Bloomberg подсчитал, во сколько обойдется торговая война мировой экономике
Bloomberg: торговая война обойдется мировой экономике в $2 трлн к концу 2027 г
Денежные купюры США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Импортные пошлины в США достигли самого высокого уровня с 1930-х годов, сами же инициированные американской администрацией глобальные торговые войны обойдется мировой экономике в 2 триллиона долларов к концу 2027 года, подсчитало агентство Блумберг.
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"Удар по мировой экономике достигнет 2 триллионов долларов к концу 2027 года по сравнению с ее траекторией до торговой войны, согласно Bloomberg Economics", - передает агентство.
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"Что касается США, общий уровень пошлин сейчас самый высокий с 1930-х годов и примерно в шесть раз выше, чем в начале этого года, когда Дональд Трамп вступил в должность", - добавляется там.
Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли соглашения, согласно которому, в частности, почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%.
При этом Блумберг отмечает, что это не принесет значительного облегчения для экономики еврозоны и прогнозирует сокращение его ВВП на 0,4% за год.
Тревожные сигналы поступают и из Германии. Так, член исполнительного совета Федерации немецкой промышленности Вольфганг Нидермарк, заявление которого приводит Блумберг, объявил, что даже тарифная ставка в 15% окажет огромное негативное влияние на экспортно ориентированную промышленность Германии.
Одновременно с этим сокращается и объем мирового инвестиционного потока. Как передает Блумберг, члены "большой семерки" снизили прогнозы притока бизнес-инвестиций.
По данным ООН, объем глобальных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в прошлом году уже упал на 11%, до 1,5 триллиона долларов, продемонстрировав снижение второй год подряд. "Рост внешнеторговой напряженности, политическая фрагментация и экономическая нестабильность привели к резкому снижению прогнозов большинства ПИИ", - объясняют авторы доклада причины снижения показателей.
В январе Всемирный банк (ВБ) прогнозировал роста мировой экономики в 2025 году на уровне 2,7%. В апреле Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за ожидаемых новых импортных пошлин до 2,2% с 2,8% а Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозировала замедление с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году.