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Губернатор Амурской области рассказал о возможных причинах крушения Ан-24

Губернатор Амурской области рассказал о возможных причинах крушения Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025

Губернатор Амурской области рассказал о возможных причинах крушения Ан-24

Рассматриваются две основные версии крушения самолета Ан-24 в Амурской области - техническая неисправность и ошибка пилотов, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 25.07.2025

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амурская область

ан-24

происшествия

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андрей никитин (политик)

василий орлов (губернатор)

тында

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Рассматриваются две основные версии крушения самолета Ан-24 в Амурской области - техническая неисправность и ошибка пилотов, сообщил губернатор Василий Орлов.В своем Telegram-канале он уточнил, что прошло заседание правкомиссии под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина."В настоящее время на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Есть две основные версии происшествия: первая - это техническая неисправность, вторая - ошибка пилотов", - написал Орлов.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

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