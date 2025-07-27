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Как в России отпраздновали День ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
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14:54 27.07.2025 (обновлено: 15:37 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/vmf-2031740206.html
Как в России отпраздновали День ВМФ
Как в России отпраздновали День ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
Как в России отпраздновали День ВМФ
РИА Новости, 27.07.2025
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Фото, Россия, Санкт-Петербург, Петр I, Владимир Путин, Северный Речной вокзал, СССР

Как в России отпраздновали День ВМФ

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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.

Моряки на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале

День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

Военнослужащие ВМФ РФ и посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 9
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

Церемония возложения цветов к памятнику Петру I в Санкт-Петербурге в честь празднования Дня Военно-Морского Флота

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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3 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.

Посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале в Москве

Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

Празднование Дня Военно-морского флота

В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

Празднование Дня Военно-морского флота

В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.

Празднование Дня Военно-морского флота

На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.

Празднование Дня Военно-морского флота

В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 9
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.

Военнослужащие ВМФ РФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I в Санкт-Петербурге в честь празднования Дня Военно-Морского Флота

На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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9 из 9
 
ФотоРоссияСанкт-ПетербургПетр IВладимир ПутинСеверный Речной вокзалСССР
 
 
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