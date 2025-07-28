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Россия рассматривает ЮАР как надежного партнера, заявила Матвиенко
Россия рассматривает ЮАР как надежного партнера, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.07.2025
Россия рассматривает ЮАР как надежного партнера, заявила Матвиенко
Россия всегда рассматривала и будет рассматривать Южно-Африканскую Республику как надежного и проверенного партнера, заявила председатель Совета Федерации РФ... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:22:00+03:00
2025-07-28T23:22:00+03:00
2025-07-28T23:22:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Россия всегда рассматривала и будет рассматривать Южно-Африканскую Республику как надежного и проверенного партнера, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Матвиенко встретилась со спикером Нацассамблеи ЮАР Анджелой Токо Дидизой в преддверии Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая пройдет в Женеве. "Мы всегда рассматривали и будем рассматривать Южно-Африканскую республику в качестве надежного проверенного партнера. Наши отношения успешно развиваются на принципах стратегического партнерства, равноправия, взаимоуважения", - сказала Матвиенко в ходе встречи. Матвиенко подчеркнула, что укрепление связей с Африкой является одним из приоритетов России. Она также добавила, что отношения ЮАР и РФ успешно развиваются на принципах стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения. "Авторитет Южной Африки на международной арене растет год от года. Председательство ЮАР в "двадцатке" в этом году - очень важное событие, которому мы придаем большое значение и рассматриваем как хорошую возможность усилить роль Глобального Юга в мировой экономике, "подсветить" выдвижение Африканского континента в качестве одного из центров многополярного мира", - подчеркнула парламентарий. Делегация российского парламента находится в Женеве с рабочим визитом, сообщали ранее в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
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россия, юар, женева (город), валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Россия, ЮАР, Женева (город), Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Россия рассматривает ЮАР как надежного партнера, заявила Матвиенко
Матвиенко: Россия рассматривает ЮАР как надежного и проверенного партнера