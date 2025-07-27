https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html

Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга

Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга - РИА Новости, 27.07.2025

Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга

Владимир Путин в День ВМФ ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России, поздравил его личный состав с профессиональным праздником, а... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T17:34:00+03:00

2025-07-27T17:34:00+03:00

2025-07-27T18:04:00+03:00

владимир путин

санкт-петербург

россия

северный ледовитый океан

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин в День ВМФ ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России, поздравил его личный состав с профессиональным праздником, а также пообщался с жителями Петербурга.Основные заявления президента — в материале РИА Новости."Основная цель — детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, оперативных, тактических и других задач, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции"."Наша ключевая задача — гарантированно обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы родины. Огромная роль в этом принадлежит, отводится Военно-морскому флоту"."Праздник красивый, очень нужный, важный для страны. Не только для флота, а для страны в целом, имея в виду ту роль и значение, которое имеют и играют Вооруженные силы в целом и военно-морская составляющая в частности".После Путин пообщался с жителями города на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Горожане эмоционально встречали президента, они приветствовали его громкими возгласами и криками "Ура". Главу государства также наградили медалью Морской коллегии "За верность российскому флоту". На церемонии помощник президента Николай Патрушев вручил ему медаль и удостоверение к ней. Он подчеркнул, что Путин очень активно помогает российскому флоту.Затем Путин посетил Никольский морской собор в Кронштадте. Его встретил настоятель собора, который провел ему краткую экскурсию. Глава государства приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца и поставил свечи за упокой. После президент побывал на фрегате "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область.

https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html

санкт-петербург

россия

северный ледовитый океан

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владимир путин, санкт-петербург, россия, северный ледовитый океан