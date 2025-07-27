https://ria.ru/20250727/putin-2031770139.html

Путин поблагодарил моряков "Адмирала Григоровича" за отражение атак БПЛА

Путин поблагодарил моряков "Адмирала Григоровича" за отражение атак БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025

Путин поблагодарил моряков "Адмирала Григоровича" за отражение атак БПЛА

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил моряков фрегата "Адмирал Григорович" за удачное отражение атак беспилотников на Ленинградскую область. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T17:22:00+03:00

2025-07-27T17:22:00+03:00

2025-07-27T18:58:00+03:00

безопасность

россия

ленинградская область

кронштадт

владимир путин

день военно-морского флота рф

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КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил моряков фрегата "Адмирал Григорович" за удачное отражение атак беспилотников на Ленинградскую область. Глава государства в воскресенье посетил этот фрегат, где пообщался за чашкой чая с его боевым расчетом. "Хочу еще раз поблагодарить вас за сегодняшнюю работу. Моряки пришли и в День Военно-Морского флота провели такую значимую боевую работу для фактически колыбели российского флота, прямо из Кронштадта работали", - сказал Путин. Президент поздравил моряков с Днем Военно-Морского флота."Вы прямо с боевой задачи практически прибыли и окунулись опять в решение боевых задач, несмотря на то, что приехали как бы позаниматься технической частью корабля, чтобы экипаж отдохнул", - отметил Путин.Фрегат был на боевом задании в Средиземном море 20 месяцев и теперь некоторое время пробудет на технических работах."Приехали с выполнения боевых задач и, несмотря на это, продолжаете их выполнять, эти боевые задачи. Сегодня ночью, в том числе, отражали атаку беспилотников противника", - сказал президент.Путину рассказали, что атака была обнаружена корабельным расчетом, после чего были даны все команды с командного пункта."Отработали. Молодцы, спасибо вам", - сказал президент.Командир фрегата поблагодарил президента за оценку."Для нас это важно - и ваша оценка, мы ее всегда чувствуем, чувствуем заботу командования, заботу руководства страны, для нас это почетно и в такой день", - сказал он.Капитан отметил, что команда волнуется за ребят, которые работают на берегу, и считает, что все должны вместе выполнять ратную работу.Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент поздравил личный состав ВМФ с праздником, а также по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения "Июльский шторм". Далее глава государства посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и пообщался с жителями Северной столицы.

https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html

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Наталья Макарова

безопасность, россия, ленинградская область, кронштадт, владимир путин, день военно-морского флота рф