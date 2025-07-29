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Ученые зафиксировали значительное потепление Ладожского озера - РИА Новости, 29.07.2025
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16:44 29.07.2025 (обновлено: 17:12 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/uchenye-2032163081.html
Ученые зафиксировали значительное потепление Ладожского озера
Ученые зафиксировали значительное потепление Ладожского озера - РИА Новости, 29.07.2025
Ученые зафиксировали значительное потепление Ладожского озера
Специалисты Института озероведения РАН обнаружили значительное потепление Ладожского озера и изменение его ледового режима, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:44:00+03:00
2025-07-29T17:12:00+03:00
наука
ладожское озеро
земля
республика карелия
российская академия наук
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Специалисты Института озероведения РАН обнаружили значительное потепление Ладожского озера и изменение его ледового режима, сообщила пресс-служба исследовательского центра. "Долгосрочные наблюдения за термическими процессами в Ладожском озере, анализ которых проводит коллектив нашей лаборатории, выявил значительные изменения, связанные с климатическими вариациями региона. Наши данные свидетельствуют о явных признаках потепления зимних периодов и перестройки ледового режима Ладожского озера, что определяется глобальными изменениями климата Земли в целом", — привела пресс-служба слова руководителя лаборатории географии и гидрологии Института озероведения Михаила Науменко. По словам ученых, на севере озера среднегодовая температура с 2013 года выросла на два градуса по сравнению с началом XX века (до 4,5 градуса), а в 2020-м достигла 6,5 градуса. К тому же за последние 30 лет в регионе участились теплые и экстремально теплые зимы, а также выросла продолжительность теплого периода года. Ладожское озеро расположено на территории Карелии и Ленинградской области. Это крупнейший пресноводный водоем в Европе, его площадь — около 18 тысяч квадратных километров.
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ладожское озеро
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наука, ладожское озеро, земля, республика карелия, российская академия наук
Наука, Ладожское озеро, Земля, Республика Карелия, Российская академия наук
Ученые зафиксировали значительное потепление Ладожского озера

Ученые зафиксировали потепление Ладожского озера и изменение его ледового режима

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяЛадожское озеро
Ладожское озеро - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Ладожское озеро. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Специалисты Института озероведения РАН обнаружили значительное потепление Ладожского озера и изменение его ледового режима, сообщила пресс-служба исследовательского центра.
"Долгосрочные наблюдения за термическими процессами в Ладожском озере, анализ которых проводит коллектив нашей лаборатории, выявил значительные изменения, связанные с климатическими вариациями региона. Наши данные свидетельствуют о явных признаках потепления зимних периодов и перестройки ледового режима Ладожского озера, что определяется глобальными изменениями климата Земли в целом", — привела пресс-служба слова руководителя лаборатории географии и гидрологии Института озероведения Михаила Науменко.
По словам ученых, на севере озера среднегодовая температура с 2013 года выросла на два градуса по сравнению с началом XX века (до 4,5 градуса), а в 2020-м достигла 6,5 градуса. К тому же за последние 30 лет в регионе участились теплые и экстремально теплые зимы, а также выросла продолжительность теплого периода года.
Ладожское озеро расположено на территории Карелии и Ленинградской области. Это крупнейший пресноводный водоем в Европе, его площадь — около 18 тысяч квадратных километров.
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НаукаЛадожское озероЗемляРеспублика КарелияРоссийская академия наук
 
 
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