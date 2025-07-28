https://ria.ru/20250728/sheremetevo-2031909635.html
Шереметьево опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов
Шереметьево опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
Шереметьево опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов
Аэропорт "Шереметьево" опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов на фоне сбоя в работе информационных систем авиакомпании "Аэрофлот" и последующих... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:09:00+03:00
2025-07-28T13:09:00+03:00
2025-07-28T13:09:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов на фоне сбоя в работе информационных систем авиакомпании "Аэрофлот" и последующих отмен и переносов рейсов, сообщила авиагавань в своем Telegram-канале. "По информации от авиакомпании "Аэрофлот", если ваш рейс отменён: доступны возврат средств или переоформление билета на рейсы в течение ближайших 10 дней; кассы "Аэрофлота" в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты; для оформления возврата и переоформления билетов требуется обращаться в колл-центр авиакомпаний или к агентам по месту покупки билета", - говорится в публикации. Актуальная информация по статусам рейсов представлена: на онлайн-табло сайта "Шереметьево"; по QR-кодам "узнай свой рейс", размещенных на информационных табло в "чистых зонах" аэропорта; на информационных табло в залах аэропорта. Также предоставляется бесплатная питьевая вода, круглосуточно и бесплатно работают комнаты матери и ребенка, детские зоны, 24/7 и бесплатно принимают отдельные залы пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Пассажирам в связи с отменой рейсов необходимо покинуть чистую зону перед вылетом, пребывать в терминалах аэропорта нецелесообразно. Сделать возврат или поменять билеты следует дистанционно. Пассажирам отменённых рейсов необходимо обратиться в зал выдачи багажа, чтобы забрать зарегистрированный багаж. "Аэропорт "Шереметьево" оказывает необходимую поддержку авиакомпаниям "Аэрофлот" и "Россия" по регистрации и обслуживанию пассажиров. Во взаимодействии с авиаперевозчиками предпринимает меры по стабилизации ситуации", - подчеркнули в авиагавани. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031907049.html
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аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
Шереметьево опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов
Аэропорт Шереметьево опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Аэропорт "Шереметьево" опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов на фоне сбоя в работе информационных систем авиакомпании "Аэрофлот" и последующих отмен и переносов рейсов, сообщила авиагавань в своем Telegram-канале
.
"По информации от авиакомпании "Аэрофлот
", если ваш рейс отменён: доступны возврат средств или переоформление билета на рейсы в течение ближайших 10 дней; кассы "Аэрофлота" в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты; для оформления возврата и переоформления билетов требуется обращаться в колл-центр авиакомпаний или к агентам по месту покупки билета", - говорится в публикации.
Актуальная информация по статусам рейсов представлена: на онлайн-табло сайта "Шереметьево
"; по QR-кодам "узнай свой рейс", размещенных на информационных табло в "чистых зонах" аэропорта; на информационных табло в залах аэропорта. Также предоставляется бесплатная питьевая вода, круглосуточно и бесплатно работают комнаты матери и ребенка, детские зоны, 24/7 и бесплатно принимают отдельные залы пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Пассажирам в связи с отменой рейсов необходимо покинуть чистую зону перед вылетом, пребывать в терминалах аэропорта нецелесообразно. Сделать возврат или поменять билеты следует дистанционно. Пассажирам отменённых рейсов необходимо обратиться в зал выдачи багажа, чтобы забрать зарегистрированный багаж.
"Аэропорт "Шереметьево" оказывает необходимую поддержку авиакомпаниям "Аэрофлот" и "Россия" по регистрации и обслуживанию пассажиров. Во взаимодействии с авиаперевозчиками предпринимает меры по стабилизации ситуации", - подчеркнули в авиагавани.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".