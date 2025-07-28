https://ria.ru/20250728/evropa-2031946769.html

Опрос показал, сколько европейцев не слышали о ключевых политиках Европы

Опрос показал, сколько европейцев не слышали о ключевых политиках Европы - РИА Новости, 28.07.2025

Опрос показал, сколько европейцев не слышали о ключевых политиках Европы

Более 40% европейцев не слышали о ключевых политиках Европы, в частности о главе дипломатии ЕС Каи Каллас и генсеке НАТО Марке Рютте, следует из данных опроса,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:47:00+03:00

2025-07-28T14:47:00+03:00

2025-07-28T14:47:00+03:00

в мире

европа

италия

польша

кайя каллас

марк рютте

роберта метсола

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 40% европейцев не слышали о ключевых политиках Европы, в частности о главе дипломатии ЕС Каи Каллас и генсеке НАТО Марке Рютте, следует из данных опроса, проведенного группой "Международное европейское движение" (EMI). По данным опроса, 41% респондентов никогда не слышали о Рютте, и только чуть больше 20% опрошенных в курсе, кто он. Что касается главы дипломатии ЕС Каи Каллас, то 48% европейцев не слышали о ней как о политике, и только 14% "знают о ней достаточно". О главе Европарламента Роберте Метсоле не слышали 45% опрошенных, по сравнению с 18% "осведомленных", как следует из опроса. Больше всего не повезло еврокомиссару по обороне и космосу Андрюсу Кубилюсу: 60% европейцев не слышали о нем как о политике, 8% обладают достаточными знаниями о нем. Как показали данные опроса, почти половина жителей Европы более менее знакомы с личностью главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Только 13% не слышали о ней. Опрос проводился с 3 по 10 июня среди 3504 совершеннолетних жителей Италии, Польши, Румынии, Франции, Швеции, Испании, ФРГ. Статистическая погрешность результатов опроса не приводится.

https://ria.ru/20250329/evropa-2008074984.html

европа

италия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, италия, польша, кайя каллас, марк рютте, роберта метсола, евросоюз, нато, европарламент