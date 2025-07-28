https://ria.ru/20250728/sarancha-2031969554.html

На Украине обвинили Россию в нашествии саранчи

На Украине обвинили Россию в нашествии саранчи - РИА Новости, 28.07.2025

На Украине обвинили Россию в нашествии саранчи

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Украины Вадим Чайковский обвинил Россию в нашествии саранчи в стране, об этом он заявил в интервью Latifundist. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:55:00+03:00

2025-07-28T15:55:00+03:00

2025-07-28T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Украины Вадим Чайковский обвинил Россию в нашествии саранчи в стране, об этом он заявил в интервью Latifundist."Нашествие саранчи — следствие экоцида России против Украины. Да и не только против Украины, но и против всего мира", — утверждает он.По его словам, в 2022-2025 годах больше всего вредителей замечали в регионах, где ведутся боевые действия.Издание "Телеграф" на прошлой неделе сообщило, что нашествие саранчи дошло до Киева. До этого украинские СМИ сообщали о стаях саранчи в Одессе, Кривом Роге, Днепропетровске и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Ранее 21 июля украинское издание "Наш город" написало, что нашествие саранчи в Днепропетровской области на Украине создало серьезную угрозу для урожая. Отмечается, что насекомые уже нанесли ущерб посевам в Одесской и Винницкой областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Больше всего от саранчи страдают посевы подсолнечника.Военнослужащая ВС России в 2023 году сообщала РИА Новости, что в месте базирования украинской армии на освобожденной территории ЛНР, откуда в 2019 году началось нашествие саранчи на Луганск и Ростовскую область, были обнаружены следы разведения большого количества этих насекомых.

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030445550.html

https://ria.ru/20250203/sarancha-1997105049.html

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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины