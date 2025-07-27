https://ria.ru/20250727/putin-2031769687.html

Путин поблагодарил экипаж фрегата "Адмирал Григорович" за службу России

Путин поблагодарил экипаж фрегата "Адмирал Григорович" за службу России - РИА Новости, 27.07.2025

Путин поблагодарил экипаж фрегата "Адмирал Григорович" за службу России

Президент России Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей на фрегате "Адмирал Григорович", поздравил моряков с Днем Военно-морского флота и... РИА Новости, 27.07.2025

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей на фрегате "Адмирал Григорович", поздравил моряков с Днем Военно-морского флота и поблагодарил их за службу России. Путин в День ВМФ работает в Санкт-Петербурге. Президент в этот день посетил фрегат "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область. "Поздравляю с Днем Военно-морского флота! Желаю удачи. Благодарю за службу России", - написал Путин в книге почетных гостей.

https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html

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Наталья Макарова

общество, россия, санкт-петербург, ленинградская область, владимир путин, день военно-морского флота рф, безопасность