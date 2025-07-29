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Токаев отметил Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта - РИА Новости, 29.07.2025
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21:20 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/erdogan-2032234175.html
Токаев отметил Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта
Токаев отметил Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта - РИА Новости, 29.07.2025
Токаев отметил Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге по итогам пятого заседания Совета стратегического сотрудничества Казахстана и Турции отметил особую роль... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:20:00+03:00
2025-07-29T21:20:00+03:00
в мире
казахстан
турция
касым-жомарт токаев
реджеп тайип эрдоган
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АЛМА-АТА, 29 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге по итогам пятого заседания Совета стратегического сотрудничества Казахстана и Турции отметил особую роль Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера. Накануне Токаев прибыл в Анкару с официальным визитом. В рамках программы он посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка - основателя современной Турции и первого президента страны. Также глава государства провел встречи с представителями турецкого бизнеса и принял участие в пятом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции. "Главы государств обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам и выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов. Президенты Казахстана и Турции считают необходимым разрешение всех конфликтов и противоречий мирным путем, на основе дипломатических переговоров. Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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в мире, казахстан, турция, касым-жомарт токаев, реджеп тайип эрдоган
В мире, Казахстан, Турция, Касым-Жомарт Токаев, Реджеп Тайип Эрдоган
Токаев отметил Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта

Токаев отметил роль Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта

© РИА Новости / пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / пресс-служба президента Казахстана
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Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 29 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге по итогам пятого заседания Совета стратегического сотрудничества Казахстана и Турции отметил особую роль Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера.
Накануне Токаев прибыл в Анкару с официальным визитом. В рамках программы он посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка - основателя современной Турции и первого президента страны. Также глава государства провел встречи с представителями турецкого бизнеса и принял участие в пятом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции.
"Главы государств обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам и выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов. Президенты Казахстана и Турции считают необходимым разрешение всех конфликтов и противоречий мирным путем, на основе дипломатических переговоров. Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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В миреКазахстанТурцияКасым-Жомарт ТокаевРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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