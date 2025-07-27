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Путин получил в подарок макет фрегата "Адмирал Григорович" - РИА Новости, 27.07.2025
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21:00 27.07.2025 (обновлено: 21:24 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/rossiya-2031794970.html
Путин получил в подарок макет фрегата "Адмирал Григорович"
Путин получил в подарок макет фрегата "Адмирал Григорович" - РИА Новости, 27.07.2025
Путин получил в подарок макет фрегата "Адмирал Григорович"
Президент России Владимир Путин во время посещения фрегата "Адмирал Григорович" в Санкт-Петербурге получил в подарок макет этого корабля. РИА Новости, 27.07.2025
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россия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения фрегата "Адмирал Григорович" в Санкт-Петербурге получил в подарок макет этого корабля. Путин в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область. Президент за чашкой чая пообщался с боевым расчетом корабля. Экипаж преподнес главе государства подарок - макет фрегата. Как рассказал один из членов команды, модель сделана вручную из дерева. "Полностью ручная работа, из дерева сделана, ну и небольших подручных средств, и канцелярский нож. Нам будет очень приятно", - сказал моряк, передавая президенту макет.
https://ria.ru/20250727/putin-2031771731.html
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Общение Путина с членами экипажа фрегата «Адмирал Григорович»
Общение Путина с членами экипажа фрегата «Адмирал Григорович»
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санкт-петербург, россия, ленинградская область, владимир путин, общество
Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Владимир Путин, Общество
Путин получил в подарок макет фрегата "Адмирал Григорович"

Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" подарил Путину макет корабля

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения фрегата "Адмирал Григорович" в Санкт-Петербурге получил в подарок макет этого корабля.
Путин в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область. Президент за чашкой чая пообщался с боевым расчетом корабля.
Экипаж преподнес главе государства подарок - макет фрегата. Как рассказал один из членов команды, модель сделана вручную из дерева.
"Полностью ручная работа, из дерева сделана, ну и небольших подручных средств, и канцелярский нож. Нам будет очень приятно", - сказал моряк, передавая президенту макет.
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