https://ria.ru/20250727/kaliningrad-2031708670.html
В Калининграде задерживаются 29 авиарейсов
В Калининграде задерживаются 29 авиарейсов - РИА Новости, 27.07.2025
В Калининграде задерживаются 29 авиарейсов
Один рейс отменен и 29 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:18:00+03:00
2025-07-27T10:18:00+03:00
2025-07-27T10:18:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 27 июл — РИА Новости. Один рейс отменен и 29 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло воздушной гавани. По данным на 9.00 (10.00 мск), отменен один рейс в Москву, 11 рейсов в Киров, Санкт - Петербург и Москву задерживаются на вылет, на прилет задерживается 18 рейсов из Волгограда, Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее аэропорт "Храброво" в своем Telegram-каанле предупреждал о временных ограничениях по использованию воздушного пространства, отмечая, что могут быть изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Пассажиров просят уточнять время вылета и расписание в колл-центре или на сайте аэропорта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, киров, санкт-петербург, безопасность
Москва, Киров, Санкт-Петербург, Безопасность
В Калининграде задерживаются 29 авиарейсов
В Калининграде отменили один авиарейс, 29 задерживаются