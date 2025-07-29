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В МИД КНР отреагировали на возможную встречу Путина и Трампа в Пекине - РИА Новости, 29.07.2025
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10:35 29.07.2025 (обновлено: 10:43 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/kitay-2032084044.html
В МИД КНР отреагировали на возможную встречу Путина и Трампа в Пекине
В МИД КНР отреагировали на возможную встречу Путина и Трампа в Пекине - РИА Новости, 29.07.2025
В МИД КНР отреагировали на возможную встречу Путина и Трампа в Пекине
Китай позитивно смотрит на улучшение отношений между Россией и США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 29.07.2025
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ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Китай позитивно смотрит на улучшение отношений между Россией и США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь."Россия и США являются постоянными членами Совета безопасности ООН и влиятельными державами. Китай с радостью смотрит на улучшение российско-американских отношений, что вносит вклад в стабильность и мир во всем мире", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на предстоящих торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией в Пекине.При этом Го Цзякунь на прямую просьбу прокомментировать вероятность встречи лидеров РФ и США в Пекине заявил, что "не ознакомлен с соответствующей ситуацией".В июне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
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китай, пекин, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Китай, Пекин, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
В МИД КНР отреагировали на возможную встречу Путина и Трампа в Пекине

МИД КНР: Китай приветствует процесс улучшения отношений России и США

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Китай позитивно смотрит на улучшение отношений между Россией и США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Россия и США являются постоянными членами Совета безопасности ООН и влиятельными державами. Китай с радостью смотрит на улучшение российско-американских отношений, что вносит вклад в стабильность и мир во всем мире", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на предстоящих торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией в Пекине.
При этом Го Цзякунь на прямую просьбу прокомментировать вероятность встречи лидеров РФ и США в Пекине заявил, что "не ознакомлен с соответствующей ситуацией".
В июне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп не хотел бы использовать слово "ложь" в отношении заявлений Путина
28 июля, 18:45
 
КитайПекинРоссияСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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