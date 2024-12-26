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Зеленский и чеснок — под запретом. Байден сыграл "дембельский аккорд"

Зеленский и чеснок — под запретом. Байден сыграл "дембельский аккорд" - РИА Новости, 26.12.2024

Зеленский и чеснок — под запретом. Байден сыграл "дембельский аккорд"

Уходящий президент США продолжает удивлять. Лишенный возможности пойти на второй срок, Джо Байден под занавес своей единственной каденции одобрил рекордный... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T08:00:00+03:00

2024-12-26T08:00:00+03:00

2024-12-26T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Уходящий президент США продолжает удивлять. Лишенный возможности пойти на второй срок, Джо Байден под занавес своей единственной каденции одобрил рекордный оборонный бюджет. Впрочем, если кто-то за рубежом и рассчитывал на плюшки от состоятельного спонсора, то надежды не оправдались.ДСНВ не в честиФинансовый год в США стартует, как правило, 1 октября. К этому моменту обе палаты конгресса согласовывают основные статьи госрасходов. Однако из-за традиционного межпартийного конфликта (сейчас, например, президенту-демократу противостоят законодатели-республиканцы) бюджетные решения затягиваются. Так что и расходы на военку до будущего октября действующий президент Джо Байден утвердил лишь на днях. Документ получил название "Закон об улучшении качества жизни военнослужащих и ассигнованиях на национальную оборону на 2025 финансовый год".Уходящий 2024-й был крайне сложным для США в плане оборонной политики. Президент и конгрессмены неделями спорили о том, какую поддержку оказывать союзникам — привычным (Израиль, Тайвань) и недавно обретенным (Украина).По итогу ставка была сделана на внутренние проблемы: льготы военнослужащим и другие социальные выплаты.Сумма оборонного бюджета внушительная — 895 миллиардов долларов. Для сравнения: в прошлом году было на девять миллиардов меньше.Байден разыграл карту "хромой утки" по максимуму. Признав во вступительном слове при оглашении закона, что глава государства не может определять вообще всю внешнюю и оборонную политику, президент все же прописал такие пункты, как запрет на сотрудничество с Россией в области ископаемого топлива и на обмен информацией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ). Поскольку бюджет одобрен конгрессом, даже Трамп после инаугурации 20 января не сможет повернуть все вспять.Зеленского оставили ни с чемЕсть в законе и более странные положения. Например, Байден забежал вперед своего преемника Трампа и "ударил" по Китаю. Подписанный документ, в частности, запрещает продажу в американских магазинах чеснока, поставленного из КНР.В этом пункте сошлись и республиканский конгресс, и президент-демократ.Однако и споров по-прежнему было немало. По пожеланию спикера палаты представителей (нижней палаты конгресса) Майка Джонсона бюджет запрещает системе здравоохранения Tricare (действует для сотрудников Министерства обороны США) покрывать "лечение гендерной дисфории". Иными словами, сменить пол за счет бюджета не удастся."Ни один военнослужащий не должен выбирать между доступом к медицинской помощи и своим призванием служить нашей стране", — пытался спорить Байден, но в итоге согласился с конгрессменами.Что касается внешнего периметра, то почти никаких конкретных выплат союзникам не предусмотрено. Разведка должна лишь "оценить" шансы киевского режима на победу в конфликте с Москвой и, исходя из этого, взвесить "риски для безопасности США при прекращении поставок оружия Украине и успешном завершении Россией спецоперации".Эти размытые формулировки обнуляют "обещания" Трампа о достижении мира в Восточной Европе в считаные часы. Новому президенту Соединенных Штатов придется прибегать к личным указам, чтобы как-то скорректировать утвержденные Байденом планы.Правда, такие документы — вовсе не "палочка-выручалочка". Процесс принятия "единоличного решения" крайне бюрократизирован, главе государства надо тщательно подбирать формулировки для обоснования. В противном случае конгресс или конституционный суд (последовательность вариативная) сможет заблокировать указ. Именно поэтому опция личных решений обычно исчерпывает себя в считаные дни. А потом включается пресловутая "система сдержек и противовесов", проще говоря, необходимость договариваться с конгрессменами.Выигравшие и проигравшиеЕдинственный бенефициар закона — Тайвань. Из 895 миллиардов долларов 15,5 миллиарда выделяются на так называемую Тихоокеанскую инициативу сдерживания. В Пекине уже отреагировали."США решили подписать "Закон о национальной обороне на 2025 финансовый год", содержащий негативный контент о Китае и из года в год раздувающий тему "китайской угрозы", — заявил во вторник на очередной пресс-конференции официальный представитель МИД Китая Мао Нин.Дипломат призвал Вашингтон отказаться от "менталитета холодной войны", остановить продажу оружия Тайваню и прекратить "превращать в оружие научно-технические, экономические и торговые вопросы". Пекин грозит "жесткими и решительными мерами", если подобные действия будут продолжаться.Так что Трампу после 20 января предстоит уделить внимание на самом деле не столько украинскому, сколько азиатскому направлению.

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в мире, сша, китай, джо байден, мао нин, майк джонсон, тайвань