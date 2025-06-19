https://ria.ru/20250619/bayden-2023662612.html

Кто был президентом при Байдене? Раскрыта крупнейшая афера в истории США

Кто был президентом при Байдене? Раскрыта крупнейшая афера в истории США - РИА Новости, 19.06.2025

Кто был президентом при Байдене? Раскрыта крупнейшая афера в истории США

Очередной скандал вокруг недавнего хозяина Белого дома может стать беспрецедентным — такого мнения придерживаются видные республиканцы. И их можно понять. Через РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:00:00+03:00

2025-06-19T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Очередной скандал вокруг недавнего хозяина Белого дома может стать беспрецедентным — такого мнения придерживаются видные республиканцы. И их можно понять. Через полгода после ухода с поста президента Джо Байден продолжает притягивать проблемы и бросать тень на всю Демократическую партию.Новый скандал — старые проблемыВ 2016-м Барак Обама готовился к отставке после двух сроков. Он застал и "арабскую весну", и кровавый госпереворот на Украине, и многое другое. Тогда в его адрес тоже звучали претензии, однако они не носили системного характера. Основное внимание было обращено на возможную преемницу — Хиллари Клинтон. И конечно, на громко заявившего о себе Дональда Трампа.При Обаме Байден занимал пост вице-президента, но, видимо, мало чему научился у бывшего босса. Летом прошлого года Сонный Джо, как прозвал его Трамп, под давлением удручающих рейтингов и обеспокоенной Демпартии вышел из предвыборной гонки, уступив эстафету заместителю, Камале Харрис. Казалось бы, на этом его политическая жизнь должна тихо завершиться. Но этого не произошло, даже напротив: экс-президент до сих пор привлекает не меньше внимания, чем во время нахождения в Белом доме.Во-первых, он сам хорошо над этим "поработал". Например, под занавес срока подписал помилование для сына Хантера, за которым числились проблемы с наркотиками, неправомерное приобретение оружия, а также подозрения в коррупции.Во-вторых, Трамп, натерпевшийся от Байдена и личных выпадов, и судебных дел, теперь старается не оставить камня на камне от наследия предшественника. Равно как и от его репутации.Последний на сегодня скандал вокруг Байдена включает в себя одновременно историю с помилованием (точнее, многими помилованиями) и сведение счетов Трампом. Действующий президент поручил провести расследование об использовании прошлой администрацией так называемого автопера. Буквально название предмета, autopen, переводится как "авторучка", но, вопреки этому, речь идет о специальном приборе, создающем факсимиле.Слухи о том, что за Байдена подписи на многочисленных помилованиях ставил кто-то другой, ходят уже давно. В марте эти спекуляции с удовольствием подхватила и нынешняя администрация.История стала еще одним кирпичиком в теории о полной недееспособности 46-го президента, за которого все якобы решали другие люди. Почему же Трамп инициировал расследование лишь сейчас?"Он нам все испоганил"Дело в том, что использование автопера не запрещено — его и изобрели для быстрого утверждения бумаг, допускающих факсимиле. Американское законодательство включает в себя несколько типов документов. Значительную часть глава государства должен подписывать лично, иногда даже публично. Но помилования сюда не относятся. Строго говоря, они вообще не требуют обязательного и тем более публичного заверения подписью. Поэтому неудивительно, что команда Трампа не спешила давить с этого фланга.Помощь пришла неожиданно — после выхода книги "Первородный грех" (с недвусмысленным подзаголовком "Деградация президента Байдена, ее сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться снова") американских журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона. Опубликованная в конце мая, она описывает "внутреннюю кухню" администрации Байдена, и не в пользу последнего. В частности, утверждается, что у него плохо обстояли дела с когнитивными функциями. Однако ближайшее окружение тщательно это скрывало, выполняя часть работы за президента."Они сохраняли почти религиозную веру в то, что Байден вновь поднимется. И, как в любой религии, скептицизм был запрещен", — указывают авторы.Анонимный источник журналистов, в свою очередь, говорит: страной управляли пять человек, а Байден "был в лучшем случае старшим членом" группы.Досталось экс-президенту и от авторитетных однопартийцев. Так, Дэвид Плафф, который вел кампанию Обамы 2008-го и вошел в предвыборный штаб Харрис в 2024-м, уверен, что именно Байден "все испоганил" для демократов.Свою лепту внес и небезызвестный Майкл Лароса. Бывший пресс-секретарь первой леди Джилл Байден, прославившийся после ухода с поста разными "сливами", в целом согласился с выводами авторов "Первородного греха", указав: Белый дом 2020-2024 годов был "нетерпим к прозрачности".Впрочем, Лароса сам становился фигурантом скандалов в связи с ненадлежащим поведением. А неприязнь к администрации Байдена можно объяснить тем, что (опять же согласно книге) ее сотрудники недолюбливали пресс-секретаря Джилл."Самый открытый" президент СШАТем не менее козырь Трамп получил. И это не просто традиционные республиканские нападки, а многочисленные факты и претензии — в том числе со стороны демократов.Теперь глава государства играет на общественных настроениях, заявляя: американцы заслуживают ответов на вопросы о документах, подписанных кем-то вместо предшественника."Настоящий вопрос — кто управлял автопером, так? <...> И мы выясним, знал ли он, что, черт возьми, делает", — заверил президент.По его мнению, расследование может привести к признанию нескольких указов Байдена недействительными.А нынешняя администрация по следам публикации "Первородного греха" всячески обращает внимание на собственные позитивные отличия от прошлой."После возвращения в должность президент Трамп провел множество открытых пресс-конференций, на которых американская общественность могла своими глазами увидеть его подпись и его осведомленность по обсуждаемым вопросам, — с гордостью заявляют в Белом доме. — Даже традиционные СМИ признают: он на пути к тому, чтобы стать самым открытым президентом в современной истории".Бывший спикер палаты представителей США, республиканец (в 2012-м участвовал в президентской гонке) Ньют Гингрич считает, что применение автопера может стать "крупнейшим скандалом в истории Америки".Экс-президент, в свою очередь, раскритиковал начатое расследование как "отвлечение внимания". Гипотезы о том, будто не он принимал решения, назвал "смехотворными и ложными". В то же время его однопартийцы по большей части отмалчиваются.Как бы то ни было, сейчас очевидно, что Трамп умело воспользовался антибайденовскими историями для дискредитации демократов в целом. Харрис не стала их полноценным лидером, по крайней мере, неформальным. Теперь эта перспектива окончательно закрыта: слишком токсично наследие ее босса.Демпартия же вместо подготовки кандидатов к президентским выборам 2028-го вынуждена бороться и с республиканцами, и с недовольными в своих рядах. Да и то не очень активно — излишнее рвение может привести к подозрениям в использовании автопера. К тому же в сенате 18 июня стартовали слушания, на которых, очевидно, вскроется много неприятных для демократов деталей.Поэтому прошлогоднее заявление Трампа о том, что в следующий раз американцам не придется голосовать, теперь не выглядит преувеличенным.Конечно, конституция не позволяет ему баллотироваться вновь через три года, а законодатели не допустят отмены выборов.Но если демократы не справятся с байденовскими скандалами, то они рискуют проиграть промежуточные выборы в конгресс в 2026-м. И, как следствие, остаться к 2028-му без кандидатов, способных противостоять тому, кого Трамп представит в качестве преемника.

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в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден, камала харрис