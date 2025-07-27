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Путин получил в подарок макет фрегата "Адмирал Григорович"

Путин получил в подарок макет фрегата "Адмирал Григорович" - РИА Новости, 27.07.2025

Путин получил в подарок макет фрегата "Адмирал Григорович"

Президент России Владимир Путин во время посещения фрегата "Адмирал Григорович" в Санкт-Петербурге получил в подарок макет этого корабля. РИА Новости, 27.07.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения фрегата "Адмирал Григорович" в Санкт-Петербурге получил в подарок макет этого корабля. Путин в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область. Президент за чашкой чая пообщался с боевым расчетом корабля. Экипаж преподнес главе государства подарок - макет фрегата. Как рассказал один из членов команды, модель сделана вручную из дерева. "Полностью ручная работа, из дерева сделана, ну и небольших подручных средств, и канцелярский нож. Нам будет очень приятно", - сказал моряк, передавая президенту макет.

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Общение Путина с членами экипажа фрегата «Адмирал Григорович» Общение Путина с членами экипажа фрегата «Адмирал Григорович» 2025-07-27T21:00 true PT1M23S

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санкт-петербург, россия, ленинградская область, владимир путин, общество