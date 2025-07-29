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В КПРФ считают, что Твери не нужно возвращать советское название - РИА Новости, 29.07.2025
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05:28 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/tver-2032059346.html
В КПРФ считают, что Твери не нужно возвращать советское название
В КПРФ считают, что Твери не нужно возвращать советское название - РИА Новости, 29.07.2025
В КПРФ считают, что Твери не нужно возвращать советское название
Возвращение Твери советского названия Калинин, отмененного 35 лет назад, вряд ли возможно, да и не нужно, потому что название Тверь – историческое, а имя... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T05:28:00+03:00
2025-07-29T05:28:00+03:00
тверь
волгоград
людмила воробьева
кпрф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Возвращение Твери советского названия Калинин, отмененного 35 лет назад, вряд ли возможно, да и не нужно, потому что название Тверь – историческое, а имя госдеятеля Михаила Калинина увековечено в памятниках и названии района, заявила РИА Новости руководитель фракции КПРФ заксобрания Тверской области, первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева. По данным городской администрации Твери, 29 июля 1990 года в Твери состоялось торжественное Вече - праздник, посвященный возвращению городу его исторического имени. С такой инициативой выступили сами горожане. В ответ на вопрос РИА Новости о том, возможно ли возвращение Твери ее советского названия на фоне разговоров о переименовании других городов, в частности, Волгограда, она ответила, что вряд ли. "Название Тверь - это историческое название нашего города. Оно произошло от корня "твердь", и я думаю, что это очень подходит для нашего города. Наш город всегда стоял на твердых позициях защиты своей территории, своих людей", - рассказала Воорбьева. По ее словам, Михаил Иванович Калинин – "достойный человек, государственный деятель, соратник Владимира Ильича Ленина, человек, который по сути был первым президентом нашей страны". "Но самое главное то, что он был очень близок народу… Понятно, что переименование Твери в Калинин было связано, наверное, с оценкой его вклада в развитие нашего социалистического государства. Я думаю, что сейчас в нашей Калининской, Тверской области достаточно мест, которые связаны с именем Калинина", - сказала собеседница. Она отметила, что в области есть памятники Калинину, работает сельхозпредприятие "Калининское", имя госдеятеля носит район области. "Я думаю, что, наверное, уже нет смысла переименовывать. Это что касается нашего города. По-моему, довольно чтится память, уважение к Михаилу Ивановичу Калинину в нашей области", - подчеркнула Воробьева. По словам Воробьевой, она в целом не поддерживает массовые переименования, потому что, по ее мнению, "это всегда определенный стресс для людей" и лишние расходы и хлопоты. По мнению депутата, лучше рассказывать о людях, в честь которых были названы объекты, просвещать население. Но если какому-то городу и нужно вернуть советское название, то это Волгограду, уверена депутат. "Сейчас недооценена роль Сталина в нашей Великой победе… Наша партия выступает за то, чтобы Волгограду вернуть имя Сталинград. Я поддерживаю эту идею, как коммунист… Волгоград - нейтральное какое-то название, которое не отражает героическую суть этого города", - сказала собеседница.
https://ria.ru/20250723/volodin-2030859580.html
https://ria.ru/20250705/kprf-2027423669.html
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тверь, волгоград, людмила воробьева, кпрф
Тверь, Волгоград, Людмила Воробьева, КПРФ
В КПРФ считают, что Твери не нужно возвращать советское название

В КПРФ считают, что Твери не нужно возвращать советское название Калинин

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Возвращение Твери советского названия Калинин, отмененного 35 лет назад, вряд ли возможно, да и не нужно, потому что название Тверь – историческое, а имя госдеятеля Михаила Калинина увековечено в памятниках и названии района, заявила РИА Новости руководитель фракции КПРФ заксобрания Тверской области, первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева.
По данным городской администрации Твери, 29 июля 1990 года в Твери состоялось торжественное Вече - праздник, посвященный возвращению городу его исторического имени. С такой инициативой выступили сами горожане.
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В ответ на вопрос РИА Новости о том, возможно ли возвращение Твери ее советского названия на фоне разговоров о переименовании других городов, в частности, Волгограда, она ответила, что вряд ли.
"Название Тверь - это историческое название нашего города. Оно произошло от корня "твердь", и я думаю, что это очень подходит для нашего города. Наш город всегда стоял на твердых позициях защиты своей территории, своих людей", - рассказала Воорбьева.
По ее словам, Михаил Иванович Калинин – "достойный человек, государственный деятель, соратник Владимира Ильича Ленина, человек, который по сути был первым президентом нашей страны".
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"Но самое главное то, что он был очень близок народу… Понятно, что переименование Твери в Калинин было связано, наверное, с оценкой его вклада в развитие нашего социалистического государства. Я думаю, что сейчас в нашей Калининской, Тверской области достаточно мест, которые связаны с именем Калинина", - сказала собеседница.
Она отметила, что в области есть памятники Калинину, работает сельхозпредприятие "Калининское", имя госдеятеля носит район области. "Я думаю, что, наверное, уже нет смысла переименовывать. Это что касается нашего города. По-моему, довольно чтится память, уважение к Михаилу Ивановичу Калинину в нашей области", - подчеркнула Воробьева.
По словам Воробьевой, она в целом не поддерживает массовые переименования, потому что, по ее мнению, "это всегда определенный стресс для людей" и лишние расходы и хлопоты. По мнению депутата, лучше рассказывать о людях, в честь которых были названы объекты, просвещать население.
Но если какому-то городу и нужно вернуть советское название, то это Волгограду, уверена депутат. "Сейчас недооценена роль Сталина в нашей Великой победе… Наша партия выступает за то, чтобы Волгограду вернуть имя Сталинград. Я поддерживаю эту идею, как коммунист… Волгоград - нейтральное какое-то название, которое не отражает героическую суть этого города", - сказала собеседница.
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ТверьВолгоградЛюдмила ВоробьеваКПРФ
 
 
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