Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга
- Учения ВМФ направлены на проверку боеготовности флота.
"Основная цель — детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, оперативных, тактических и других задач, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции".
- Во время маневров оперативный состав всех уровней отрабатывает практические навыки по управлению силами флота в условиях, приближенных к боевым.
- Проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчетов морской авиации и береговых ракетных комплексов.
- Россия продолжит оснащать флот самыми современными вооружениями, а также повышать уровень боевой подготовки экипажей подводных и надводных кораблей, береговых и авиационных частей.
- В ближайшее время пять бригад морской пехоты преобразуют в дивизии, две из них — уже в этом году. Это качественно повысит ударную мощь и боевые возможности.
"Наша ключевая задача — гарантированно обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы родины. Огромная роль в этом принадлежит, отводится Военно-морскому флоту".
День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.
День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.
С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.
С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.
История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.
История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.
Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.
Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.
В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.
В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.
В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.
На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.
В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.
В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.
На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.
На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.
День Военно-морского флота (ВМФ) России стал одним из самых значимых и торжественных праздников в стране.
С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.
История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ учредили в 1939 году по указу наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.
Празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране, но основные торжества проводят в городах с базами ВМФ.
В этот день завершились масштабные учения "Июльский шторм", проходившие с 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.
В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
На фото: демонстрационное прохождение восьмиместных лодок академической гребли на Северном речном вокзале.
В День ВМФ президент Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где провел смотр учений в здании Адмиралтейства. Он также посетит Морской университет.
На фото: военнослужащие ВМФ на церемонии возложения цветов к памятнику Петру I.
- В современных условиях День ВМФ отмечается в боевой, рабочей обстановке, это правильно.
- Флот демонстрирует свои боевые возможности, качества.
"Праздник красивый, очень нужный, важный для страны. Не только для флота, а для страны в целом, имея в виду ту роль и значение, которое имеют и играют Вооруженные силы в целом и военно-морская составляющая в частности".
- Морская пехота России героически выполняет все возложенные на нее задачи.