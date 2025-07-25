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Губернатор Амурской области рассказал о возможных причинах крушения Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
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11:22 25.07.2025 (обновлено: 11:36 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/versiya-2031355119.html
Губернатор Амурской области рассказал о возможных причинах крушения Ан-24
Губернатор Амурской области рассказал о возможных причинах крушения Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
Губернатор Амурской области рассказал о возможных причинах крушения Ан-24
Рассматриваются две основные версии крушения самолета Ан-24 в Амурской области - техническая неисправность и ошибка пилотов, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 25.07.2025
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амурская область
ан-24
происшествия
россия
андрей никитин (политик)
василий орлов (губернатор)
тында
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Рассматриваются две основные версии крушения самолета Ан-24 в Амурской области - техническая неисправность и ошибка пилотов, сообщил губернатор Василий Орлов.В своем Telegram-канале он уточнил, что прошло заседание правкомиссии под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина."В настоящее время на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Есть две основные версии происшествия: первая - это техническая неисправность, вторая - ошибка пилотов", - написал Орлов.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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амурская область, ан-24, происшествия, россия, андрей никитин (политик), василий орлов (губернатор), тында, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, крушение ан-24 в приамурье
Амурская область, Ан-24, Происшествия, Россия, Андрей Никитин (политик), Василий Орлов (губернатор), Тында, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Крушение Ан-24 в Приамурье
Губернатор Амурской области рассказал о возможных причинах крушения Ан-24

Орлов: крушение Ан-24 могло произойти из-за неисправности или ошибки пилотов

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Рассматриваются две основные версии крушения самолета Ан-24 в Амурской области - техническая неисправность и ошибка пилотов, сообщил губернатор Василий Орлов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что прошло заседание правкомиссии под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина.
"В настоящее время на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Есть две основные версии происшествия: первая - это техническая неисправность, вторая - ошибка пилотов", - написал Орлов.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье
Вчера, 15:14
 
Амурская областьАн-24ПроисшествияРоссияАндрей Никитин (политик)Василий Орлов (губернатор)ТындаСледственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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