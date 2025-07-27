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Путин посетил Никольский морской собор в Кронштадте

Путин посетил Никольский морской собор в Кронштадте - РИА Новости, 27.07.2025

Путин посетил Никольский морской собор в Кронштадте

Президент РФ Владимир Путин в День Военно-Морского флота посетил Никольский морской собор в Кронштадте. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T16:42:00+03:00

2025-07-27T16:42:00+03:00

2025-07-27T17:46:00+03:00

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КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День Военно-Морского флота посетил Никольский морской собор в Кронштадте. Главу государства встретил настоятель собора, который провел ему краткую экскурсию. Путин приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца и поставил свечи за упокой. Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент поздравил личный состав ВМФ с праздником, а также по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения "Июльский шторм". Далее глава государства посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и пообщался с жителями Северной столицы.

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Путин в соборе святителя Николая Чудотворца Владимир Путин посетил Морской собор святителя Николая Чудотворца 2025-07-27T16:42 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, кронштадт, владимир путин, николай чудотворец, русская православная церковь