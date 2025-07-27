https://ria.ru/20250727/putin-2031769687.html
Путин поблагодарил экипаж фрегата "Адмирал Григорович" за службу России
Путин поблагодарил экипаж фрегата "Адмирал Григорович" за службу России - РИА Новости, 27.07.2025
Путин поблагодарил экипаж фрегата "Адмирал Григорович" за службу России
Президент России Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей на фрегате "Адмирал Григорович", поздравил моряков с Днем Военно-морского флота и... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:17:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей на фрегате "Адмирал Григорович", поздравил моряков с Днем Военно-морского флота и поблагодарил их за службу России. Путин в День ВМФ работает в Санкт-Петербурге. Президент в этот день посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область. "Поздравляю с Днем Военно-морского флота! Желаю удачи. Благодарю за службу России", - написал Путин в книге почетных гостей.
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Путину вручили медаль "За верность российскому флоту"
Владимир Путин награждён медалью Морской коллегии Российской Федерации «За верность российскому флоту». Награду главе государства вручил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
2025-07-27T17:17
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Путин поблагодарил экипаж фрегата "Адмирал Григорович" за службу России
Путин оставил запись в книге почетных гостей на фрегате "Адмирал Григорович"