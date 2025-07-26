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Уровень сахара в крови может резко меняться в жару, предупредил врач

Уровень сахара в крови может резко меняться в жару, предупредил врач - РИА Новости, 26.07.2025

Уровень сахара в крови может резко меняться в жару, предупредил врач

Уровень сахара в жару может резко меняться, поэтому людям с диабетом рекомендуется не ориентироваться на ощущения, а чаще измерять уровень сахара и соблюдать... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T03:36:00+03:00

2025-07-26T03:36:00+03:00

2025-07-26T03:36:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уровень сахара в жару может резко меняться, поэтому людям с диабетом рекомендуется не ориентироваться на ощущения, а чаще измерять уровень сахара и соблюдать питьевой режим, рассказал РИА Новости врач-эндокринолог, член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов, практикующий диабетолог Анас Альфарадж. Аномальная жара установилась в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов России, такие погодные условия являются серьезным испытанием для людей с диабетом. Перепады температуры, духота и высокая влажность напрямую влияют на уровень сахара в крови. "Не ориентируйтесь на ощущения - только на точные показатели. Лучше использовать системы непрерывного мониторинга глюкозы. Они позволяют отслеживать уровень сахара в реальном времени и вовремя увидеть опасный тренд еще до появления симптомов", - подчеркнул Альфарадж. Он добавил, что период жаркой погоды каждый привык переносить по-разному - активно или пассивно, это также влияет на показатели глюкозы, поэтому для организма важна предсказуемость. "При снижении активности дозировки могут оказаться недостаточными, и сахар поползет вверх. При повышении активности - наоборот, инсулин начнет работать быстрее, и вы рискуете гипогликемией. Адаптируйте дозу под ситуацию", - посоветовал врач. Специалист уточнил, что даже легкое обезвоживание сгущает кровь, что может повысить уровень глюкозы. Если человек использует инсулин, его всасывание в жару ускоряется из-за усиленного кровообращения и расширения капилляров, это создает двойную нагрузку на организм. "Жара усиливает действие инсулина и при этом мешает организму сохранять водный баланс. Важно пить больше воды, не дожидаясь жажды, и внимательно следить за тем, как реагирует уровень сахара", - подчеркнул Альфарадж. По его словам, высокая температура может не только изменить скорость всасывания, но и ухудшить качество препарата, особенно если человек использует инсулиновую помпу или хранит препараты вне холодильника. "В жаркую погоду меняйте инфузионный набор чаще - раз в два дня, а не в три. Высокая температура и влажность ускоряют порчу инсулина. И не держите препараты на солнце - они теряют эффективность", - напомнил врач. Специалист рассказал, что в жаркую и нестабильную погоду уровень сахара может резко меняться, даже если изменения не чувствуются. Поэтому необходимо проверять его чаще обычного, не только утром и перед сном, но и перед выходом из дома, после активности - при малейшем ухудшении самочувствия. "В периоды нестабильной погоды рекомендую минимум 4–6 измерений в сутки. А если есть возможность - использовать системы мониторинга, например, СТ14, чтобы видеть полную картину и не пропустить критический момент", - добавил Альфарадж.

https://ria.ru/20250724/aleergiya-2031023780.html

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