https://ria.ru/20250727/kaliningrad-2031708670.html

В Калининграде задерживаются 29 авиарейсов

В Калининграде задерживаются 29 авиарейсов - РИА Новости, 27.07.2025

В Калининграде задерживаются 29 авиарейсов

Один рейс отменен и 29 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:18:00+03:00

2025-07-27T10:18:00+03:00

2025-07-27T10:18:00+03:00

москва

киров

санкт-петербург

безопасность

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КАЛИНИНГРАД, 27 июл — РИА Новости. Один рейс отменен и 29 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло воздушной гавани. По данным на 9.00 (10.00 мск), отменен один рейс в Москву, 11 рейсов в Киров, Санкт - Петербург и Москву задерживаются на вылет, на прилет задерживается 18 рейсов из Волгограда, Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее аэропорт "Храброво" в своем Telegram-каанле предупреждал о временных ограничениях по использованию воздушного пространства, отмечая, что могут быть изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Пассажиров просят уточнять время вылета и расписание в колл-центре или на сайте аэропорта.

https://ria.ru/20250727/bespilotniki-2031695010.html

москва

киров

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, киров, санкт-петербург, безопасность