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Токаев отметил Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта

Токаев отметил Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта - РИА Новости, 29.07.2025

Токаев отметил Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге по итогам пятого заседания Совета стратегического сотрудничества Казахстана и Турции отметил особую роль... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T21:20:00+03:00

2025-07-29T21:20:00+03:00

2025-07-29T21:20:00+03:00

в мире

казахстан

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касым-жомарт токаев

реджеп тайип эрдоган

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АЛМА-АТА, 29 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге по итогам пятого заседания Совета стратегического сотрудничества Казахстана и Турции отметил особую роль Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера. Накануне Токаев прибыл в Анкару с официальным визитом. В рамках программы он посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка - основателя современной Турции и первого президента страны. Также глава государства провел встречи с представителями турецкого бизнеса и принял участие в пятом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции. "Главы государств обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам и выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов. Президенты Казахстана и Турции считают необходимым разрешение всех конфликтов и противоречий мирным путем, на основе дипломатических переговоров. Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250728/turtsiya-2032013115.html

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в мире, казахстан, турция, касым-жомарт токаев, реджеп тайип эрдоган