдут в Круглой башне, Северо-Западной и Юго-Западной куртинах, Клок-бастионе, Старом Арсенале, Пороховом погребе и Кавальер-бастионе. На втором этапе реставраторы будут восстанавливать Юго-Восточную и Северо-Восточную куртины, Басту-бастион, Новый арсенал и Тенали с воротами. Поручил так организовать реставрацию, чтобы музей и крепость продолжили работу и принимали гостей", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что планируемый объем финансирования - 700 миллионов рублей. Проектные работы запланированы на 2025-2026 годы, а реставрационные работы на площадке — 2027-2029 годы.
Объект культурного наследия федерального значения "Крепость Корела" является собственностью Ленинградской области.
Приказом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в перечень выявленных объектов культурного наследия включены 13 объектов, расположенных в границах крепости.
Крепость Корела, построенная в 1310 году новгородцами, многие столетия являлась самым северным форпостом новгородских земель. Более 40 раз враг осаждал её, восемь раз она сгорала, вновь возрождалась, не раз меняла имя: Корела, Кексгольм. Лишь в 1710 году войска Петра Великого окончательно вернули её в состав русского государства. С середины XVΙΙΙ века Кексгольмская крепость стала политической тюрьмой. Здесь содержались важные государственные преступники: свергнутый в младенческом возрасте император Иван VΙ Антонович, семья бунтовщика Емельяна Пугачева, офицеры-декабристы и петрашевцы. В крепости бывали императоры Петр Ι, Александр Ι, полководцы — Александр. Суворов, Михаил Кутузов. Сегодня в крепостной комплекс входят сооружения XVΙ-XVΙΙΙ веков: Круглая башня, Артиллерийский дом (Старый Арсенал), Пороховой погреб, Суворовский (Новый) арсенал.
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