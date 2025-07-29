https://ria.ru/20250729/erdogan-2032241412.html

Токаев получил от Эрдогана высшую государственную награду Турции

Токаев получил от Эрдогана высшую государственную награду Турции - РИА Новости, 29.07.2025

Токаев получил от Эрдогана высшую государственную награду Турции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана высшую государственную награду Турции - орден Devlet Nişanı за... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T22:24:00+03:00

2025-07-29T22:24:00+03:00

2025-07-29T22:24:00+03:00

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АЛМА-АТА, 29 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана высшую государственную награду Турции - орден Devlet Nişanı за вклад в развитие сотрудничества между странами, отметив, что ранее отказывался от иностранных знаков признания. "Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако ваше (Эрдогана - ред.) сегодняшнее решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества", - сказал Токаев. Также казахстанский президент отметил, что расценивает эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана. Devlet Nişanı - высший государственный орден Турецкой республики, вручается иностранным гражданам за вклад в укрепление дружеских отношений с Турцией. В понедельник Токаев прибыл в Анкару с официальным визитом. В рамках программы он посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка - основателя современной Турции и первого президента страны. Также глава государства провел встречи с представителями турецкого бизнеса и принял участие в пятом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции.

https://ria.ru/20250729/erdogan-2032234175.html

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в мире, турция, казахстан, касым-жомарт токаев, реджеп тайип эрдоган