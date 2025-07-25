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Губернатор Амурской области рассказал о возможных причинах крушения Ан-24
Губернатор Амурской области рассказал о возможных причинах крушения Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
Губернатор Амурской области рассказал о возможных причинах крушения Ан-24
Рассматриваются две основные версии крушения самолета Ан-24 в Амурской области - техническая неисправность и ошибка пилотов, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:22:00+03:00
2025-07-25T11:22:00+03:00
2025-07-25T11:36:00+03:00
амурская область
ан-24
происшествия
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андрей никитин (политик)
василий орлов (губернатор)
тында
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Рассматриваются две основные версии крушения самолета Ан-24 в Амурской области - техническая неисправность и ошибка пилотов, сообщил губернатор Василий Орлов.В своем Telegram-канале он уточнил, что прошло заседание правкомиссии под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина."В настоящее время на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Есть две основные версии происшествия: первая - это техническая неисправность, вторая - ошибка пилотов", - написал Орлов.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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амурская область, ан-24, происшествия, россия, андрей никитин (политик), василий орлов (губернатор), тында, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, крушение ан-24 в приамурье
Амурская область, Ан-24, Происшествия, Россия, Андрей Никитин (политик), Василий Орлов (губернатор), Тында, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Крушение Ан-24 в Приамурье
Губернатор Амурской области рассказал о возможных причинах крушения Ан-24
Орлов: крушение Ан-24 могло произойти из-за неисправности или ошибки пилотов