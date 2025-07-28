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Косачев прокомментировал торговую сделку ЕС и США - РИА Новости, 28.07.2025
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07:06 28.07.2025 (обновлено: 07:07 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/kosachev-2031827698.html
Косачев прокомментировал торговую сделку ЕС и США
Косачев прокомментировал торговую сделку ЕС и США - РИА Новости, 28.07.2025
Косачев прокомментировал торговую сделку ЕС и США
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя итоги прошедших торговых переговоров между США и Европейским союзом, заявил, что политика в действиях... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T07:06:00+03:00
2025-07-28T07:07:00+03:00
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россия
константин косачев
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя итоги прошедших торговых переговоров между США и Европейским союзом, заявил, что политика в действиях Еврокомиссии полностью подменила экономику. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Вчерашние торговые переговоры между США и ЕС завершились практически полностью на условиях Трампа. Урсула фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница - не хватало только пресловутого "папочки" в ее заискивающей риторике... Тем самым политика в действиях Еврокомиссии полностью подменила экономику. Евробюрократии так удобнее - лозунги в сфере ее ответственности все более боевые, а оплачивать "черный переход" предстоит национальным правительствам", - написал он в Telegram-канале. При этом, по его словам, главные вопросы впереди. "Назову только три. Выдержит ли конкуренцию на американском рынке европейская продукция с 15-процентными вывозными пошлинами? В каких объемах и какого качества ЕС приобретет у США энергоносители на 750 миллиардов долларов?" - написал он, задавшись и третьим вопросом - на каких условиях и в какие отрасли ЕС инвестирует в американскую экономику 600 миллиардов долларов. По его словам, от ответов на эти ключевые вопросы во многом зависит будущее европейской интеграции. "Она задумывалась как инструмент развития, а не противостояния, но выродилась в прямо противоположное первому и идентичное второму. Как стало известно, Еврокомиссия пообещала США полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ и ядерное топливо, поскольку страны ЕС "все еще закупают слишком много российского газа" и российские нефтепродукты "все еще поступают в ЕС через черный ход", - добавил он. Косачев считает, что "ответственные национальные правительства" в странах ЕС вряд ли встретят навязываемую им традиционную антироссийскую, "но от того все более антиевропейскую логику" новыми аплодисментами. "На лозунгах и аплодисментах далеко не уедешь. И обещанной еврокомиссаршей "определенности в условиях неопределенности" здесь явно не достаточно", - написал он.
https://ria.ru/20250728/sdelka-2031826960.html
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сша, россия, константин косачев, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф
США, Россия, Константин Косачев, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Федерации РФ
Косачев прокомментировал торговую сделку ЕС и США

Косачев: политика в действиях ЕК полностью подменила экономику

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя итоги прошедших торговых переговоров между США и Европейским союзом, заявил, что политика в действиях Еврокомиссии полностью подменила экономику.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
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06:35
"Вчерашние торговые переговоры между США и ЕС завершились практически полностью на условиях Трампа. Урсула фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница - не хватало только пресловутого "папочки" в ее заискивающей риторике... Тем самым политика в действиях Еврокомиссии полностью подменила экономику. Евробюрократии так удобнее - лозунги в сфере ее ответственности все более боевые, а оплачивать "черный переход" предстоит национальным правительствам", - написал он в Telegram-канале.
При этом, по его словам, главные вопросы впереди.
"Назову только три. Выдержит ли конкуренцию на американском рынке европейская продукция с 15-процентными вывозными пошлинами? В каких объемах и какого качества ЕС приобретет у США энергоносители на 750 миллиардов долларов?" - написал он, задавшись и третьим вопросом - на каких условиях и в какие отрасли ЕС инвестирует в американскую экономику 600 миллиардов долларов.
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Ле Пен раскритиковала торговую сделку ЕС с США
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По его словам, от ответов на эти ключевые вопросы во многом зависит будущее европейской интеграции.
"Она задумывалась как инструмент развития, а не противостояния, но выродилась в прямо противоположное первому и идентичное второму. Как стало известно, Еврокомиссия пообещала США полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ и ядерное топливо, поскольку страны ЕС "все еще закупают слишком много российского газа" и российские нефтепродукты "все еще поступают в ЕС через черный ход", - добавил он.
Косачев считает, что "ответственные национальные правительства" в странах ЕС вряд ли встретят навязываемую им традиционную антироссийскую, "но от того все более антиевропейскую логику" новыми аплодисментами.
"На лозунгах и аплодисментах далеко не уедешь. И обещанной еврокомиссаршей "определенности в условиях неопределенности" здесь явно не достаточно", - написал он.
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СШАРоссияКонстантин КосачевУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияСовет Федерации РФ
 
 
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