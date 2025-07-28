https://ria.ru/20250728/studenty-2032043093.html
Россия опередила Советский Союз по числу африканских студентов
Россия опередила Советский Союз по числу африканских студентов - РИА Новости, 28.07.2025
Россия опередила Советский Союз по числу африканских студентов
Россия уже опередила Советский Союз по числу студентов, приезжающих на учебу из африканских стран, сказал РИА Новости ученый-африканист Денис Дегтерев. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:38:00+03:00
2025-07-28T23:38:00+03:00
2025-07-28T23:38:00+03:00
россия
юар
претория
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91259/48/912594869_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_7aee69a5c7c581044e04b49fe2f48cf7.jpg
ПРЕТОРИЯ, 28 июл - РИА Новости. Россия уже опередила Советский Союз по числу студентов, приезжающих на учебу из африканских стран, сказал РИА Новости ученый-африканист Денис Дегтерев. Главный научный сотрудник Института Африки Российской академии наук принимает участие в российско-африканской конференции, которую проводит в столице ЮАР Претории международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с Южноафриканским институтом международных отношений (SAIIA). "Число африканских студентов уже превосходит советские показатели… Тысячи приезжают по стипендиям, а в несколько раз больше - на контракт", - сказал собеседник агентства. Согласно цифрам, которые звучали на конференции, в 2024-2025 году Россия выделила почти пять тысяч стипендий на обучение в своих вузах африканских студентов. Дегтерев обратил внимание на то, что Россия, как до нее Советский Союз, не участвует в "утечке мозгов" из африканских стран. "У нас большая часть студентов - 95%, даже больше - уезжают обратно. Другое дело, конечно, не все они потом остаются в своих странах, а уезжают на Запад", - сказал он. Проблема тут, по мнению профессора, в "национальных приоритетах" африканских стран, на которые Россия влиять не может из уважения к их суверенитету. В то же время, в отличие от СССР, в России пока не организована подготовка госуправленцев для африканских стран, отметил Дегтерев. "Советский Союз, помимо подготовки студентов по массовым специальностям, готовил элиты. На сегодня что Россия не делает или делает совсем точечно - это подготовка элит. Это другой уровень подготовки. На сегодня таких механизмов нет… У нас получается матрица массового высшего образования", - пояснил ученый.
https://ria.ru/20241229/afrika-1991981259.html
https://ria.ru/20241114/studenty-1983655545.html
https://ria.ru/20241220/afrika-1990306501.html
россия
юар
претория
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91259/48/912594869_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_aba59e2a4755b9c0201c704e7d04fc9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юар, претория, российская академия наук
Россия, ЮАР, Претория, Российская академия наук
Россия опередила Советский Союз по числу африканских студентов
Дегтерев: число африканских студентов уже превосходит советские показатели
ПРЕТОРИЯ, 28 июл - РИА Новости. Россия уже опередила Советский Союз по числу студентов, приезжающих на учебу из африканских стран, сказал РИА Новости ученый-африканист Денис Дегтерев.
Главный научный сотрудник Института Африки Российской академии наук
принимает участие в российско-африканской конференции, которую проводит в столице ЮАР Претории
международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с Южноафриканским институтом международных отношений (SAIIA).
«
"Число африканских студентов уже превосходит советские показатели… Тысячи приезжают по стипендиям, а в несколько раз больше - на контракт", - сказал собеседник агентства.
Согласно цифрам, которые звучали на конференции, в 2024-2025 году Россия
выделила почти пять тысяч стипендий на обучение в своих вузах африканских студентов.
Дегтерев обратил внимание на то, что Россия, как до нее Советский Союз, не участвует в "утечке мозгов" из африканских стран.
"У нас большая часть студентов - 95%, даже больше - уезжают обратно. Другое дело, конечно, не все они потом остаются в своих странах, а уезжают на Запад", - сказал он.
Проблема тут, по мнению профессора, в "национальных приоритетах" африканских стран, на которые Россия влиять не может из уважения к их суверенитету.
В то же время, в отличие от СССР
, в России пока не организована подготовка госуправленцев для африканских стран, отметил Дегтерев.
"Советский Союз, помимо подготовки студентов по массовым специальностям, готовил элиты. На сегодня что Россия не делает или делает совсем точечно - это подготовка элит. Это другой уровень подготовки. На сегодня таких механизмов нет… У нас получается матрица массового высшего образования", - пояснил ученый.