https://ria.ru/20250729/voz-2032132132.html

Во Франции и Италии зафиксированы случаи местной передачи чикунгуньи

Во Франции и Италии зафиксированы случаи местной передачи чикунгуньи - РИА Новости, 29.07.2025

Во Франции и Италии зафиксированы случаи местной передачи чикунгуньи

Случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции и Италии, этот вирус распространяется по всему миру, подвергая риску 5,6 миллиарда человек, заявили РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:29:00+03:00

2025-07-29T14:29:00+03:00

2025-07-29T14:29:00+03:00

в мире

франция

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воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЖЕНЕВА, 29 июл - РИА Новости. Случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции и Италии, этот вирус распространяется по всему миру, подвергая риску 5,6 миллиарда человек, заявили РИА Новости в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "В Европе продолжают поступать сообщения о завозных случаях, связанных со вспышкой на островах в Индийском океане, при этом о местной передаче инфекции сообщалось во Франции, а подозрительные случаи были выявлены в Италии", - сказали в организации. В ВОЗ добавили, что в настоящее время вирус распространяется дальше по Индийскому океану, поражая большие группы населения на небольших островных территориях и в других странах региона, таких как Мадагаскар, Сомали и Кения. "Распространение эпидемии также происходит в Южной Азии, где в 2024 году в Индии произошла крупная вспышка чикунгуньи и где в настоящее время регистрируются вспышки в Шри-Ланке и Бангладеш", - подчеркнули в пресс-службе организации. По данным ВОЗ, чикунгунья не является широко известной болезнью, но она выявлена и уже передавалась в 119 странах мира, подвергая риску 5,6 миллиарда человек. "В местах, где у людей слабый иммунитет или его вообще нет, это может вызвать быстрые и масштабные вспышки, заражая до трех четвертей населения и оказывая сильное давление на системы здравоохранения", - подчеркнули в организации. ВОЗ предупреждает, что любой человек, путешествующий в районы распространения чикунгуньи, у которого нет иммунитета в результате перенесенной ранее инфекции или вакцинации, может заразиться от укусов инфицированных комаров. "Путешественникам следует принимать меры предосторожности, чтобы избежать укусов комаров как днем, так и ночью. Это включает в себя использование средств от насекомых, ношение одежды с длинными рукавами и брюк, а также установку в номерах сеток для предотвращения проникновения комаров. В настоящее время существуют две вакцины против чикунгуньи, которые получили одобрение регулирующих органов в нескольких странах или были рекомендованы для использования в группах риска, но эти вакцины еще не получили широкого распространения", - отметили в организации. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что держат на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, в РФ завозные случаи не зарегистрированы, в России нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции. Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. Основными симптомами заболевания является повышение температуры тела до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.

https://ria.ru/20250602/onischenko-2020364923.html

https://ria.ru/20250617/mid-2023254829.html

https://ria.ru/20250720/likhoradka-2030258916.html

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в мире, франция, италия, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)