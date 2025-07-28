https://ria.ru/20250728/ekspert-2031920085.html

Эксперт оценил влияние торговой сделки США и ЕС на экономию России

Эксперт оценил влияние торговой сделки США и ЕС на экономию России - РИА Новости, 28.07.2025

Эксперт оценил влияние торговой сделки США и ЕС на экономию России

Торговая сделка США и ЕС приведет к изменению географии поставок энергоносителей в мире, однако на Россию это окажет минимальное влияние, поделился мнением с... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:31:00+03:00

2025-07-28T13:31:00+03:00

2025-07-28T13:31:00+03:00

в мире

сша

россия

ближний восток

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Торговая сделка США и ЕС приведет к изменению географии поставок энергоносителей в мире, однако на Россию это окажет минимальное влияние, поделился мнением с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа. Также стороны достигли договоренности о приобретении ЕС американского оружия. "Влияние на Россию, если и будет, то косвенное. Европа, вероятно, немного поменяет географию поставок энергоносителей, и это подвинет мировые логистические цепочки. Например, в ЕС вырастет доля энергии из США и сократится с Ближнего Востока", - пишет аналитик. При этом Азия будет меньше закупать в США и Америке в целом, но больше - на Ближнем Востоке. "Могут немного сдвинуться цены с учетом цены логистики. Россия как поставляла в Индию и Китай, так и продолжит поставлять", - уверен Селезнев. Евросоюз в прошлом году приобрел у США энергоносителей на примерно 83 миллиарда долларов: нефть (55%), газ (25%), нефтепродукты (14%), уголь (5%) и уран (менее 1%). Главными конкурентами на нефтяном рынке ЕС для США выступают страны Ближнего Востока и Африки, а также другие европейские страны. Так, значительные доли в поставках нефти в ЕС занимают Норвегия (38 миллиардов долларов), Казахстан (32,5 миллиарда), Ливия (21 миллиард), Саудовская Аравия (20 миллиардов), нефтепродуктов - Саудовская Аравия (10 миллиардов), Индия (8 миллиардов) и Кувейт (7 миллиардов). Россия в прошлом году поставила в ЕС нефти примерно на 7 миллиардов долларов, нефтепродуктов - на 338 миллионов долларов. На газовом рынке крупнейшими конкурентами США при наращивании поставок станут Алжир (19 миллиардов долларов), Россия (17 миллиардов), Норвегия (12 миллиардов), Британия (6 миллиардов), Азербайджан (5 миллиардов) и Катар (4 миллиарда). При попытках наращивать поставки угля на рынок ЕС американские компании столкнутся с противодействием Австралии (5 миллиардов долларов), Колумбии (1,5 миллиарда) и Казахстана (0,7 миллиарда). Россия уголь на местный рынок не поставляет.

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031880603.html

https://ria.ru/20250728/slovakiya-2031897833.html

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в мире, сша, россия, ближний восток, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия