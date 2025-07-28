Косачев прокомментировал торговую сделку ЕС и США
Косачев: политика в действиях ЕК полностью подменила экономику
Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя итоги прошедших торговых переговоров между США и Европейским союзом, заявил, что политика в действиях Еврокомиссии полностью подменила экономику.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Вчерашние торговые переговоры между США и ЕС завершились практически полностью на условиях Трампа. Урсула фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница - не хватало только пресловутого "папочки" в ее заискивающей риторике... Тем самым политика в действиях Еврокомиссии полностью подменила экономику. Евробюрократии так удобнее - лозунги в сфере ее ответственности все более боевые, а оплачивать "черный переход" предстоит национальным правительствам", - написал он в Telegram-канале.
При этом, по его словам, главные вопросы впереди.
"Назову только три. Выдержит ли конкуренцию на американском рынке европейская продукция с 15-процентными вывозными пошлинами? В каких объемах и какого качества ЕС приобретет у США энергоносители на 750 миллиардов долларов?" - написал он, задавшись и третьим вопросом - на каких условиях и в какие отрасли ЕС инвестирует в американскую экономику 600 миллиардов долларов.
По его словам, от ответов на эти ключевые вопросы во многом зависит будущее европейской интеграции.
"Она задумывалась как инструмент развития, а не противостояния, но выродилась в прямо противоположное первому и идентичное второму. Как стало известно, Еврокомиссия пообещала США полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ и ядерное топливо, поскольку страны ЕС "все еще закупают слишком много российского газа" и российские нефтепродукты "все еще поступают в ЕС через черный ход", - добавил он.
Косачев считает, что "ответственные национальные правительства" в странах ЕС вряд ли встретят навязываемую им традиционную антироссийскую, "но от того все более антиевропейскую логику" новыми аплодисментами.
"На лозунгах и аплодисментах далеко не уедешь. И обещанной еврокомиссаршей "определенности в условиях неопределенности" здесь явно не достаточно", - написал он.