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Путин посетил Никольский морской собор в Кронштадте - РИА Новости, 27.07.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:42 27.07.2025 (обновлено: 17:46 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031762886.html
Путин посетил Никольский морской собор в Кронштадте
Путин посетил Никольский морской собор в Кронштадте - РИА Новости, 27.07.2025
Путин посетил Никольский морской собор в Кронштадте
Президент РФ Владимир Путин в День Военно-Морского флота посетил Никольский морской собор в Кронштадте. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:42:00+03:00
2025-07-27T17:46:00+03:00
религия
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кронштадт
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КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День Военно-Морского флота посетил Никольский морской собор в Кронштадте. Главу государства встретил настоятель собора, который провел ему краткую экскурсию. Путин приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца и поставил свечи за упокой. Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент поздравил личный состав ВМФ с праздником, а также по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения "Июльский шторм". Далее глава государства посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и пообщался с жителями Северной столицы.
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Путин в соборе святителя Николая Чудотворца
Владимир Путин посетил Морской собор святителя Николая Чудотворца
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россия, кронштадт, владимир путин, николай чудотворец, русская православная церковь
Религия, Россия, Кронштадт, Владимир Путин, Николай Чудотворец, Русская православная церковь
Путин посетил Никольский морской собор в Кронштадте

Путин в День Военно-Морского флота посетил Никольский морской собор в Кронштадте

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КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День Военно-Морского флота посетил Никольский морской собор в Кронштадте.
Главу государства встретил настоятель собора, который провел ему краткую экскурсию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Песков ответил на вопрос о графике Путина в День ВМФ
4 июля, 12:58
Путин приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца и поставил свечи за упокой.
Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент поздравил личный состав ВМФ с праздником, а также по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения "Июльский шторм". Далее глава государства посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и пообщался с жителями Северной столицы.
Как в России отпраздновали День ВМФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.

Моряки на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале

День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

Военнослужащие ВМФ РФ и посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 9
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

Церемония возложения цветов к памятнику Петру I в Санкт-Петербурге в честь празднования Дня Военно-Морского Флота

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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3 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.

Посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале в Москве

Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

Празднование Дня Военно-морского флота

В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

Празднование Дня Военно-морского флота

В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.

Празднование Дня Военно-морского флота

На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.

Празднование Дня Военно-морского флота

В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 9
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.

Военнослужащие ВМФ РФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I в Санкт-Петербурге в честь празднования Дня Военно-Морского Флота

На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
9 из 9

День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 9

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 9

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
3 из 9

Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 9

В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 9

В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 9

На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 9

В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 9

На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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9 из 9
 
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