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Матвиенко призвала поддержать участие женщин в решении мировых конфликтов - РИА Новости, 28.07.2025
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16:44 28.07.2025 (обновлено: 18:17 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/konflikt-2031983699.html
Матвиенко призвала поддержать участие женщин в решении мировых конфликтов
Матвиенко призвала поддержать участие женщин в решении мировых конфликтов - РИА Новости, 28.07.2025
Матвиенко призвала поддержать участие женщин в решении мировых конфликтов
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламентариев стран мира выступить за реальное участие женщин в предотвращении и решении мировых... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:44:00+03:00
2025-07-28T18:17:00+03:00
в мире
женева (город)
валентина матвиенко
совет федерации рф
оон
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ЖЕНЕВА, 28 июл — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламентариев стран мира выступить за реальное участие женщин в предотвращении и решении мировых конфликтов во время выступления на 15-м Саммите женщин-спикеров парламентов. Темой саммита стала "Ведущая роль в обеспечении всеобъемлющего и прочного мира". В своем выступлении Матвиенко ссылалась на Резолюцию 1325 Совбеза ООН, принятую 31 октября 2000 года и ставшую первым официальным и юридическим документом Совета безопасности, который касался влияния вооружённых конфликтов на женщин и девочек. "Пора решительно выступить в защиту мира, за нас и наших детей. Резолюция (1325 Совбеза ООН - ред.) призывает обеспечить реальное участие женщин в предотвращении, регулировании и разрешении конфликтов. Выполнено ли это на деле? Увы – нет", - сказала Матвиенко в ходе выступления. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что человечество, которое пережило две мировые войны, "не имеет право на паралич воли". Она также напомнила, что мировые политики всерьез размышляют о выживании в ядерном апокалипсисе, а не о том, как его предотвратить. "Пришло время тех, кто сможет помочь человечеству найти верный путь к миру. Российские женщины готовы к такой совместной работе", - констатировала парламентарий. Делегация Федерального Собрания во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях, организованных Межпарламентским союзом, 28-30 июля.
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в мире, женева (город), валентина матвиенко, совет федерации рф, оон, межпарламентский союз
В мире, Женева (город), Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, ООН, Межпарламентский союз
Матвиенко призвала поддержать участие женщин в решении мировых конфликтов

Матвиенко призвала парламентариев поддержать участие женщин в решении конфликтов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на 15-м Саммите женщин – председателей парламентов в Женеве
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на 15-м Саммите женщин – председателей парламентов в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на 15-м Саммите женщин – председателей парламентов в Женеве
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ЖЕНЕВА, 28 июл — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламентариев стран мира выступить за реальное участие женщин в предотвращении и решении мировых конфликтов во время выступления на 15-м Саммите женщин-спикеров парламентов.
Темой саммита стала "Ведущая роль в обеспечении всеобъемлющего и прочного мира". В своем выступлении Матвиенко ссылалась на Резолюцию 1325 Совбеза ООН, принятую 31 октября 2000 года и ставшую первым официальным и юридическим документом Совета безопасности, который касался влияния вооружённых конфликтов на женщин и девочек.
"Пора решительно выступить в защиту мира, за нас и наших детей. Резолюция (1325 Совбеза ООН - ред.) призывает обеспечить реальное участие женщин в предотвращении, регулировании и разрешении конфликтов. Выполнено ли это на деле? Увы – нет", - сказала Матвиенко в ходе выступления.
Председатель Совета Федерации подчеркнула, что человечество, которое пережило две мировые войны, "не имеет право на паралич воли". Она также напомнила, что мировые политики всерьез размышляют о выживании в ядерном апокалипсисе, а не о том, как его предотвратить.
"Пришло время тех, кто сможет помочь человечеству найти верный путь к миру. Российские женщины готовы к такой совместной работе", - констатировала парламентарий.
Делегация Федерального Собрания во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях, организованных Межпарламентским союзом, 28-30 июля.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на 15-м Саммите женщин – председателей парламентов - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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