https://ria.ru/20250729/erdogan-2032241412.html
Токаев получил от Эрдогана высшую государственную награду Турции
Токаев получил от Эрдогана высшую государственную награду Турции - РИА Новости, 29.07.2025
Токаев получил от Эрдогана высшую государственную награду Турции
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана высшую государственную награду Турции - орден Devlet Nişanı за... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:24:00+03:00
2025-07-29T22:24:00+03:00
2025-07-29T22:24:00+03:00
в мире
турция
казахстан
касым-жомарт токаев
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_937a78d0f9964b8d16779892131449af.jpg
АЛМА-АТА, 29 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана высшую государственную награду Турции - орден Devlet Nişanı за вклад в развитие сотрудничества между странами, отметив, что ранее отказывался от иностранных знаков признания. "Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако ваше (Эрдогана - ред.) сегодняшнее решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества", - сказал Токаев. Также казахстанский президент отметил, что расценивает эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана. Devlet Nişanı - высший государственный орден Турецкой республики, вручается иностранным гражданам за вклад в укрепление дружеских отношений с Турцией. В понедельник Токаев прибыл в Анкару с официальным визитом. В рамках программы он посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка - основателя современной Турции и первого президента страны. Также глава государства провел встречи с представителями турецкого бизнеса и принял участие в пятом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции.
https://ria.ru/20250729/erdogan-2032234175.html
https://ria.ru/20250728/turtsiya-2032013115.html
турция
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_0aec33e1888622a5ef1348114116d650.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, казахстан, касым-жомарт токаев, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Реджеп Тайип Эрдоган
Токаев получил от Эрдогана высшую государственную награду Турции
Эрдоган вручил Токаеву госнаграду за развитие сотрудничества между странами