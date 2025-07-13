https://ria.ru/20250713/ssha-2028642571.html

"Сперва мы возьмем Калифорнию". В США назвали имя следующего президента

"Сперва мы возьмем Калифорнию". В США назвали имя следующего президента - РИА Новости, 13.07.2025

"Сперва мы возьмем Калифорнию". В США назвали имя следующего президента

Пока республиканцы заняты последствиями ссоры Трампа и Маска, демократы, растерявшие фаворитов в гонке 2024-го, ищут точку опоры. В этом качестве, как ни... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T08:00:00+03:00

2025-07-13T08:00:00+03:00

2025-07-13T08:03:00+03:00

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калифорния

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дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пока республиканцы заняты последствиями ссоры Трампа и Маска, демократы, растерявшие фаворитов в гонке 2024-го, ищут точку опоры. В этом качестве, как ни странно, может выступить Камала Харрис. О ее судьбе после провальных выборов — в материале РИА Новости.Без больших амбиций?В ноябре 2024-го вице-президент Харрис без сопротивления признала победу Трампа и практически сразу пропала из информационного поля.На демократическую авансцену вновь вышел Джо Байден, принявший под занавес срока немало странных решений. А вот о его заместителе сведений поступало мало.В январе, когда американская администрация официально сменилась, Харрис с супругом отправились в Калифорнию, где бушевали пожары, чтобы помочь пострадавшим. После этого ее заметили на нескольких общественных и светских мероприятиях. Она даже критиковала Трампа со сцены, но без намеков на что-то большее.Такое скрытное поведение казалось логичным по нескольким причинам. Во-первых, Харрис и во время избирательной кампании крайне мало общалась с прессой. Во-вторых, после проигрыша Трампу многие резонно сочли, что она будет "зализывать раны".Реальность же несколько сложнее.Хотя сама Харрис пока избегает прямых указаний на будущие шаги в политике, американская пресса полагает, что она, возможно, копит силы и зондирует почву. Иначе не объяснить регулярно публикуемые в авторитетных СМИ материалы о якобы имеющихся у нее планах.Назад в любимый штатСреди них в первую очередь — участие в выборах губернатора Калифорнии в будущем году. Ожидают, что окончательное решение баллотироваться Харрис озвучит до конца лета.Калифорния для нее — место неслучайное. В 2010-м она стала первой женщиной, избранной на пост генерального прокурора штата. Об уровне доверия к ней красноречиво свидетельствует то, что в 2014-м ее переизбрали. С должности Харрис ушла в 2017-м с целью представлять ту же Калифорнию в американском сенате.Сейчас пост губернатора штата занимает Гэвин Ньюсом. Это популярный и востребованный демократ, которого в 2024-м рассматривали и как возможного участника президентской гонки, и, уже после включения в нее Харрис, в качестве ее "второго пилота" (кандидата в вице-президенты). Однако 2025-й с январскими пожарами и июньскими беспорядками пока крайне неудачен для Ньюсома. Впрочем, он все равно отбывает на посту второй срок и вновь баллотироваться не сможет.Среди потенциальных сменщиков не так много именитых фигур. Самая очевидная кандидатура — вице-губернатор Элени Куналакис, а она уже пообещала сняться в случае выдвижения Харрис.Конечно, республиканцы тоже намерены бороться за штат. Но они не побеждали там с 2006-го, да и тогда их спас только Арнольд Шварценеггер."Не могу сказать, что среди моих знакомых многие с нетерпением ждут решения Харрис сменить Ньюсома, но уверена: она сможет стать губернатором, если захочет, — объяснила РИА Новости Кейси Блок, терапевт из калифорнийского Окленда. — К ней много претензий среди демократов из-за проигрыша Трампу; в то же время в штате в целом ее любят, каких-то плохих ассоциаций с ее пребыванием в должности прокурора нет".Росс Ма из Сан-Диего также считает, что на уровне штата у Харрис есть будущее. "Здесь по-прежнему хватает ее сторонников, не так много людей отвернулись от нее из-за проигрыша Трампу; вопросы скорее к Байдену (из-за того, что поздно уступил Харрис место в гонке. — Прим. ред.), — заявил калифорниец. — К Ньюсому, кстати, тоже нет особого негатива, но он ведь не будет участвовать. Поэтому Харрис наверняка выиграет".Третья вашингтонская попыткаНо, конечно, гораздо больший интерес по сравнению с калифорнийской кампанией 2026-го представляют президентские выборы 2028-го.По этому поводу Харрис тоже пока хранит молчание. Ситуацию усугубляет то, что в президентских гонках она потерпела неудачу дважды: не только в прошлом году, но и пытаясь выдвигаться на выборы 2020-го. Тогда от планов пришлось отказаться, сославшись на недостаток средств, хотя было и неофициальное, но более логичное объяснение — низкие рейтинги.Тем не менее сейчас сама Демократическая партия подает Харрис сигналы о перспективах на 2028-й.Колорадский сенатор Джон Хикенлупер, в частности, заявил, что поражение от Трампа — не приговор: "Каждые выборы уникальны. Мы всегда стараемся проводить аналогии и делать выводы. Не думаю, что проигрыш ее дисквалифицирует".Сенатор от Мэриленда Мартин Хайнрих также за повторное участие Харрис в гонке. Он настаивает, что в 2024-м у вице-президента просто было слишком мало времени — чуть более трех месяцев — после снятия кандидатуры Байдена. Иначе бы она себя показала. Это в целом распространенная среди демократов точка зрения.Партийный стратег Стив Джардинг указывает на то, что у Харрис есть необходимый опыт и огромная база доноров."Я думаю, что она потенциальный кандидат, — вторит однопартийцам сенатор от Коннектикута Ричард Блюменталь. — Причин ее поражения множество, некоторые из них не зависели от нее. <...> Вопрос в том, станет ли она лучшим кандидатом, и по этому поводу будет много споров".Блюменталь, впрочем, выдает желаемое за действительное, говоря о будущих дискуссиях. На данный момент демократам просто не из кого выбирать. Вероятно, именно поэтому они всерьез обсуждают Харрис.Альтернатив нетЭксперты отмечают: проблема Демпартии сейчас — в отсутствии лидера, хоть реального, хоть потенциального."Несмотря на скандалы вокруг Байдена, его сторонников среди демократов хватает, — говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — А Харрис — это его (и, если брать шире, Барака Обамы) ставленница. То есть мы видим, что есть политики прошедших лет, которых списали, но они остались, потому как новых не просматривается. Их идея в том, что Трампа можно было победить, просто замена оказалась ненужной, или Харрис стоило выдвинуть раньше, в 2023-м. Вот под этими предлогами "старая тусовка" не собирается уходить".Политолог Николай Топорнин, в свою очередь, подчеркивает: шансы у Харрис на новое выдвижение остаются, все будет зависеть от внутрипартийной ситуации."Демократы на распутье — нет ни лидера, ни притока свежей крови. Понятно, что Харрис в возрастном смысле представляет иную генерацию политиков на фоне, например, Байдена. Но это частный случай. Нет большой волны новых персон. И время работает, на самом деле, на старую гвардию. Потому что любому молодому политику потребуется набрать электорат, "притереться", показать себя: раскрутить незнакомую фигуру не так-то просто. В этом смысле водораздел — промежуточные выборы в конгресс в 2026-м. Если к тому моменту из рядов демократов не выйдет новых ярких фигур, у Харрис есть все шансы стать кандидатом от партии в 2028-м", — считает Топорнин.Но выдвижение, конечно, не означает успех по итогу. Во-первых, неясно, с кем придется соревноваться. Во-вторых, против Харрис работают и другие факторы."Кампании 2016-го и 2024-го (с участием Хиллари Клинтон и Харрис соответственно) показали, что США, по сути, не готовы к женщине на посту президента, — поясняет Васильев. — Это базовая вещь, даже если ее стараются не особо активно обсуждать в американских СМИ. Кроме того, демократы обычно не выдвигают заново провальных фигур. А именно Харрис провалилась совсем уж явно, умудрившись потратить за три месяца полтора миллиарда долларов. В США деньги считать умеют, и многие в Демпартии понимают: если за такой короткий срок она столько спустила, что же будет, например, за год? Причем без гарантии успеха".Топорнин также обращает внимание на то, что доверие к Харрис в обществе все равно упало. Поэтому, если партия сделает на нее ставку, многие избиратели с большей вероятностью предпочтут кандидатов, за которыми не тянется шлейф неудач. Но это и распылит голоса демократов.

https://ria.ru/20250710/bayden-2028185248.html

https://ria.ru/20250709/mask-2027915995.html

https://ria.ru/20250706/tsru-2027210897.html

https://ria.ru/20250623/tramp-2024185102.html

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в мире, калифорния, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден