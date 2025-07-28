https://ria.ru/20250728/reysy-2031907172.html

"Аэрофлот" отменил десятки рейсов из-за хакерской атаки

"Аэрофлот" отменил десятки рейсов из-за хакерской атаки - РИА Новости, 28.07.2025

"Аэрофлот" отменил десятки рейсов из-за хакерской атаки

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене десятков рейсов из-за сбоя информационных систем, причиной стала хакерская атака. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:08:00+03:00

2025-07-28T13:08:00+03:00

2025-07-28T18:28:00+03:00

москва

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

генеральная прокуратура рф

астрахань

хакерская атака на "аэрофлот"

грозный

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене десятков рейсов из-за сбоя информационных систем, причиной стала хакерская атака.Так, отменены рейсы из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу, Челябинск, Кировск, Элисту, Астану и обратно.Пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет.Сейчас Минтранс и Росавиация совместно с "Аэрофлотом" пересаживают часть людей на рейсы компаний "Россия" и "Победа".Позднее министерство транспорта заявило, что всего в понедельник авиаперевозчик отменил 54 парных рейса, остальные 206 готовятся к выполнению."Приоритет в расписании отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах", — рассказали в ведомстве.В случае новых отмен "Аэрофлот" сократит число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики.О сбое в работе информационных систем авиакомпания сообщила в понедельник утром. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.Аэропорт опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов.

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031895877.html

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