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Россия рассматривает ЮАР как надежного партнера, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.07.2025
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23:22 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/rossija-2032041017.html
Россия рассматривает ЮАР как надежного партнера, заявила Матвиенко
Россия рассматривает ЮАР как надежного партнера, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.07.2025
Россия рассматривает ЮАР как надежного партнера, заявила Матвиенко
Россия всегда рассматривала и будет рассматривать Южно-Африканскую Республику как надежного и проверенного партнера, заявила председатель Совета Федерации РФ... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:22:00+03:00
2025-07-28T23:22:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Россия всегда рассматривала и будет рассматривать Южно-Африканскую Республику как надежного и проверенного партнера, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Матвиенко встретилась со спикером Нацассамблеи ЮАР Анджелой Токо Дидизой в преддверии Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая пройдет в Женеве. "Мы всегда рассматривали и будем рассматривать Южно-Африканскую республику в качестве надежного проверенного партнера. Наши отношения успешно развиваются на принципах стратегического партнерства, равноправия, взаимоуважения", - сказала Матвиенко в ходе встречи. Матвиенко подчеркнула, что укрепление связей с Африкой является одним из приоритетов России. Она также добавила, что отношения ЮАР и РФ успешно развиваются на принципах стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения. "Авторитет Южной Африки на международной арене растет год от года. Председательство ЮАР в "двадцатке" в этом году - очень важное событие, которому мы придаем большое значение и рассматриваем как хорошую возможность усилить роль Глобального Юга в мировой экономике, "подсветить" выдвижение Африканского континента в качестве одного из центров многополярного мира", - подчеркнула парламентарий. Делегация российского парламента находится в Женеве с рабочим визитом, сообщали ранее в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000409084.html
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россия, юар, женева (город), валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Россия, ЮАР, Женева (город), Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Россия рассматривает ЮАР как надежного партнера, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия рассматривает ЮАР как надежного и проверенного партнера

© Фото : предоставлено пресс-службойВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Россия всегда рассматривала и будет рассматривать Южно-Африканскую Республику как надежного и проверенного партнера, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Матвиенко встретилась со спикером Нацассамблеи ЮАР Анджелой Токо Дидизой в преддверии Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая пройдет в Женеве.
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"Мы всегда рассматривали и будем рассматривать Южно-Африканскую республику в качестве надежного проверенного партнера. Наши отношения успешно развиваются на принципах стратегического партнерства, равноправия, взаимоуважения", - сказала Матвиенко в ходе встречи.
Матвиенко подчеркнула, что укрепление связей с Африкой является одним из приоритетов России. Она также добавила, что отношения ЮАР и РФ успешно развиваются на принципах стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения.
"Авторитет Южной Африки на международной арене растет год от года. Председательство ЮАР в "двадцатке" в этом году - очень важное событие, которому мы придаем большое значение и рассматриваем как хорошую возможность усилить роль Глобального Юга в мировой экономике, "подсветить" выдвижение Африканского континента в качестве одного из центров многополярного мира", - подчеркнула парламентарий.
Делегация российского парламента находится в Женеве с рабочим визитом, сообщали ранее в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
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РоссияЮАРЖенева (город)Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
 
 
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