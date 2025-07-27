https://ria.ru/20250727/bejrut-2031693912.html

В Бейруте нашли могилу мичмана, служившего на русском фрегате "Олег"

В Бейруте нашли могилу мичмана, служившего на русском фрегате "Олег" - РИА Новости, 27.07.2025

В Бейруте нашли могилу мичмана, служившего на русском фрегате "Олег"

Захоронение мичмана барона Годгарда Бистрома, служившего на русском фрегате "Олег" в составе миротворческой миссии в Ливане в 1861 году, обнаружили на одном из... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T07:56:00+03:00

2025-07-27T07:56:00+03:00

2025-07-27T12:33:00+03:00

в мире

россия

ливан

сирия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031722817_2:0:1270:713_1920x0_80_0_0_ed9be0589e37d5c5c6a3b26d76d327c9.jpg

БЕЙРУТ, 27 июл – РИА Новости. Захоронение мичмана барона Годгарда Бистрома, служившего на русском фрегате "Олег" в составе миротворческой миссии в Ливане в 1861 году, обнаружили на одном из кладбищ Бейрута. По случаю Дня военно-морского флота там состоялась панихида по погибшим российским морякам на ливанской земле, передает корреспондент РИА Новости. День Военно-морского флота отмечается в России в воскресенье, 27 июля. Парусно-винтовой фрегат "Олег", входивший в состав Средиземноморской эскадры, был спущен на воду в июле 1860 года. Спустя несколько месяцев новый фрегат направился с миротворческой миссией к берегам Сирии и Ливана, где вспыхнуло вооруженное противостояние между друзами и христианами. Успех эскадры во главе с фрегатом "Олег" в территориальных водах Ливана возродил славу Российского императорского флота. Корабль первого ранга затонул в Балтийском море, в Финском заливе. Его обнаружение и история привлекли внимание президента России Владимира Путина, который совершил погружение к затонувшему фрегату 15 июля 2013 года. "В 2025 году была найдена могила барона Годгарда Бистрома, члена команды парусно-винтового фрегата "Олег". Этот корабль имеет важное историческое значение для Российской Федерации и является гордостью Российского императорского флота", – прокомментировал РИА Новости мероприятие помощник военного атташе при посольстве России в Ливане полковник Семен Захаренков. По словам Захаренкова, могила была найдена в Бейруте благодаря усилиям неравнодушных людей, аппарата военного атташе при посольстве России в Ливане, при взаимодействии правительства Санкт-Петербурга и общественной организации "Помним всех поименно". Мичман Бистром принадлежал к старинному баронскому роду, представители которого были известны в XVIII–XIX веках как выдающиеся полководцы России. В числе его родственников был генерал-адъютант Карл Бистром, Герой Отечественной войны 1812 года. Его памятник в виде бронзового льва находится в городе Кингисепп Ленинградской области и внесен в список объектов культурного наследия федерального значения. Комментируя РИА Новости мероприятие, посвященное памяти погибших русских моряков, руководитель исторического клуба при "Русском доме" в Ливане Тони Маалюф отметил важность сохранения памяти о подвигах русских воинов для защиты исторической правды, которая в последние годы всё сильнее искажается. "Сегодня мы собрались отдать дань памяти русскому военному моряку, прибывшему в нашу страну в период исторических событий, происходивших в Горном Ливане. К сожалению, возник конфликт между различными представителями общества, и для урегулирования ситуации вмешались европейские страны, в первую очередь – Россия. Роль России была ключевой в предотвращении большой войны и прекращении конфликта при защите христианского населения. И сегодня мы видим естественное присутствие России в Средиземноморье, призванное сохранять баланс в этом регионе", – сказал Маалюф. В начале февраля в Ливане была открыта памятная табличка российскому адмиралу Андрею Лазареву – потомку знаменитой династии русских флотоводцев и мореплавателей, внучатому племяннику Михаила Петровича Лазарева, первооткрывателя Антарктиды и основателя Новороссийска.

https://ria.ru/20250724/sankt-peterburg-2031202131.html

https://ria.ru/20250727/putin-2031678366.html

https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html

россия

ливан

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ливан, сирия, владимир путин