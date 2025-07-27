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Путин поблагодарил экипаж фрегата "Адмирал Григорович" за службу России - РИА Новости, 27.07.2025
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17:17 27.07.2025 (обновлено: 17:28 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031769687.html
Путин поблагодарил экипаж фрегата "Адмирал Григорович" за службу России
Путин поблагодарил экипаж фрегата "Адмирал Григорович" за службу России - РИА Новости, 27.07.2025
Путин поблагодарил экипаж фрегата "Адмирал Григорович" за службу России
Президент России Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей на фрегате "Адмирал Григорович", поздравил моряков с Днем Военно-морского флота и... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:17:00+03:00
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общество
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ленинградская область
владимир путин
день военно-морского флота рф
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей на фрегате "Адмирал Григорович", поздравил моряков с Днем Военно-морского флота и поблагодарил их за службу России. Путин в День ВМФ работает в Санкт-Петербурге. Президент в этот день посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область. "Поздравляю с Днем Военно-морского флота! Желаю удачи. Благодарю за службу России", - написал Путин в книге почетных гостей.
https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html
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общество, россия, санкт-петербург, ленинградская область, владимир путин, день военно-морского флота рф, безопасность
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Владимир Путин, День Военно-морского флота РФ, Безопасность
Путин поблагодарил экипаж фрегата "Адмирал Григорович" за службу России

Путин оставил запись в книге почетных гостей на фрегате "Адмирал Григорович"

© Фото : Кремль. Новости/TelegramПрезидент России Владимир Путин посетил фрегат "Адмирал Григорович". 27 июля 2025
Президент России Владимир Путин посетил фрегат Адмирал Григорович. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : Кремль. Новости/Telegram
Президент России Владимир Путин посетил фрегат "Адмирал Григорович". 27 июля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей на фрегате "Адмирал Григорович", поздравил моряков с Днем Военно-морского флота и поблагодарил их за службу России.
Путин в День ВМФ работает в Санкт-Петербурге. Президент в этот день посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область.
"Поздравляю с Днем Военно-морского флота! Желаю удачи. Благодарю за службу России", - написал Путин в книге почетных гостей.
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ОбществоРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьВладимир ПутинДень Военно-морского флота РФБезопасность
 
 
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