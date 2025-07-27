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В Бейруте нашли могилу мичмана, служившего на русском фрегате "Олег" - РИА Новости, 27.07.2025
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07:56 27.07.2025 (обновлено: 12:33 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/bejrut-2031693912.html
В Бейруте нашли могилу мичмана, служившего на русском фрегате "Олег"
В Бейруте нашли могилу мичмана, служившего на русском фрегате "Олег" - РИА Новости, 27.07.2025
В Бейруте нашли могилу мичмана, служившего на русском фрегате "Олег"
Захоронение мичмана барона Годгарда Бистрома, служившего на русском фрегате "Олег" в составе миротворческой миссии в Ливане в 1861 году, обнаружили на одном из... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T07:56:00+03:00
2025-07-27T12:33:00+03:00
в мире
россия
ливан
сирия
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БЕЙРУТ, 27 июл – РИА Новости. Захоронение мичмана барона Годгарда Бистрома, служившего на русском фрегате "Олег" в составе миротворческой миссии в Ливане в 1861 году, обнаружили на одном из кладбищ Бейрута. По случаю Дня военно-морского флота там состоялась панихида по погибшим российским морякам на ливанской земле, передает корреспондент РИА Новости. День Военно-морского флота отмечается в России в воскресенье, 27 июля. Парусно-винтовой фрегат "Олег", входивший в состав Средиземноморской эскадры, был спущен на воду в июле 1860 года. Спустя несколько месяцев новый фрегат направился с миротворческой миссией к берегам Сирии и Ливана, где вспыхнуло вооруженное противостояние между друзами и христианами. Успех эскадры во главе с фрегатом "Олег" в территориальных водах Ливана возродил славу Российского императорского флота. Корабль первого ранга затонул в Балтийском море, в Финском заливе. Его обнаружение и история привлекли внимание президента России Владимира Путина, который совершил погружение к затонувшему фрегату 15 июля 2013 года. "В 2025 году была найдена могила барона Годгарда Бистрома, члена команды парусно-винтового фрегата "Олег". Этот корабль имеет важное историческое значение для Российской Федерации и является гордостью Российского императорского флота", – прокомментировал РИА Новости мероприятие помощник военного атташе при посольстве России в Ливане полковник Семен Захаренков. По словам Захаренкова, могила была найдена в Бейруте благодаря усилиям неравнодушных людей, аппарата военного атташе при посольстве России в Ливане, при взаимодействии правительства Санкт-Петербурга и общественной организации "Помним всех поименно". Мичман Бистром принадлежал к старинному баронскому роду, представители которого были известны в XVIII–XIX веках как выдающиеся полководцы России. В числе его родственников был генерал-адъютант Карл Бистром, Герой Отечественной войны 1812 года. Его памятник в виде бронзового льва находится в городе Кингисепп Ленинградской области и внесен в список объектов культурного наследия федерального значения. Комментируя РИА Новости мероприятие, посвященное памяти погибших русских моряков, руководитель исторического клуба при "Русском доме" в Ливане Тони Маалюф отметил важность сохранения памяти о подвигах русских воинов для защиты исторической правды, которая в последние годы всё сильнее искажается. "Сегодня мы собрались отдать дань памяти русскому военному моряку, прибывшему в нашу страну в период исторических событий, происходивших в Горном Ливане. К сожалению, возник конфликт между различными представителями общества, и для урегулирования ситуации вмешались европейские страны, в первую очередь – Россия. Роль России была ключевой в предотвращении большой войны и прекращении конфликта при защите христианского населения. И сегодня мы видим естественное присутствие России в Средиземноморье, призванное сохранять баланс в этом регионе", – сказал Маалюф. В начале февраля в Ливане была открыта памятная табличка российскому адмиралу Андрею Лазареву – потомку знаменитой династии русских флотоводцев и мореплавателей, внучатому племяннику Михаила Петровича Лазарева, первооткрывателя Антарктиды и основателя Новороссийска.
https://ria.ru/20250724/sankt-peterburg-2031202131.html
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в мире, россия, ливан, сирия, владимир путин
В мире, Россия, Ливан, Сирия, Владимир Путин
В Бейруте нашли могилу мичмана, служившего на русском фрегате "Олег"

В Бейруте нашли могилу мичмана, служившего на русском фрегате "Олег" в 1861 году

© РИА НовостиЗахоронение мичмана барона Годгарда Бистрома, служившего на русском фрегате "Олег" в составе миротворческой миссии в Ливане в 1861 году на одном из кладбищ Бейрута
Захоронение мичмана барона Годгарда Бистрома, служившего на русском фрегате Олег в составе миротворческой миссии в Ливане в 1861 году на одном из кладбищ Бейрута - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости
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БЕЙРУТ, 27 июл – РИА Новости. Захоронение мичмана барона Годгарда Бистрома, служившего на русском фрегате "Олег" в составе миротворческой миссии в Ливане в 1861 году, обнаружили на одном из кладбищ Бейрута. По случаю Дня военно-морского флота там состоялась панихида по погибшим российским морякам на ливанской земле, передает корреспондент РИА Новости.
День Военно-морского флота отмечается в России в воскресенье, 27 июля.
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Парусно-винтовой фрегат "Олег", входивший в состав Средиземноморской эскадры, был спущен на воду в июле 1860 года. Спустя несколько месяцев новый фрегат направился с миротворческой миссией к берегам Сирии и Ливана, где вспыхнуло вооруженное противостояние между друзами и христианами. Успех эскадры во главе с фрегатом "Олег" в территориальных водах Ливана возродил славу Российского императорского флота. Корабль первого ранга затонул в Балтийском море, в Финском заливе. Его обнаружение и история привлекли внимание президента России Владимира Путина, который совершил погружение к затонувшему фрегату 15 июля 2013 года.
"В 2025 году была найдена могила барона Годгарда Бистрома, члена команды парусно-винтового фрегата "Олег". Этот корабль имеет важное историческое значение для Российской Федерации и является гордостью Российского императорского флота", – прокомментировал РИА Новости мероприятие помощник военного атташе при посольстве России в Ливане полковник Семен Захаренков.
По словам Захаренкова, могила была найдена в Бейруте благодаря усилиям неравнодушных людей, аппарата военного атташе при посольстве России в Ливане, при взаимодействии правительства Санкт-Петербурга и общественной организации "Помним всех поименно".
Мичман Бистром принадлежал к старинному баронскому роду, представители которого были известны в XVIII–XIX веках как выдающиеся полководцы России. В числе его родственников был генерал-адъютант Карл Бистром, Герой Отечественной войны 1812 года. Его памятник в виде бронзового льва находится в городе Кингисепп Ленинградской области и внесен в список объектов культурного наследия федерального значения.
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Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
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Комментируя РИА Новости мероприятие, посвященное памяти погибших русских моряков, руководитель исторического клуба при "Русском доме" в Ливане Тони Маалюф отметил важность сохранения памяти о подвигах русских воинов для защиты исторической правды, которая в последние годы всё сильнее искажается.
"Сегодня мы собрались отдать дань памяти русскому военному моряку, прибывшему в нашу страну в период исторических событий, происходивших в Горном Ливане. К сожалению, возник конфликт между различными представителями общества, и для урегулирования ситуации вмешались европейские страны, в первую очередь – Россия. Роль России была ключевой в предотвращении большой войны и прекращении конфликта при защите христианского населения. И сегодня мы видим естественное присутствие России в Средиземноморье, призванное сохранять баланс в этом регионе", – сказал Маалюф.
В начале февраля в Ливане была открыта памятная табличка российскому адмиралу Андрею Лазареву – потомку знаменитой династии русских флотоводцев и мореплавателей, внучатому племяннику Михаила Петровича Лазарева, первооткрывателя Антарктиды и основателя Новороссийска.
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