https://ria.ru/20250727/kaliningrad-2031735886.html
В аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов
В аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов - РИА Новости, 27.07.2025
В аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов
Шесть рейсов отменены, более 50 на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:07:00+03:00
2025-07-27T14:07:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 27 июл - РИА Новости. Шесть рейсов отменены, более 50 на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло воздушной гавани. По данным на 13.00 (14.00 мск), отменены шесть рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Саратов, при этом 17 рейсов в Киров, Санкт-Петербург и Москву задерживаются на вылет, на прилет задерживается 37 рейсов из Волгограда, Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга. Калининградский аэропорт "Храброво" в своем Telegram-канале предупредил о временных ограничениях по использованию воздушного пространства. "В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - говорится в публикации. Пассажиров просят уточнять время вылета и расписание в колл-центре аэропорта или на сайте.
https://ria.ru/20250727/aeroport-2031719019.html
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санкт-петербург, москва, киров, калининград
Санкт-Петербург, Москва, Киров, Калининград
В аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов
В Калининграде отменили шесть рейсов, более 50 на прилет и вылет задерживаются