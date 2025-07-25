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Президент Казахстана совершит официальный визит в Турцию - РИА Новости, 25.07.2025
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08:41 25.07.2025 (обновлено: 08:42 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/vizit-2031317806.html
Президент Казахстана совершит официальный визит в Турцию
Президент Казахстана совершит официальный визит в Турцию - РИА Новости, 25.07.2025
Президент Казахстана совершит официальный визит в Турцию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 июля по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана совершит официальный визит в Турцию, сообщает в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:41:00+03:00
2025-07-25T08:42:00+03:00
в мире
казахстан
турция
анкара (провинция)
касым-жомарт токаев
реджеп тайип эрдоган
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АЛМА-АТА, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 июля по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана совершит официальный визит в Турцию, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского лидера. "Двадцать девятого июля президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы. Сообщается, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахстанско-турецкого стратегического партнерства. "Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250716/malayziya-2029382808.html
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в мире, казахстан, турция, анкара (провинция), касым-жомарт токаев, реджеп тайип эрдоган
В мире, Казахстан, Турция, Анкара (провинция), Касым-Жомарт Токаев, Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Казахстана совершит официальный визит в Турцию

Президент Казахстана Токаев 29 июля совершит официальный визит в Турцию

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 июля по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана совершит официальный визит в Турцию, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.
"Двадцать девятого июля президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.
Сообщается, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахстанско-турецкого стратегического партнерства.
"Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией", - заключили в пресс-службе.
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В миреКазахстанТурцияАнкара (провинция)Касым-Жомарт ТокаевРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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