https://ria.ru/20250728/studenty-2032043093.html

Россия опередила Советский Союз по числу африканских студентов

Россия опередила Советский Союз по числу африканских студентов - РИА Новости, 28.07.2025

Россия опередила Советский Союз по числу африканских студентов

Россия уже опередила Советский Союз по числу студентов, приезжающих на учебу из африканских стран, сказал РИА Новости ученый-африканист Денис Дегтерев. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T23:38:00+03:00

2025-07-28T23:38:00+03:00

2025-07-28T23:38:00+03:00

россия

юар

претория

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91259/48/912594869_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_7aee69a5c7c581044e04b49fe2f48cf7.jpg

ПРЕТОРИЯ, 28 июл - РИА Новости. Россия уже опередила Советский Союз по числу студентов, приезжающих на учебу из африканских стран, сказал РИА Новости ученый-африканист Денис Дегтерев. Главный научный сотрудник Института Африки Российской академии наук принимает участие в российско-африканской конференции, которую проводит в столице ЮАР Претории международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с Южноафриканским институтом международных отношений (SAIIA). "Число африканских студентов уже превосходит советские показатели… Тысячи приезжают по стипендиям, а в несколько раз больше - на контракт", - сказал собеседник агентства. Согласно цифрам, которые звучали на конференции, в 2024-2025 году Россия выделила почти пять тысяч стипендий на обучение в своих вузах африканских студентов. Дегтерев обратил внимание на то, что Россия, как до нее Советский Союз, не участвует в "утечке мозгов" из африканских стран. "У нас большая часть студентов - 95%, даже больше - уезжают обратно. Другое дело, конечно, не все они потом остаются в своих странах, а уезжают на Запад", - сказал он. Проблема тут, по мнению профессора, в "национальных приоритетах" африканских стран, на которые Россия влиять не может из уважения к их суверенитету. В то же время, в отличие от СССР, в России пока не организована подготовка госуправленцев для африканских стран, отметил Дегтерев. "Советский Союз, помимо подготовки студентов по массовым специальностям, готовил элиты. На сегодня что Россия не делает или делает совсем точечно - это подготовка элит. Это другой уровень подготовки. На сегодня таких механизмов нет… У нас получается матрица массового высшего образования", - пояснил ученый.

https://ria.ru/20241229/afrika-1991981259.html

https://ria.ru/20241114/studenty-1983655545.html

https://ria.ru/20241220/afrika-1990306501.html

россия

юар

претория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, юар, претория, российская академия наук