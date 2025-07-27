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Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга - РИА Новости, 27.07.2025
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17:34 27.07.2025 (обновлено: 18:04 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html
Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга
Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга - РИА Новости, 27.07.2025
Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга
Владимир Путин в День ВМФ ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России, поздравил его личный состав с профессиональным праздником, а... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:34:00+03:00
2025-07-27T18:04:00+03:00
владимир путин
санкт-петербург
россия
северный ледовитый океан
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин в День ВМФ ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России, поздравил его личный состав с профессиональным праздником, а также пообщался с жителями Петербурга.Основные заявления президента — в материале РИА Новости.&quot;Основная цель — детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, оперативных, тактических и других задач, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции&quot;.&quot;Наша ключевая задача — гарантированно обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы родины. Огромная роль в этом принадлежит, отводится Военно-морскому флоту&quot;.&quot;Праздник красивый, очень нужный, важный для страны. Не только для флота, а для страны в целом, имея в виду ту роль и значение, которое имеют и играют Вооруженные силы в целом и военно-морская составляющая в частности&quot;.После Путин пообщался с жителями города на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Горожане эмоционально встречали президента, они приветствовали его громкими возгласами и криками "Ура". Главу государства также наградили медалью Морской коллегии "За верность российскому флоту". На церемонии помощник президента Николай Патрушев вручил ему медаль и удостоверение к ней. Он подчеркнул, что Путин очень активно помогает российскому флоту.Затем Путин посетил Никольский морской собор в Кронштадте. Его встретил настоятель собора, который провел ему краткую экскурсию. Глава государства приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца и поставил свечи за упокой. После президент побывал на фрегате "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область.
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санкт-петербург
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин наблюдает за учениями ВМФ по ВКС
Путин наблюдает за учениями ВМФ по ВКС
2025-07-27T17:34
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PT0M50S
Путин в День Военно-Морского флота прибыл в Главное адмиралтейство
В День Военно-Морского Флота Президент прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге для проверки оперативных учений ВМФ «Июльский шторм»
2025-07-27T17:34
true
PT0M50S
Путин сказал тост в честь праздника ВМФ
По окончании телемоста с участниками оперативных учений Президент еще раз поздравил военных моряков с Днём ВМФ.
2025-07-27T17:34
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Общение Путина с жителями Петербурга
Общение Путина с жителями Петербурга
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владимир путин, санкт-петербург, россия, северный ледовитый океан
Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия, Северный Ледовитый океан

Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин в День ВМФ ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России, поздравил его личный состав с профессиональным праздником, а также пообщался с жителями Петербурга.
Основные заявления президента — в материале РИА Новости.
  • Учения ВМФ направлены на проверку боеготовности флота.
«

"Основная цель — детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, оперативных, тактических и других задач, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Во время маневров оперативный состав всех уровней отрабатывает практические навыки по управлению силами флота в условиях, приближенных к боевым.
  • Проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчетов морской авиации и береговых ракетных комплексов.
  • Россия продолжит оснащать флот самыми современными вооружениями, а также повышать уровень боевой подготовки экипажей подводных и надводных кораблей, береговых и авиационных частей.
  • В ближайшее время пять бригад морской пехоты преобразуют в дивизии, две из них — уже в этом году. Это качественно повысит ударную мощь и боевые возможности.
«

"Наша ключевая задача — гарантированно обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы родины. Огромная роль в этом принадлежит, отводится Военно-морскому флоту".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Как в России отпраздновали День ВМФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.

Моряки на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале

День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

Военнослужащие ВМФ РФ и посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 9
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

Церемония возложения цветов к памятнику Петру I в Санкт-Петербурге в честь празднования Дня Военно-Морского Флота

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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3 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.

Посетители на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале в Москве

Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

Празднование Дня Военно-морского флота

В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

Празднование Дня Военно-морского флота

В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.

Празднование Дня Военно-морского флота

На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.

Празднование Дня Военно-морского флота

В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.

Военнослужащие ВМФ РФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I в Санкт-Петербурге в честь празднования Дня Военно-Морского Флота

На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
9 из 9

День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 9

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 9

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
3 из 9

Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 9

В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 9

В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 9

На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 9

В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 9

На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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9 из 9
  • В современных условиях День ВМФ отмечается в боевой, рабочей обстановке, это правильно.
  • Флот демонстрирует свои боевые возможности, качества.
«

"Праздник красивый, очень нужный, важный для страны. Не только для флота, а для страны в целом, имея в виду ту роль и значение, которое имеют и играют Вооруженные силы в целом и военно-морская составляющая в частности".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Морская пехота России героически выполняет все возложенные на нее задачи.
После Путин пообщался с жителями города на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Горожане эмоционально встречали президента, они приветствовали его громкими возгласами и криками "Ура".
Главу государства также наградили медалью Морской коллегии "За верность российскому флоту". На церемонии помощник президента Николай Патрушев вручил ему медаль и удостоверение к ней. Он подчеркнул, что Путин очень активно помогает российскому флоту.
Затем Путин посетил Никольский морской собор в Кронштадте. Его встретил настоятель собора, который провел ему краткую экскурсию. Глава государства приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца и поставил свечи за упокой.
После президент побывал на фрегате "Адмирал Григорович", который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
День ВМФ в 2025 году: история и традиции праздника
25 июля, 12:20
 
Владимир ПутинСанкт-ПетербургРоссияСеверный Ледовитый океан
 
 
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