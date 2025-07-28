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"Аэрофлот" отменил десятки рейсов из-за хакерской атаки - РИА Новости, 28.07.2025
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13:08 28.07.2025 (обновлено: 18:28 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/reysy-2031907172.html
"Аэрофлот" отменил десятки рейсов из-за хакерской атаки
"Аэрофлот" отменил десятки рейсов из-за хакерской атаки - РИА Новости, 28.07.2025
"Аэрофлот" отменил десятки рейсов из-за хакерской атаки
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене десятков рейсов из-за сбоя информационных систем, причиной стала хакерская атака. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:08:00+03:00
2025-07-28T18:28:00+03:00
москва
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
генеральная прокуратура рф
астрахань
хакерская атака на "аэрофлот"
грозный
красноярск
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене десятков рейсов из-за сбоя информационных систем, причиной стала хакерская атака.Так, отменены рейсы из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу, Челябинск, Кировск, Элисту, Астану и обратно.Пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет.Сейчас Минтранс и Росавиация совместно с "Аэрофлотом" пересаживают часть людей на рейсы компаний "Россия" и "Победа".Позднее министерство транспорта заявило, что всего в понедельник авиаперевозчик отменил 54 парных рейса, остальные 206 готовятся к выполнению."Приоритет в расписании отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах", — рассказали в ведомстве.В случае новых отмен "Аэрофлот" сократит число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики.О сбое в работе информационных систем авиакомпания сообщила в понедельник утром. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.Аэропорт опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов.
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031895877.html
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москва, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), генеральная прокуратура рф, астрахань, хакерская атака на "аэрофлот", грозный, красноярск, калининград, астана, минск, екатеринбург, ереван, уфа, челябинск, санкт-петербург, ставрополь, орск, оренбург, махачкала, минеральные воды, сочи, пермь, самара, казань, тюмень, элиста, кировск
Москва, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ, Астрахань, Хакерская атака на "Аэрофлот", Грозный, Красноярск, Калининград, Астана, Минск, Екатеринбург, Ереван, Уфа, Челябинск, Санкт-Петербург, Ставрополь, Орск, Оренбург, Махачкала, Минеральные Воды, Сочи, Пермь, Самара, Казань, Тюмень, Элиста, Кировск

"Аэрофлот" отменил десятки рейсов из-за хакерской атаки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене десятков рейсов из-за сбоя информационных систем, причиной стала хакерская атака.
Так, отменены рейсы из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу, Челябинск, Кировск, Элисту, Астану и обратно.
© Фото : соцсетиСитуация в аэропорту Шереметьево в Москве. 28 июля 2025 года
Ситуация в аэропорту Шереметьево в Москве. 28 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : соцсети
Ситуация в аэропорту Шереметьево в Москве. 28 июля 2025 года
Пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет.
Сейчас Минтранс и Росавиация совместно с "Аэрофлотом" пересаживают часть людей на рейсы компаний "Россия" и "Победа".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале В Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина
Пассажиры в терминале В Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в терминале В Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина
Позднее министерство транспорта заявило, что всего в понедельник авиаперевозчик отменил 54 парных рейса, остальные 206 готовятся к выполнению.
"Приоритет в расписании отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах", — рассказали в ведомстве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабличка у стоек регистрации пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Табличка у стоек регистрации пассажиров авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у стоек регистрации пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
В случае новых отмен "Аэрофлот" сократит число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики.
О сбое в работе информационных систем авиакомпания сообщила в понедельник утром. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
Аэропорт опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов.
Люди у электронного табло - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Аэрофлот" обратился с просьбой к пассажирам отмененных рейсов
Вчера, 12:47
 
МоскваАэрофлотШереметьево (аэропорт)Генеральная прокуратура РФАстраханьХакерская атака на "Аэрофлот"ГрозныйКрасноярскКалининградАстанаМинскЕкатеринбургЕреванУфаЧелябинскСанкт-ПетербургСтавропольОрскОренбургМахачкалаМинеральные ВодыСочиПермьСамараКазаньТюменьЭлистаКировск
 
 
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