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"Сперва мы возьмем Калифорнию". В США назвали имя следующего президента - РИА Новости, 13.07.2025
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08:00 13.07.2025 (обновлено: 08:03 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/ssha-2028642571.html
"Сперва мы возьмем Калифорнию". В США назвали имя следующего президента
"Сперва мы возьмем Калифорнию". В США назвали имя следующего президента - РИА Новости, 13.07.2025
"Сперва мы возьмем Калифорнию". В США назвали имя следующего президента
Пока республиканцы заняты последствиями ссоры Трампа и Маска, демократы, растерявшие фаворитов в гонке 2024-го, ищут точку опоры. В этом качестве, как ни... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T08:00:00+03:00
2025-07-13T08:03:00+03:00
в мире
калифорния
сша
камала харрис
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пока республиканцы заняты последствиями ссоры Трампа и Маска, демократы, растерявшие фаворитов в гонке 2024-го, ищут точку опоры. В этом качестве, как ни странно, может выступить Камала Харрис. О ее судьбе после провальных выборов — в материале РИА Новости.Без больших амбиций?В ноябре 2024-го вице-президент Харрис без сопротивления признала победу Трампа и практически сразу пропала из информационного поля.На демократическую авансцену вновь вышел Джо Байден, принявший под занавес срока немало странных решений. А вот о его заместителе сведений поступало мало.В январе, когда американская администрация официально сменилась, Харрис с супругом отправились в Калифорнию, где бушевали пожары, чтобы помочь пострадавшим. После этого ее заметили на нескольких общественных и светских мероприятиях. Она даже критиковала Трампа со сцены, но без намеков на что-то большее.Такое скрытное поведение казалось логичным по нескольким причинам. Во-первых, Харрис и во время избирательной кампании крайне мало общалась с прессой. Во-вторых, после проигрыша Трампу многие резонно сочли, что она будет "зализывать раны".Реальность же несколько сложнее.Хотя сама Харрис пока избегает прямых указаний на будущие шаги в политике, американская пресса полагает, что она, возможно, копит силы и зондирует почву. Иначе не объяснить регулярно публикуемые в авторитетных СМИ материалы о якобы имеющихся у нее планах.Назад в любимый штатСреди них в первую очередь — участие в выборах губернатора Калифорнии в будущем году. Ожидают, что окончательное решение баллотироваться Харрис озвучит до конца лета.Калифорния для нее — место неслучайное. В 2010-м она стала первой женщиной, избранной на пост генерального прокурора штата. Об уровне доверия к ней красноречиво свидетельствует то, что в 2014-м ее переизбрали. С должности Харрис ушла в 2017-м с целью представлять ту же Калифорнию в американском сенате.Сейчас пост губернатора штата занимает Гэвин Ньюсом. Это популярный и востребованный демократ, которого в 2024-м рассматривали и как возможного участника президентской гонки, и, уже после включения в нее Харрис, в качестве ее "второго пилота" (кандидата в вице-президенты). Однако 2025-й с январскими пожарами и июньскими беспорядками пока крайне неудачен для Ньюсома. Впрочем, он все равно отбывает на посту второй срок и вновь баллотироваться не сможет.Среди потенциальных сменщиков не так много именитых фигур. Самая очевидная кандидатура — вице-губернатор Элени Куналакис, а она уже пообещала сняться в случае выдвижения Харрис.Конечно, республиканцы тоже намерены бороться за штат. Но они не побеждали там с 2006-го, да и тогда их спас только Арнольд Шварценеггер."Не могу сказать, что среди моих знакомых многие с нетерпением ждут решения Харрис сменить Ньюсома, но уверена: она сможет стать губернатором, если захочет, — объяснила РИА Новости Кейси Блок, терапевт из калифорнийского Окленда. — К ней много претензий среди демократов из-за проигрыша Трампу; в то же время в штате в целом ее любят, каких-то плохих ассоциаций с ее пребыванием в должности прокурора нет".Росс Ма из Сан-Диего также считает, что на уровне штата у Харрис есть будущее. "Здесь по-прежнему хватает ее сторонников, не так много людей отвернулись от нее из-за проигрыша Трампу; вопросы скорее к Байдену (из-за того, что поздно уступил Харрис место в гонке. — Прим. ред.), — заявил калифорниец. — К Ньюсому, кстати, тоже нет особого негатива, но он ведь не будет участвовать. Поэтому Харрис наверняка выиграет".Третья вашингтонская попыткаНо, конечно, гораздо больший интерес по сравнению с калифорнийской кампанией 2026-го представляют президентские выборы 2028-го.По этому поводу Харрис тоже пока хранит молчание. Ситуацию усугубляет то, что в президентских гонках она потерпела неудачу дважды: не только в прошлом году, но и пытаясь выдвигаться на выборы 2020-го. Тогда от планов пришлось отказаться, сославшись на недостаток средств, хотя было и неофициальное, но более логичное объяснение — низкие рейтинги.Тем не менее сейчас сама Демократическая партия подает Харрис сигналы о перспективах на 2028-й.Колорадский сенатор Джон Хикенлупер, в частности, заявил, что поражение от Трампа — не приговор: "Каждые выборы уникальны. Мы всегда стараемся проводить аналогии и делать выводы. Не думаю, что проигрыш ее дисквалифицирует".Сенатор от Мэриленда Мартин Хайнрих также за повторное участие Харрис в гонке. Он настаивает, что в 2024-м у вице-президента просто было слишком мало времени — чуть более трех месяцев — после снятия кандидатуры Байдена. Иначе бы она себя показала. Это в целом распространенная среди демократов точка зрения.Партийный стратег Стив Джардинг указывает на то, что у Харрис есть необходимый опыт и огромная база доноров."Я думаю, что она потенциальный кандидат, — вторит однопартийцам сенатор от Коннектикута Ричард Блюменталь. — Причин ее поражения множество, некоторые из них не зависели от нее. &lt;...&gt; Вопрос в том, станет ли она лучшим кандидатом, и по этому поводу будет много споров".Блюменталь, впрочем, выдает желаемое за действительное, говоря о будущих дискуссиях. На данный момент демократам просто не из кого выбирать. Вероятно, именно поэтому они всерьез обсуждают Харрис.Альтернатив нетЭксперты отмечают: проблема Демпартии сейчас — в отсутствии лидера, хоть реального, хоть потенциального."Несмотря на скандалы вокруг Байдена, его сторонников среди демократов хватает, — говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — А Харрис — это его (и, если брать шире, Барака Обамы) ставленница. То есть мы видим, что есть политики прошедших лет, которых списали, но они остались, потому как новых не просматривается. Их идея в том, что Трампа можно было победить, просто замена оказалась ненужной, или Харрис стоило выдвинуть раньше, в 2023-м. Вот под этими предлогами "старая тусовка" не собирается уходить".Политолог Николай Топорнин, в свою очередь, подчеркивает: шансы у Харрис на новое выдвижение остаются, все будет зависеть от внутрипартийной ситуации."Демократы на распутье — нет ни лидера, ни притока свежей крови. Понятно, что Харрис в возрастном смысле представляет иную генерацию политиков на фоне, например, Байдена. Но это частный случай. Нет большой волны новых персон. И время работает, на самом деле, на старую гвардию. Потому что любому молодому политику потребуется набрать электорат, "притереться", показать себя: раскрутить незнакомую фигуру не так-то просто. В этом смысле водораздел — промежуточные выборы в конгресс в 2026-м. Если к тому моменту из рядов демократов не выйдет новых ярких фигур, у Харрис есть все шансы стать кандидатом от партии в 2028-м", — считает Топорнин.Но выдвижение, конечно, не означает успех по итогу. Во-первых, неясно, с кем придется соревноваться. Во-вторых, против Харрис работают и другие факторы."Кампании 2016-го и 2024-го (с участием Хиллари Клинтон и Харрис соответственно) показали, что США, по сути, не готовы к женщине на посту президента, — поясняет Васильев. — Это базовая вещь, даже если ее стараются не особо активно обсуждать в американских СМИ. Кроме того, демократы обычно не выдвигают заново провальных фигур. А именно Харрис провалилась совсем уж явно, умудрившись потратить за три месяца полтора миллиарда долларов. В США деньги считать умеют, и многие в Демпартии понимают: если за такой короткий срок она столько спустила, что же будет, например, за год? Причем без гарантии успеха".Топорнин также обращает внимание на то, что доверие к Харрис в обществе все равно упало. Поэтому, если партия сделает на нее ставку, многие избиратели с большей вероятностью предпочтут кандидатов, за которыми не тянется шлейф неудач. Но это и распылит голоса демократов.
https://ria.ru/20250710/bayden-2028185248.html
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в мире, калифорния, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден
В мире, Калифорния, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден
"Сперва мы возьмем Калифорнию". В США назвали имя следующего президента

Американист Васильев о будущем Камалы Харрис: "Старая тусовка" не хочет уходить"

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротесты в Лос-Анджелесе
Протесты в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пока республиканцы заняты последствиями ссоры Трампа и Маска, демократы, растерявшие фаворитов в гонке 2024-го, ищут точку опоры. В этом качестве, как ни странно, может выступить Камала Харрис. О ее судьбе после провальных выборов — в материале РИА Новости.

Без больших амбиций?

В ноябре 2024-го вице-президент Харрис без сопротивления признала победу Трампа и практически сразу пропала из информационного поля.
На демократическую авансцену вновь вышел Джо Байден, принявший под занавес срока немало странных решений. А вот о его заместителе сведений поступало мало.
В январе, когда американская администрация официально сменилась, Харрис с супругом отправились в Калифорнию, где бушевали пожары, чтобы помочь пострадавшим. После этого ее заметили на нескольких общественных и светских мероприятиях. Она даже критиковала Трампа со сцены, но без намеков на что-то большее.
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Такое скрытное поведение казалось логичным по нескольким причинам. Во-первых, Харрис и во время избирательной кампании крайне мало общалась с прессой. Во-вторых, после проигрыша Трампу многие резонно сочли, что она будет "зализывать раны".
Реальность же несколько сложнее.
Хотя сама Харрис пока избегает прямых указаний на будущие шаги в политике, американская пресса полагает, что она, возможно, копит силы и зондирует почву. Иначе не объяснить регулярно публикуемые в авторитетных СМИ материалы о якобы имеющихся у нее планах.
© AP Photo / Ben CurtisКамала Харрис во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне после поражения на президентских выборах
Камала Харрис во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне после поражения на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Камала Харрис во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне после поражения на президентских выборах

Назад в любимый штат

Среди них в первую очередь — участие в выборах губернатора Калифорнии в будущем году. Ожидают, что окончательное решение баллотироваться Харрис озвучит до конца лета.
Калифорния для нее — место неслучайное. В 2010-м она стала первой женщиной, избранной на пост генерального прокурора штата. Об уровне доверия к ней красноречиво свидетельствует то, что в 2014-м ее переизбрали. С должности Харрис ушла в 2017-м с целью представлять ту же Калифорнию в американском сенате.
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Сейчас пост губернатора штата занимает Гэвин Ньюсом. Это популярный и востребованный демократ, которого в 2024-м рассматривали и как возможного участника президентской гонки, и, уже после включения в нее Харрис, в качестве ее "второго пилота" (кандидата в вице-президенты). Однако 2025-й с январскими пожарами и июньскими беспорядками пока крайне неудачен для Ньюсома. Впрочем, он все равно отбывает на посту второй срок и вновь баллотироваться не сможет.
Среди потенциальных сменщиков не так много именитых фигур. Самая очевидная кандидатура — вице-губернатор Элени Куналакис, а она уже пообещала сняться в случае выдвижения Харрис.
Конечно, республиканцы тоже намерены бороться за штат. Но они не побеждали там с 2006-го, да и тогда их спас только Арнольд Шварценеггер.
© AP Photo / Reed SaxonКандидат на пост губернатора Калифорнии от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер на предвыборном митинге в Лос-Анджелесе. 13 сентября 2003 года
Кандидат на пост губернатора от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер на предвыборном митинге в Лос-Анджелесе. 13 сентября 2003 - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Reed Saxon
Кандидат на пост губернатора Калифорнии от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер на предвыборном митинге в Лос-Анджелесе. 13 сентября 2003 года
"Не могу сказать, что среди моих знакомых многие с нетерпением ждут решения Харрис сменить Ньюсома, но уверена: она сможет стать губернатором, если захочет, — объяснила РИА Новости Кейси Блок, терапевт из калифорнийского Окленда. — К ней много претензий среди демократов из-за проигрыша Трампу; в то же время в штате в целом ее любят, каких-то плохих ассоциаций с ее пребыванием в должности прокурора нет".
Росс Ма из Сан-Диего также считает, что на уровне штата у Харрис есть будущее. "Здесь по-прежнему хватает ее сторонников, не так много людей отвернулись от нее из-за проигрыша Трампу; вопросы скорее к Байдену (из-за того, что поздно уступил Харрис место в гонке. — Прим. ред.), — заявил калифорниец. — К Ньюсому, кстати, тоже нет особого негатива, но он ведь не будет участвовать. Поэтому Харрис наверняка выиграет".
© AP Photo / Jacquelyn MartinКандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе
Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе

Третья вашингтонская попытка

Но, конечно, гораздо больший интерес по сравнению с калифорнийской кампанией 2026-го представляют президентские выборы 2028-го.
По этому поводу Харрис тоже пока хранит молчание. Ситуацию усугубляет то, что в президентских гонках она потерпела неудачу дважды: не только в прошлом году, но и пытаясь выдвигаться на выборы 2020-го. Тогда от планов пришлось отказаться, сославшись на недостаток средств, хотя было и неофициальное, но более логичное объяснение — низкие рейтинги.
Тем не менее сейчас сама Демократическая партия подает Харрис сигналы о перспективах на 2028-й.
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Колорадский сенатор Джон Хикенлупер, в частности, заявил, что поражение от Трампа — не приговор: "Каждые выборы уникальны. Мы всегда стараемся проводить аналогии и делать выводы. Не думаю, что проигрыш ее дисквалифицирует".
Сенатор от Мэриленда Мартин Хайнрих также за повторное участие Харрис в гонке. Он настаивает, что в 2024-м у вице-президента просто было слишком мало времени — чуть более трех месяцев — после снятия кандидатуры Байдена. Иначе бы она себя показала. Это в целом распространенная среди демократов точка зрения.
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
Партийный стратег Стив Джардинг указывает на то, что у Харрис есть необходимый опыт и огромная база доноров.
"Я думаю, что она потенциальный кандидат, — вторит однопартийцам сенатор от Коннектикута Ричард Блюменталь. — Причин ее поражения множество, некоторые из них не зависели от нее. <...> Вопрос в том, станет ли она лучшим кандидатом, и по этому поводу будет много споров".
Блюменталь, впрочем, выдает желаемое за действительное, говоря о будущих дискуссиях. На данный момент демократам просто не из кого выбирать. Вероятно, именно поэтому они всерьез обсуждают Харрис.
© AP Photo / Chris PizzelloИзбирательница во время голосования на выборах президента США
Избирательница во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Избирательница во время голосования на выборах президента США

Альтернатив нет

Эксперты отмечают: проблема Демпартии сейчас — в отсутствии лидера, хоть реального, хоть потенциального.
"Несмотря на скандалы вокруг Байдена, его сторонников среди демократов хватает, — говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — А Харрис — это его (и, если брать шире, Барака Обамы) ставленница. То есть мы видим, что есть политики прошедших лет, которых списали, но они остались, потому как новых не просматривается. Их идея в том, что Трампа можно было победить, просто замена оказалась ненужной, или Харрис стоило выдвинуть раньше, в 2023-м. Вот под этими предлогами "старая тусовка" не собирается уходить".
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Политолог Николай Топорнин, в свою очередь, подчеркивает: шансы у Харрис на новое выдвижение остаются, все будет зависеть от внутрипартийной ситуации.
"Демократы на распутье — нет ни лидера, ни притока свежей крови. Понятно, что Харрис в возрастном смысле представляет иную генерацию политиков на фоне, например, Байдена. Но это частный случай. Нет большой волны новых персон. И время работает, на самом деле, на старую гвардию. Потому что любому молодому политику потребуется набрать электорат, "притереться", показать себя: раскрутить незнакомую фигуру не так-то просто. В этом смысле водораздел — промежуточные выборы в конгресс в 2026-м. Если к тому моменту из рядов демократов не выйдет новых ярких фигур, у Харрис есть все шансы стать кандидатом от партии в 2028-м", — считает Топорнин.
© AP Photo / Eric GayЛюди наблюдают за результатами выборов в Техасе
Люди наблюдают за результатами выборов в Техасе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Eric Gay
Люди наблюдают за результатами выборов в Техасе
Но выдвижение, конечно, не означает успех по итогу. Во-первых, неясно, с кем придется соревноваться. Во-вторых, против Харрис работают и другие факторы.
"Кампании 2016-го и 2024-го (с участием Хиллари Клинтон и Харрис соответственно) показали, что США, по сути, не готовы к женщине на посту президента, — поясняет Васильев. — Это базовая вещь, даже если ее стараются не особо активно обсуждать в американских СМИ. Кроме того, демократы обычно не выдвигают заново провальных фигур. А именно Харрис провалилась совсем уж явно, умудрившись потратить за три месяца полтора миллиарда долларов. В США деньги считать умеют, и многие в Демпартии понимают: если за такой короткий срок она столько спустила, что же будет, например, за год? Причем без гарантии успеха".
Топорнин также обращает внимание на то, что доверие к Харрис в обществе все равно упало. Поэтому, если партия сделает на нее ставку, многие избиратели с большей вероятностью предпочтут кандидатов, за которыми не тянется шлейф неудач. Но это и распылит голоса демократов.
© AP Photo / Matt YorkВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Matt York
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне
 
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