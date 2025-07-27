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В аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов - РИА Новости, 27.07.2025
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14:07 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/kaliningrad-2031735886.html
В аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов
В аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов - РИА Новости, 27.07.2025
В аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов
Шесть рейсов отменены, более 50 на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 27.07.2025
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КАЛИНИНГРАД, 27 июл - РИА Новости. Шесть рейсов отменены, более 50 на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло воздушной гавани. По данным на 13.00 (14.00 мск), отменены шесть рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Саратов, при этом 17 рейсов в Киров, Санкт-Петербург и Москву задерживаются на вылет, на прилет задерживается 37 рейсов из Волгограда, Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга. Калининградский аэропорт "Храброво" в своем Telegram-канале предупредил о временных ограничениях по использованию воздушного пространства. "В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - говорится в публикации. Пассажиров просят уточнять время вылета и расписание в колл-центре аэропорта или на сайте.
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Санкт-Петербург, Москва, Киров, Калининград
В аэропорту Калининграда отменили шесть рейсов

В Калининграде отменили шесть рейсов, более 50 на прилет и вылет задерживаются

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАэропорт Храброво в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Аэропорт Храброво в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 27 июл - РИА Новости. Шесть рейсов отменены, более 50 на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло воздушной гавани.
По данным на 13.00 (14.00 мск), отменены шесть рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Саратов, при этом 17 рейсов в Киров, Санкт-Петербург и Москву задерживаются на вылет, на прилет задерживается 37 рейсов из Волгограда, Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга.
Калининградский аэропорт "Храброво" в своем Telegram-канале предупредил о временных ограничениях по использованию воздушного пространства. "В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - говорится в публикации.
Пассажиров просят уточнять время вылета и расписание в колл-центре аэропорта или на сайте.
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