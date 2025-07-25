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Президент Казахстана совершит официальный визит в Турцию
Президент Казахстана совершит официальный визит в Турцию - РИА Новости, 25.07.2025
Президент Казахстана совершит официальный визит в Турцию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 июля по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана совершит официальный визит в Турцию, сообщает в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:41:00+03:00
2025-07-25T08:41:00+03:00
2025-07-25T08:42:00+03:00
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АЛМА-АТА, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 июля по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана совершит официальный визит в Турцию, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского лидера. "Двадцать девятого июля президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы. Сообщается, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахстанско-турецкого стратегического партнерства. "Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией", - заключили в пресс-службе.
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в мире, казахстан, турция, анкара (провинция), касым-жомарт токаев, реджеп тайип эрдоган
В мире, Казахстан, Турция, Анкара (провинция), Касым-Жомарт Токаев, Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Казахстана совершит официальный визит в Турцию
Президент Казахстана Токаев 29 июля совершит официальный визит в Турцию