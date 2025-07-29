https://ria.ru/20250729/intervidenie-2032211467.html
Молодежный совет ШОС отметил значимость конкурса "Интервидение"
Молодежный совет ШОС отметил значимость конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 29.07.2025
Молодежный совет ШОС отметил значимость конкурса "Интервидение"
На XVIII заседании молодежного совета ШОС в Пекине отметили значимость проведения международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:52:00+03:00
2025-07-29T18:52:00+03:00
2025-07-29T18:52:00+03:00
в мире
россия
пекин
москва
шос
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:906:1759:1895_1920x0_80_0_0_d72b96f02c0fb97e26ff7c28b07977a6.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На XVIII заседании молодежного совета ШОС в Пекине отметили значимость проведения международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. Ранее во вторник в Пекине в секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялось XVIII ежегодное официальное заседание молодежного совета ШОС. В ходе встречи участники обсудили проведение значимых совместных гуманитарных программ и проектов, в том числе международного музыкального конкурса "Интервидение". "На XVIII заседании молодежного совета ШОС в Пекине отметили значимость проведения международного музыкального конкурса "Интервидение", - сказано в сообщении. Руководитель российской национальной части молодежного совета ШОС, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в своем выступлении сообщил, что в "Интервидении" примут участие более 20 стран, среди которых государства-члены ШОС: Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. Парламентарий подчеркнул, что для реализации проекта привлекаются лучшие специалисты, современные технологии и весь спектр доступных возможностей, чтобы обеспечить масштаб и качество, соответствующие мировым стандартам. Кроме того, он добавил, что главными целями "Интервидения" являются: знакомство с уникальными культурными традициями и достижениями стран-участниц, а также продвижение общечеловеческих, духовных, семейных, культурных, этнических и религиозных традиций народов мира. По его мнению, конкурс станет ярким мировым событием в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества. Участники заседания выразили уверенность, что мероприятия подобного рода будут способствовать реальному укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества государств-членов ШОС, отметили в пресс-службе конкурса. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250725/intervidenie-2031173603.html
https://ria.ru/20250729/radenovich-2032163964.html
https://ria.ru/20250714/intervidenie-2028562564.html
россия
пекин
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022532629_0:736:1749:2048_1920x0_80_0_0_e2cf285dc09cdad36a0b803b1473241b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, пекин, москва, шос, интервидение – 2025
В мире, Россия, Пекин, Москва, ШОС, Интервидение – 2025
Молодежный совет ШОС отметил значимость конкурса "Интервидение"
На заседании молодежного совета ШОС отметили важность конкурса "Интервидение"
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На XVIII заседании молодежного совета ШОС в Пекине отметили значимость проведения международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Ранее во вторник в Пекине
в секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС
) состоялось XVIII ежегодное официальное заседание молодежного совета ШОС. В ходе встречи участники обсудили проведение значимых совместных гуманитарных программ и проектов, в том числе международного музыкального конкурса "Интервидение".
"На XVIII заседании молодежного совета ШОС в Пекине отметили значимость проведения международного музыкального конкурса "Интервидение", - сказано в сообщении.
Руководитель российской национальной части молодежного совета ШОС, первый зампред комитета Госдумы
по экономической политике Денис Кравченко
в своем выступлении сообщил, что в "Интервидении" примут участие более 20 стран, среди которых государства-члены ШОС: Белоруссия
, Индия
, Казахстан
, Киргизия
, Китай
, Таджикистан
и Узбекистан
.
Парламентарий подчеркнул, что для реализации проекта привлекаются лучшие специалисты, современные технологии и весь спектр доступных возможностей, чтобы обеспечить масштаб и качество, соответствующие мировым стандартам.
Кроме того, он добавил, что главными целями "Интервидения" являются: знакомство с уникальными культурными традициями и достижениями стран-участниц, а также продвижение общечеловеческих, духовных, семейных, культурных, этнических и религиозных традиций народов мира. По его мнению, конкурс станет ярким мировым событием в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.
Участники заседания выразили уверенность, что мероприятия подобного рода будут способствовать реальному укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества государств-членов ШОС, отметили в пресс-службе конкурса.
Президент России Владимир Путин
ранее подписал указ о проведении в Москве
и Московской области
международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman
. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко
представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".