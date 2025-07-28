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Матвиенко призвала активизировать взаимодействие с парламентом Монголии - РИА Новости, 28.07.2025
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21:28 28.07.2025 (обновлено: 21:29 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/rossiya-2032031408.html
Матвиенко призвала активизировать взаимодействие с парламентом Монголии
Матвиенко призвала активизировать взаимодействие с парламентом Монголии - РИА Новости, 28.07.2025
Матвиенко призвала активизировать взаимодействие с парламентом Монголии
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила активизировать взаимодействие профильных комитетов парламентов России и Монголии. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T21:28:00+03:00
2025-07-28T21:29:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила активизировать взаимодействие профильных комитетов парламентов России и Монголии. Матвиенко в Женеве провела встречу с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом. Беседа состоялась в преддверии Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, сообщает пресс-служба Совфеда. Спикер СФ предложила возобновить практику активного взаимодействия профильных комитетов парламентов для обмена опытом законотворческой работы, в частности, рассмотреть возможность обмена парламентскими делегациями в очном формате. "Было бы правильным, чтобы Комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Великого Государственного Хурала Монголии, а также группы дружбы составили план взаимного сотрудничества на ближайшие два года", - сказала Матвиенко. Она также считает перспективным организацию взаимодействия между молодыми парламентариями двух стран. "Законодатели России и Монголии эффективно взаимодействуют на международных площадках: в Межпарламентском союзе, Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме, Азиатской парламентской ассамблее", - отметила политик. Матвиенко подчеркнула, что в РФ рассчитывают на более тесную работу с Монголией в рамках ШОС и ЕАЭС, выразив уверенность, что активное подключение Улан-Батора к деятельности этих крупных региональных объединений имеет большой потенциал. В ходе беседы Матвиенко и Дашзэгвийн Амарбаясгалан также уделили внимание развитию приграничного и межрегионального сотрудничества. Дашзэгвийн Амарбаясгалан выразил удовлетворение тем, что отношения России и Монголии развиваются на уровне стратегического партнерства. "Взаимодействие по парламентской линии играет важнейшую роль в отношениях двух стран. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы их развивать и укреплять", - заявил председатель Великого Государственного Хурала Монголии. Он выразил уверенность, что межпарламентские группы дружбы сыграют важную роль в развитии дальнейших отношений России и Монголии.
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монголия, россия, женева (город), валентина матвиенко, совет федерации рф, межпарламентский союз, шос, в мире
Монголия, Россия, Женева (город), Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Межпарламентский союз, ШОС, В мире
Матвиенко призвала активизировать взаимодействие с парламентом Монголии

Матвиенко предложила активизировать взаимодействие парламентов России и Монголии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила активизировать взаимодействие профильных комитетов парламентов России и Монголии.
Матвиенко в Женеве провела встречу с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом. Беседа состоялась в преддверии Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, сообщает пресс-служба Совфеда.
Спикер СФ предложила возобновить практику активного взаимодействия профильных комитетов парламентов для обмена опытом законотворческой работы, в частности, рассмотреть возможность обмена парламентскими делегациями в очном формате.
"Было бы правильным, чтобы Комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Великого Государственного Хурала Монголии, а также группы дружбы составили план взаимного сотрудничества на ближайшие два года", - сказала Матвиенко.
Она также считает перспективным организацию взаимодействия между молодыми парламентариями двух стран.
"Законодатели России и Монголии эффективно взаимодействуют на международных площадках: в Межпарламентском союзе, Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме, Азиатской парламентской ассамблее", - отметила политик.
Матвиенко подчеркнула, что в РФ рассчитывают на более тесную работу с Монголией в рамках ШОС и ЕАЭС, выразив уверенность, что активное подключение Улан-Батора к деятельности этих крупных региональных объединений имеет большой потенциал.
В ходе беседы Матвиенко и Дашзэгвийн Амарбаясгалан также уделили внимание развитию приграничного и межрегионального сотрудничества.
Дашзэгвийн Амарбаясгалан выразил удовлетворение тем, что отношения России и Монголии развиваются на уровне стратегического партнерства.
"Взаимодействие по парламентской линии играет важнейшую роль в отношениях двух стран. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы их развивать и укреплять", - заявил председатель Великого Государственного Хурала Монголии.
Он выразил уверенность, что межпарламентские группы дружбы сыграют важную роль в развитии дальнейших отношений России и Монголии.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Монголия планирует открыть торговый дом во Владивостоке
29 мая, 04:58
 
МонголияРоссияЖенева (город)Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФМежпарламентский союзШОСВ мире
 
 
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