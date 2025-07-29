https://ria.ru/20250729/tramp-2031910584.html

"Это измена". К чему приведет новый конфликт Трампа и Обамы

"Это измена". К чему приведет новый конфликт Трампа и Обамы - РИА Новости, 29.07.2025

"Это измена". К чему приведет новый конфликт Трампа и Обамы

Администрация президента США усиливает давление на Демократическую партию. На сей раз мишенью стал не списанный со счетов Байден и не затаившаяся Камала Харрис, РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T08:00:00+03:00

2025-07-29T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Администрация президента США усиливает давление на Демократическую партию. На сей раз мишенью стал не списанный со счетов Байден и не затаившаяся Камала Харрис, а Барак Обама, покинувший пост еще в 2017-м. Его хотят обвинить в государственной измене. О том, почему Трамп вновь взялся за давнего противника, — в материале РИА Новости.Новые данные о старых выборахДиректор американской Национальной разведки Тулси Габбард выступила перед журналистами в Белом доме. Редкое появление на публике, привлекшее всеобщее внимание, было связано с обнародованием ранее засекреченного доклада комитета по разведке палаты представителей (нижней палаты конгресса США). В документе утверждается, что должностные лица второй администрации Обамы сознательно вводили общественность в заблуждение относительно разведданных о вмешательстве России в американские выборы 2016-го.По словам Габбард, одним из ключевых выводов стало то, что девять лет назад Москва якобы пыталась в целом подорвать избирательный процесс в США, не отдавая предпочтения кому-то из кандидатов в президенты (тогда за пост боролись Трамп от республиканцев и демократка Хиллари Клинтон)."На самом деле, этот отчет показывает, что Путин сдерживал утечку компрометирующих материалов на Клинтон до выборов, планируя опубликовать их после, чтобы ослабить ее неизбежное, по мнению Москвы, президентство", — заявила Габбард.Кроме того, сообщила она, доклад открыто осуждает Обаму, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, экс-главу ФБР Джеймса Коми и ее предшественника в Национальной разведке Джеймса Клэппера за попытки представить действия России как протрамповские."Ослы" (демократы) раскритиковали документ, заявив, что он не соответствует выводам разведывательного сообщества и двухпартийного комитета по разведке сената (верхней палаты конгресса), сделанным еще в 2020-м. Тогда авторы отчета как раз сошлись в том, что Россия откровенно подыгрывала Трампу."Ничто в документе этого не опровергает, — заявил, в частности, демократ Марк Уорнер из профильного сенатского комитета. — Публикация так называемого доклада — очередной безрассудный поступок директора Национальной разведки, которая так отчаянно хочет угодить Трампу, что готова рискнуть секретными источниками, предать наших союзников и политизировать те самые разведданные, которые ей поручено защищать".Однако "слоны" (республиканцы) и лично Габбард отступать не намерены."Мы передали и будем продолжать передавать документы в Министерство юстиции и ФБР для расследования уголовных последствий этого, — заверила он. — Доказательства, которые мы обнаружили и опубликовали, прямо указывают на то, что президент Обама руководил подготовкой этой разведывательной оценки (о вмешательстве в выборы. — Прим. ред.)".Министерство юстиции уже объявило о создании "ударной группы", которая будет "расследовать возможные дальнейшие правовые шаги", вытекающие из новых данных.Отвлечение вниманияРазумеется, и Трамп не мог упустить возможность обратиться с критикой к наследию Обамы. По следам публикации доклада президент заявил, что его предшественник виновен в государственной измене. Говорил он весьма путано, но общий смысл таков."Если не считать того, что пресса всю жизнь его покрывает, <...> послушайте, он виновен. Это не вопрос. Знаете, я люблю говорить: "Давайте подождем". Но все уже есть. Он виновен. Это была измена", — сказал глава государства.В офисе Обамы отреагировали сдержанно, но однозначно."Из уважения к президентской власти мы обычно не удостаиваем ответом постоянные глупости и дезинформацию, исходящие из Белого дома, — заявил пресс-секретарь Обамы Патрик Роденбуш. — Но эти высказывания настолько возмутительны, что заслуживают ответа. Эти странные обвинения смехотворны и представляют собой слабую попытку отвлечь внимание".Роденбуш, очевидно, намекает на то, что Трамп находится под давлением в связи с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, замешанного в преступлениях сексуального характера. Как раз на днях конгрессмены-демократы потребовали представить его так называемый альбом дней рождений. Предполагается, что там есть сделанный Трампом непристойный рисунок. Он бы подтвердил широко обсуждаемую тесную связь президента с финансистом.Работа вдолгуюВ этом контексте можно подумать, что Трамп оказывает себе медвежью услугу, нападая на Обаму. Ведь чем больше нынешний президент говорит о промахах бывшего, тем сильнее его подозревают в отвлечении внимания.На деле же агрессивность Трампа по отношению к предшественнику вполне объяснима и отвечает долгосрочным интересам Республиканской партии.После прошлогоднего поражения на выборах — да и после проигрыша Клинтон в 2016-м — демократы так и не смогли найти точку опоры. Байден с его многочисленными скандалами только усугубил положение, а провал Харрис как будто был последним гвоздем в крышку гроба партии.На таком фоне негласным лидером "ослов" стал именно Обама — единственный в современной истории президент, никогда не попадавший под какое-либо преследование. Естественно, куда эффективнее выдвигать обвинения против него, чем против других демократов.Ни Обама, ни Трамп сами на новый президентский срок претендовать не могут. Но действующий глава государства, обещавший даже, что в 2028-м американцам не придется голосовать, явно намерен оставить после себя лояльного преемника-однопартийца (на эту роль уже сейчас многие прочат Джей Ди Вэнса). Реализация амбициозного плана возможна только с устранением любых угроз из обамовского лагеря.Любимая мишеньК числу таких угроз, например, можно отнести супругу экс-президента — Мишель. В прошлом году американская пресса изобиловала спекуляциями на тему того, что именно она могла заменить Байдена в предвыборной гонке. Все это так и осталось на уровне слухов, но банального "нет дыма без огня" никто не отменял.На стороне Мишель как минимум фамилия человека, который после упадка эпохи демократа Билла Клинтона и двух сроков республиканца Джорджа Буша — младшего смог укрепить "ослов", отбыть в Белом доме два срока и уйти без скандалов. И даже провальная кампания непопулярной Харрис, все же набравшей более 48 процентов голосов избирателей (лишь на 1,5 пункта меньше Трампа) доказала: американцы в принципе готовы к женщине-президенту.Удастся ли сейчас Трампу дискредитировать Обаму — вопрос с подвохом. Враждуют они давно, как минимум с 2011-го. Трамп тогда не был политиком, что не мешало ему выступать против Обамы, постоянно говоря, будто тот якобы не имел права на избрание в США, так как родился не на американской территории.Точка в этой истории была поставлена в 2016-м. После обнародования обамовского свидетельства о рождении Трампу пришлось признать свою неправоту. А сейчас любые нападки действующего президента на бывшего легко связать с обыкновенным сведением счетов из-за прошлой неудачи.Впрочем, на руку Трампу играет то, что его личные интересы совпадают с целями республиканцев. В то же время возможное преследование Обамы может стать консолидирующим фактором для утративших силу демократов. Таким образом, в нынешнем противостоянии каждая сторона дает другой определенные возможности. Интрига в том, кто и как ими воспользуется.

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https://ria.ru/20250710/bayden-2028185248.html

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