https://ria.ru/20250729/uchenye-2032163081.html

Ученые зафиксировали значительное потепление Ладожского озера

Ученые зафиксировали значительное потепление Ладожского озера - РИА Новости, 29.07.2025

Ученые зафиксировали значительное потепление Ладожского озера

Специалисты Института озероведения РАН обнаружили значительное потепление Ладожского озера и изменение его ледового режима, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:44:00+03:00

2025-07-29T16:44:00+03:00

2025-07-29T17:12:00+03:00

наука

ладожское озеро

земля

республика карелия

российская академия наук

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Специалисты Института озероведения РАН обнаружили значительное потепление Ладожского озера и изменение его ледового режима, сообщила пресс-служба исследовательского центра. "Долгосрочные наблюдения за термическими процессами в Ладожском озере, анализ которых проводит коллектив нашей лаборатории, выявил значительные изменения, связанные с климатическими вариациями региона. Наши данные свидетельствуют о явных признаках потепления зимних периодов и перестройки ледового режима Ладожского озера, что определяется глобальными изменениями климата Земли в целом", — привела пресс-служба слова руководителя лаборатории географии и гидрологии Института озероведения Михаила Науменко. По словам ученых, на севере озера среднегодовая температура с 2013 года выросла на два градуса по сравнению с началом XX века (до 4,5 градуса), а в 2020-м достигла 6,5 градуса. К тому же за последние 30 лет в регионе участились теплые и экстремально теплые зимы, а также выросла продолжительность теплого периода года. Ладожское озеро расположено на территории Карелии и Ленинградской области. Это крупнейший пресноводный водоем в Европе, его площадь — около 18 тысяч квадратных километров.

https://ria.ru/20250724/poteplenie-2031219880.html

ладожское озеро

земля

республика карелия

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наука, ладожское озеро, земля, республика карелия, российская академия наук