https://ria.ru/20250729/kitay-2032084044.html

В МИД КНР отреагировали на возможную встречу Путина и Трампа в Пекине

В МИД КНР отреагировали на возможную встречу Путина и Трампа в Пекине - РИА Новости, 29.07.2025

В МИД КНР отреагировали на возможную встречу Путина и Трампа в Пекине

Китай позитивно смотрит на улучшение отношений между Россией и США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:35:00+03:00

2025-07-29T10:35:00+03:00

2025-07-29T10:43:00+03:00

китай

пекин

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Китай позитивно смотрит на улучшение отношений между Россией и США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь."Россия и США являются постоянными членами Совета безопасности ООН и влиятельными державами. Китай с радостью смотрит на улучшение российско-американских отношений, что вносит вклад в стабильность и мир во всем мире", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на предстоящих торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией в Пекине.При этом Го Цзякунь на прямую просьбу прокомментировать вероятность встречи лидеров РФ и США в Пекине заявил, что "не ознакомлен с соответствующей ситуацией".В июне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20250728/tramp-2032011280.html

китай

пекин

россия

сша

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китай, пекин, россия, сша, владимир путин, дональд трамп