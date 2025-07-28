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Опрос показал, сколько европейцев не слышали о ключевых политиках Европы - РИА Новости, 28.07.2025
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14:47 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/evropa-2031946769.html
Опрос показал, сколько европейцев не слышали о ключевых политиках Европы
Опрос показал, сколько европейцев не слышали о ключевых политиках Европы - РИА Новости, 28.07.2025
Опрос показал, сколько европейцев не слышали о ключевых политиках Европы
Более 40% европейцев не слышали о ключевых политиках Европы, в частности о главе дипломатии ЕС Каи Каллас и генсеке НАТО Марке Рютте, следует из данных опроса,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:47:00+03:00
2025-07-28T14:47:00+03:00
в мире
европа
италия
польша
кайя каллас
марк рютте
роберта метсола
евросоюз
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 40% европейцев не слышали о ключевых политиках Европы, в частности о главе дипломатии ЕС Каи Каллас и генсеке НАТО Марке Рютте, следует из данных опроса, проведенного группой "Международное европейское движение" (EMI). По данным опроса, 41% респондентов никогда не слышали о Рютте, и только чуть больше 20% опрошенных в курсе, кто он. Что касается главы дипломатии ЕС Каи Каллас, то 48% европейцев не слышали о ней как о политике, и только 14% "знают о ней достаточно". О главе Европарламента Роберте Метсоле не слышали 45% опрошенных, по сравнению с 18% "осведомленных", как следует из опроса. Больше всего не повезло еврокомиссару по обороне и космосу Андрюсу Кубилюсу: 60% европейцев не слышали о нем как о политике, 8% обладают достаточными знаниями о нем. Как показали данные опроса, почти половина жителей Европы более менее знакомы с личностью главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Только 13% не слышали о ней. Опрос проводился с 3 по 10 июня среди 3504 совершеннолетних жителей Италии, Польши, Румынии, Франции, Швеции, Испании, ФРГ. Статистическая погрешность результатов опроса не приводится.
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РИА Новости
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96
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353
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в мире, европа, италия, польша, кайя каллас, марк рютте, роберта метсола, евросоюз, нато, европарламент
В мире, Европа, Италия, Польша, Кайя Каллас, Марк Рютте, Роберта Метсола, Евросоюз, НАТО, Европарламент
Опрос показал, сколько европейцев не слышали о ключевых политиках Европы

EMI: более 40% европейцев не слышали о Каллас и генсеке НАТО Рютте

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 40% европейцев не слышали о ключевых политиках Европы, в частности о главе дипломатии ЕС Каи Каллас и генсеке НАТО Марке Рютте, следует из данных опроса, проведенного группой "Международное европейское движение" (EMI).
По данным опроса, 41% респондентов никогда не слышали о Рютте, и только чуть больше 20% опрошенных в курсе, кто он. Что касается главы дипломатии ЕС Каи Каллас, то 48% европейцев не слышали о ней как о политике, и только 14% "знают о ней достаточно".
О главе Европарламента Роберте Метсоле не слышали 45% опрошенных, по сравнению с 18% "осведомленных", как следует из опроса. Больше всего не повезло еврокомиссару по обороне и космосу Андрюсу Кубилюсу: 60% европейцев не слышали о нем как о политике, 8% обладают достаточными знаниями о нем.
Как показали данные опроса, почти половина жителей Европы более менее знакомы с личностью главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Только 13% не слышали о ней.
Опрос проводился с 3 по 10 июня среди 3504 совершеннолетних жителей Италии, Польши, Румынии, Франции, Швеции, Испании, ФРГ. Статистическая погрешность результатов опроса не приводится.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
СМИ: европейцев поставили перед тяжелым выбором
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В миреЕвропаИталияПольшаКайя КалласМарк РюттеРоберта МетсолаЕвросоюзНАТОЕвропарламент
 
 
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