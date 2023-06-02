https://ria.ru/20230602/sarancha-1875784146.html

Киев использовал саранчу для уничтожения посевов в России, сообщила военная

Киев использовал саранчу для уничтожения посевов в России, сообщила военная - РИА Новости, 02.06.2023

Киев использовал саранчу для уничтожения посевов в России, сообщила военная

Следы разведения большого количества саранчи обнаружены в месте базирования украинской армии на освобожденной территории ЛНР, откуда в 2019 году началось... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:26

2023-06-02T14:26

2023-06-02T23:48

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СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ (ЛНР), 2 июн — РИА Новости. Следы разведения большого количества саранчи обнаружены в месте базирования украинской армии на освобожденной территории ЛНР, откуда в 2019 году началось нашествие этих насекомых на Луганск и Ростовскую область, сообщила РИА Новости военнослужащая ВС России. Ранее в ЛНР заявили, что нашли документы о взаимодействии украинской армии с исследовательским университетом в США, занимающимся биомедициной и исследованиями по применению саранчи в военных целях. Согласно найденному письму, в район рыбхоза у Станицы Луганской должен был быть доставлен груз от данного научного центра. "Если посмотреть в интернете в открытых источниках, то вот этот университет (Вашингтонский исследовательский университет из штата Миссури) и занимался выведением боевых насекомых, он первый начал ставить эксперименты на саранче. И груз именно этого университета, согласно документам, прибыл на территорию данного рыбхоза, где базировались ВСУ", — рассказала военнослужащая, показывая ангар, в который привозили грузы института и где, предположительно, выращивали саранчу. По словам собеседницы агентства, в одном из ангаров бывшего рыбхоза найден ряд доказательств выращивания там привезенных личинок саранчи. Местные жители также подтверждают, что саранча вышла именно с территории бывшего рыбхоза и ее поджогами близлежащих лесопосадок, химикатами и дымовыми шашками с селитрой гнали в сторону ЛНР и к реке Деркул на границе с Россией."В 2019 году тут (село возле рыбхоза) ее (саранчи) полным полно было… Она сначала ползла (с территории пруда в рыбхозе), а потом подпалила украинская армия лес, и она стала огромными тучами лететь в сторону Луганска. Шла со стороны рыбхоза, а как она там появилась, я не знаю", — рассказал один из местных жителей РИА Новости. В конце июля 2019 года на территории ЛНР и Ростовской области наблюдалось нашествие саранчи. Ряд региональных российских СМИ в тот момент сообщали, что колония саранчи 20 июля 2019-го залетела со стороны подконтрольной на тот момент Киеву Станицы Луганской через реку Деркул на территорию РФ. Сев на поля Зеленовского сельского поселения, стая за считанные часы уничтожила до 40 гектаров кукурузы. Научно-популярное издание New Scientist сообщало в феврале 2020 года, что Университет Вашингтона в Миссури получал финансирование Военно-морских сил США, чтобы изучать использование саранчи при поиске взрывчатых веществ. Ученые обнаружили, что они могут вычислить, когда насекомое находится рядом со взрывчаткой, получая данные о мозговой активности саранчи при помощи миниатюрного сенсорного устройства.

https://ria.ru/20230428/biolaboratorii-1868334902.html

https://ria.ru/20220919/biooruzhie-1817898909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, луганская народная республика, украина