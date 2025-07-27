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Путин поблагодарил моряков "Адмирала Григоровича" за отражение атак БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025
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17:22 27.07.2025 (обновлено: 18:58 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031770139.html
Путин поблагодарил моряков "Адмирала Григоровича" за отражение атак БПЛА
Путин поблагодарил моряков "Адмирала Григоровича" за отражение атак БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025
Путин поблагодарил моряков "Адмирала Григоровича" за отражение атак БПЛА
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил моряков фрегата "Адмирал Григорович" за удачное отражение атак беспилотников на Ленинградскую область. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:22:00+03:00
2025-07-27T18:58:00+03:00
безопасность
россия
ленинградская область
кронштадт
владимир путин
день военно-морского флота рф
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КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил моряков фрегата "Адмирал Григорович" за удачное отражение атак беспилотников на Ленинградскую область. Глава государства в воскресенье посетил этот фрегат, где пообщался за чашкой чая с его боевым расчетом. "Хочу еще раз поблагодарить вас за сегодняшнюю работу. Моряки пришли и в День Военно-Морского флота провели такую значимую боевую работу для фактически колыбели российского флота, прямо из Кронштадта работали", - сказал Путин. Президент поздравил моряков с Днем Военно-Морского флота."Вы прямо с боевой задачи практически прибыли и окунулись опять в решение боевых задач, несмотря на то, что приехали как бы позаниматься технической частью корабля, чтобы экипаж отдохнул", - отметил Путин.Фрегат был на боевом задании в Средиземном море 20 месяцев и теперь некоторое время пробудет на технических работах."Приехали с выполнения боевых задач и, несмотря на это, продолжаете их выполнять, эти боевые задачи. Сегодня ночью, в том числе, отражали атаку беспилотников противника", - сказал президент.Путину рассказали, что атака была обнаружена корабельным расчетом, после чего были даны все команды с командного пункта."Отработали. Молодцы, спасибо вам", - сказал президент.Командир фрегата поблагодарил президента за оценку."Для нас это важно - и ваша оценка, мы ее всегда чувствуем, чувствуем заботу командования, заботу руководства страны, для нас это почетно и в такой день", - сказал он.Капитан отметил, что команда волнуется за ребят, которые работают на берегу, и считает, что все должны вместе выполнять ратную работу.Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент поздравил личный состав ВМФ с праздником, а также по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения "Июльский шторм". Далее глава государства посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и пообщался с жителями Северной столицы.
https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html
россия
ленинградская область
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Путину вручили медаль "За верность российскому флоту"
Владимир Путин награждён медалью Морской коллегии Российской Федерации «За верность российскому флоту». Награду главе государства вручил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
2025-07-27T17:22
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Визит Путина в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Визит Путина в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
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безопасность, россия, ленинградская область, кронштадт, владимир путин, день военно-морского флота рф
Безопасность, Россия, Ленинградская область, Кронштадт, Владимир Путин, День Военно-морского флота РФ
Путин поблагодарил моряков "Адмирала Григоровича" за отражение атак БПЛА

Путин поблагодарил моряков фрегата "Адмирал Григорович" за отражение атак дронов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Григорович"
Фрегат Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / POOL
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КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил моряков фрегата "Адмирал Григорович" за удачное отражение атак беспилотников на Ленинградскую область.
Глава государства в воскресенье посетил этот фрегат, где пообщался за чашкой чая с его боевым расчетом.
«
"Хочу еще раз поблагодарить вас за сегодняшнюю работу. Моряки пришли и в День Военно-Морского флота провели такую значимую боевую работу для фактически колыбели российского флота, прямо из Кронштадта работали", - сказал Путин.
Президент поздравил моряков с Днем Военно-Морского флота.
"Вы прямо с боевой задачи практически прибыли и окунулись опять в решение боевых задач, несмотря на то, что приехали как бы позаниматься технической частью корабля, чтобы экипаж отдохнул", - отметил Путин.
Фрегат был на боевом задании в Средиземном море 20 месяцев и теперь некоторое время пробудет на технических работах.
«
"Приехали с выполнения боевых задач и, несмотря на это, продолжаете их выполнять, эти боевые задачи. Сегодня ночью, в том числе, отражали атаку беспилотников противника", - сказал президент.
Путину рассказали, что атака была обнаружена корабельным расчетом, после чего были даны все команды с командного пункта.
"Отработали. Молодцы, спасибо вам", - сказал президент.
Как в России отпраздновали День ВМФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.

Моряки на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале

День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

Военнослужащие ВМФ РФ и посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 9
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

Церемония возложения цветов к памятнику Петру I в Санкт-Петербурге в честь празднования Дня Военно-Морского Флота

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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3 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.

Посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале в Москве

Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

Празднование Дня Военно-морского флота

В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

Празднование Дня Военно-морского флота

В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.

Празднование Дня Военно-морского флота

На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.

Празднование Дня Военно-морского флота

В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 9
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.

Военнослужащие ВМФ РФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I в Санкт-Петербурге в честь празднования Дня Военно-Морского Флота

На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
9 из 9

День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 9

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 9

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
3 из 9

Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 9

В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 9

В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 9

На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 9

В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 9

На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
9 из 9
Командир фрегата поблагодарил президента за оценку.
«
"Для нас это важно - и ваша оценка, мы ее всегда чувствуем, чувствуем заботу командования, заботу руководства страны, для нас это почетно и в такой день", - сказал он.
Капитан отметил, что команда волнуется за ребят, которые работают на берегу, и считает, что все должны вместе выполнять ратную работу.
Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент поздравил личный состав ВМФ с праздником, а также по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения "Июльский шторм". Далее глава государства посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и пообщался с жителями Северной столицы.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга
17:34
 
БезопасностьРоссияЛенинградская областьКронштадтВладимир ПутинДень Военно-морского флота РФ
 
 
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