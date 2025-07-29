https://ria.ru/20250729/intervidenie-2032211467.html

Молодежный совет ШОС отметил значимость конкурса "Интервидение"

Молодежный совет ШОС отметил значимость конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 29.07.2025

Молодежный совет ШОС отметил значимость конкурса "Интервидение"

На XVIII заседании молодежного совета ШОС в Пекине отметили значимость проведения международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:52:00+03:00

2025-07-29T18:52:00+03:00

2025-07-29T18:52:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На XVIII заседании молодежного совета ШОС в Пекине отметили значимость проведения международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. Ранее во вторник в Пекине в секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялось XVIII ежегодное официальное заседание молодежного совета ШОС. В ходе встречи участники обсудили проведение значимых совместных гуманитарных программ и проектов, в том числе международного музыкального конкурса "Интервидение". "На XVIII заседании молодежного совета ШОС в Пекине отметили значимость проведения международного музыкального конкурса "Интервидение", - сказано в сообщении. Руководитель российской национальной части молодежного совета ШОС, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в своем выступлении сообщил, что в "Интервидении" примут участие более 20 стран, среди которых государства-члены ШОС: Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. Парламентарий подчеркнул, что для реализации проекта привлекаются лучшие специалисты, современные технологии и весь спектр доступных возможностей, чтобы обеспечить масштаб и качество, соответствующие мировым стандартам. Кроме того, он добавил, что главными целями "Интервидения" являются: знакомство с уникальными культурными традициями и достижениями стран-участниц, а также продвижение общечеловеческих, духовных, семейных, культурных, этнических и религиозных традиций народов мира. По его мнению, конкурс станет ярким мировым событием в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества. Участники заседания выразили уверенность, что мероприятия подобного рода будут способствовать реальному укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества государств-членов ШОС, отметили в пресс-службе конкурса. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250725/intervidenie-2031173603.html

https://ria.ru/20250729/radenovich-2032163964.html

https://ria.ru/20250714/intervidenie-2028562564.html

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