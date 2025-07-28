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На Украине обвинили Россию в нашествии саранчи - РИА Новости, 28.07.2025
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15:55 28.07.2025 (обновлено: 17:30 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/sarancha-2031969554.html
На Украине обвинили Россию в нашествии саранчи
На Украине обвинили Россию в нашествии саранчи - РИА Новости, 28.07.2025
На Украине обвинили Россию в нашествии саранчи
Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Украины Вадим Чайковский обвинил Россию в нашествии саранчи в стране, об этом он заявил в интервью Latifundist. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:55:00+03:00
2025-07-28T17:30:00+03:00
в мире
украина
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киев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Украины Вадим Чайковский обвинил Россию в нашествии саранчи в стране, об этом он заявил в интервью Latifundist."Нашествие саранчи — следствие экоцида России против Украины. Да и не только против Украины, но и против всего мира", — утверждает он.По его словам, в 2022-2025 годах больше всего вредителей замечали в регионах, где ведутся боевые действия.Издание "Телеграф" на прошлой неделе сообщило, что нашествие саранчи дошло до Киева. До этого украинские СМИ сообщали о стаях саранчи в Одессе, Кривом Роге, Днепропетровске и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Ранее 21 июля украинское издание "Наш город" написало, что нашествие саранчи в Днепропетровской области на Украине создало серьезную угрозу для урожая. Отмечается, что насекомые уже нанесли ущерб посевам в Одесской и Винницкой областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Больше всего от саранчи страдают посевы подсолнечника.Военнослужащая ВС России в 2023 году сообщала РИА Новости, что в месте базирования украинской армии на освобожденной территории ЛНР, откуда в 2019 году началось нашествие саранчи на Луганск и Ростовскую область, были обнаружены следы разведения большого количества этих насекомых.
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030445550.html
https://ria.ru/20250203/sarancha-1997105049.html
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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
На Украине обвинили Россию в нашествии саранчи

Госпродпотребслужба Украины: в нашествии саранчи на страну виновата Россия

Нашествие саранчи на Украине. Кадр видео из соцсетей
Нашествие саранчи на Украине. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Нашествие саранчи на Украине. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Украины Вадим Чайковский обвинил Россию в нашествии саранчи в стране, об этом он заявил в интервью Latifundist.
"Нашествие саранчи — следствие экоцида России против Украины. Да и не только против Украины, но и против всего мира", — утверждает он.
Саранча - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
На Украине нашествие саранчи создало угрозу для урожая
21 июля, 16:45
По его словам, в 2022-2025 годах больше всего вредителей замечали в регионах, где ведутся боевые действия.
Издание "Телеграф" на прошлой неделе сообщило, что нашествие саранчи дошло до Киева. До этого украинские СМИ сообщали о стаях саранчи в Одессе, Кривом Роге, Днепропетровске и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее 21 июля украинское издание "Наш город" написало, что нашествие саранчи в Днепропетровской области на Украине создало серьезную угрозу для урожая. Отмечается, что насекомые уже нанесли ущерб посевам в Одесской и Винницкой областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Больше всего от саранчи страдают посевы подсолнечника.
Военнослужащая ВС России в 2023 году сообщала РИА Новости, что в месте базирования украинской армии на освобожденной территории ЛНР, откуда в 2019 году началось нашествие саранчи на Луганск и Ростовскую область, были обнаружены следы разведения большого количества этих насекомых.
Нашествие саранчи - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В России планируют уничтожать саранчу с помощью авиации
3 февраля, 14:55
 
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