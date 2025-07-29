Рейтинг@Mail.ru
Во Франции и Италии зафиксированы случаи местной передачи чикунгуньи - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/voz-2032132132.html
Во Франции и Италии зафиксированы случаи местной передачи чикунгуньи
Во Франции и Италии зафиксированы случаи местной передачи чикунгуньи - РИА Новости, 29.07.2025
Во Франции и Италии зафиксированы случаи местной передачи чикунгуньи
Случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции и Италии, этот вирус распространяется по всему миру, подвергая риску 5,6 миллиарда человек, заявили РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:29:00+03:00
2025-07-29T14:29:00+03:00
в мире
франция
италия
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_0:61:3090:1799_1920x0_80_0_0_7e87108832f0174a03f20cd16a3a09ff.jpg
ЖЕНЕВА, 29 июл - РИА Новости. Случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции и Италии, этот вирус распространяется по всему миру, подвергая риску 5,6 миллиарда человек, заявили РИА Новости в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "В Европе продолжают поступать сообщения о завозных случаях, связанных со вспышкой на островах в Индийском океане, при этом о местной передаче инфекции сообщалось во Франции, а подозрительные случаи были выявлены в Италии", - сказали в организации. В ВОЗ добавили, что в настоящее время вирус распространяется дальше по Индийскому океану, поражая большие группы населения на небольших островных территориях и в других странах региона, таких как Мадагаскар, Сомали и Кения. "Распространение эпидемии также происходит в Южной Азии, где в 2024 году в Индии произошла крупная вспышка чикунгуньи и где в настоящее время регистрируются вспышки в Шри-Ланке и Бангладеш", - подчеркнули в пресс-службе организации. По данным ВОЗ, чикунгунья не является широко известной болезнью, но она выявлена и уже передавалась в 119 странах мира, подвергая риску 5,6 миллиарда человек. "В местах, где у людей слабый иммунитет или его вообще нет, это может вызвать быстрые и масштабные вспышки, заражая до трех четвертей населения и оказывая сильное давление на системы здравоохранения", - подчеркнули в организации. ВОЗ предупреждает, что любой человек, путешествующий в районы распространения чикунгуньи, у которого нет иммунитета в результате перенесенной ранее инфекции или вакцинации, может заразиться от укусов инфицированных комаров. "Путешественникам следует принимать меры предосторожности, чтобы избежать укусов комаров как днем, так и ночью. Это включает в себя использование средств от насекомых, ношение одежды с длинными рукавами и брюк, а также установку в номерах сеток для предотвращения проникновения комаров. В настоящее время существуют две вакцины против чикунгуньи, которые получили одобрение регулирующих органов в нескольких странах или были рекомендованы для использования в группах риска, но эти вакцины еще не получили широкого распространения", - отметили в организации. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что держат на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, в РФ завозные случаи не зарегистрированы, в России нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции. Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. Основными симптомами заболевания является повышение температуры тела до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.
https://ria.ru/20250602/onischenko-2020364923.html
https://ria.ru/20250617/mid-2023254829.html
https://ria.ru/20250720/likhoradka-2030258916.html
франция
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_c02b13b6cb2a76a2ac41631f847b4681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, италия, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В мире, Франция, Италия, ВОЗ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Во Франции и Италии зафиксированы случаи местной передачи чикунгуньи

ВОЗ: во Франции и Италии уже обнаружены случаи местной передачи чикунгуньи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 29 июл - РИА Новости. Случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции и Италии, этот вирус распространяется по всему миру, подвергая риску 5,6 миллиарда человек, заявили РИА Новости в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Европе продолжают поступать сообщения о завозных случаях, связанных со вспышкой на островах в Индийском океане, при этом о местной передаче инфекции сообщалось во Франции, а подозрительные случаи были выявлены в Италии", - сказали в организации.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Онищенко призвал не бояться переносящих лихорадку чикунгунья комаров
2 июня, 03:11
В ВОЗ добавили, что в настоящее время вирус распространяется дальше по Индийскому океану, поражая большие группы населения на небольших островных территориях и в других странах региона, таких как Мадагаскар, Сомали и Кения.
"Распространение эпидемии также происходит в Южной Азии, где в 2024 году в Индии произошла крупная вспышка чикунгуньи и где в настоящее время регистрируются вспышки в Шри-Ланке и Бангладеш", - подчеркнули в пресс-службе организации.
По данным ВОЗ, чикунгунья не является широко известной болезнью, но она выявлена и уже передавалась в 119 странах мира, подвергая риску 5,6 миллиарда человек.
"В местах, где у людей слабый иммунитет или его вообще нет, это может вызвать быстрые и масштабные вспышки, заражая до трех четвертей населения и оказывая сильное давление на системы здравоохранения", - подчеркнули в организации.
ВОЗ предупреждает, что любой человек, путешествующий в районы распространения чикунгуньи, у которого нет иммунитета в результате перенесенной ранее инфекции или вакцинации, может заразиться от укусов инфицированных комаров.
Пляж Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
МИД Шри-Ланки прокомментировал вспышку лихорадки чикунгунья
17 июня, 08:01
"Путешественникам следует принимать меры предосторожности, чтобы избежать укусов комаров как днем, так и ночью. Это включает в себя использование средств от насекомых, ношение одежды с длинными рукавами и брюк, а также установку в номерах сеток для предотвращения проникновения комаров. В настоящее время существуют две вакцины против чикунгуньи, которые получили одобрение регулирующих органов в нескольких странах или были рекомендованы для использования в группах риска, но эти вакцины еще не получили широкого распространения", - отметили в организации.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что держат на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, в РФ завозные случаи не зарегистрированы, в России нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции.
Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. Основными симптомами заболевания является повышение температуры тела до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.
Врачи в масках - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Роспотребнадзор следит за вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае
20 июля, 13:04
 
В миреФранцияИталияВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала