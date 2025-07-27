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Цатурову избрали президентом Международной конфедерации театральных союзов - РИА Новости, 27.07.2025
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12:46 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/prezident-2031725106.html
Цатурову избрали президентом Международной конфедерации театральных союзов
Цатурову избрали президентом Международной конфедерации театральных союзов - РИА Новости, 27.07.2025
Цатурову избрали президентом Международной конфедерации театральных союзов
Президентом Международной конфедерации театральных союзов избрана гендиректор Международного театрального фестиваля имени Чехова Карина Цатурова, сообщили РИА... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:46:00+03:00
2025-07-27T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президентом Международной конфедерации театральных союзов избрана гендиректор Международного театрального фестиваля имени Чехова Карина Цатурова, сообщили РИА Новости в пресс-службе конфедерации. В субботу вечером состоялось заседание Совета представителей творческих общественных объединений стран СНГ и Грузии, в котором приняли участие представители театральных союзов России, Белоруссии, Молдавии, Армении, Грузии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, а также Регионального общественного фонда поддержки международного Театрального фестиваля имени Чехова. На заседании обсуждался ряд вопросов, в числе которых мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения выдающегося театрального деятеля, многолетнего президента Международной конфедерации театральных союзов Кирилла Лаврова (1925-2007), итоги Международного Чеховского фестиваля, а также состоялись выборы президента конфедерации. Большинством голосов президентом Международной конфедерации театральных союзов была избрана Карина Цатурова. Вице- президентом стал председатель Союза театральных деятелей Таджикистана Сухроб Мирзоев. Карина Цатурова также остается генеральным директором Международного театрального фестиваля имени Чехова.
https://ria.ru/20250724/dateshidze-2031192235.html
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таджикистан, россия, кирилл лавров, снг, грузия
Таджикистан, Россия, Кирилл Лавров, СНГ, Грузия
Цатурову избрали президентом Международной конфедерации театральных союзов

Карина Цатурова стала президентом Международной конфедерации театральных союзов

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкКарина Цатурова
Карина Цатурова - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Карина Цатурова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президентом Международной конфедерации театральных союзов избрана гендиректор Международного театрального фестиваля имени Чехова Карина Цатурова, сообщили РИА Новости в пресс-службе конфедерации.
В субботу вечером состоялось заседание Совета представителей творческих общественных объединений стран СНГ и Грузии, в котором приняли участие представители театральных союзов России, Белоруссии, Молдавии, Армении, Грузии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, а также Регионального общественного фонда поддержки международного Театрального фестиваля имени Чехова.
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На заседании обсуждался ряд вопросов, в числе которых мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения выдающегося театрального деятеля, многолетнего президента Международной конфедерации театральных союзов Кирилла Лаврова (1925-2007), итоги Международного Чеховского фестиваля, а также состоялись выборы президента конфедерации.
Большинством голосов президентом Международной конфедерации театральных союзов была избрана Карина Цатурова. Вице- президентом стал председатель Союза театральных деятелей Таджикистана Сухроб Мирзоев. Карина Цатурова также остается генеральным директором Международного театрального фестиваля имени Чехова.
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