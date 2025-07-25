https://ria.ru/20250725/ukraina-2031341649.html

Украинский вопрос не должен мешать отношениям с ЕС, заявили в МИД КНР

Украинский вопрос не должен мешать отношениям с ЕС, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 25.07.2025

Украинский вопрос не должен мешать отношениям с ЕС, заявили в МИД КНР

Украинский вопрос не должен становиться проблемой в отношениях между Китаем и ЕС, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 25.07.2025

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ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Украинский вопрос не должен становиться проблемой в отношениях между Китаем и ЕС, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках 25-го саммита КНР - ЕС в Пекине. "Что касается Украины, Китай подчеркнул, что украинский вопрос не является и не должен становиться проблемой между Китаем и ЕС", - сказал дипломат, комментируя итоги прошедшего саммита. Го Цзякунь отметил, что китайская сторона вновь подтвердила свою последовательную и четкую позицию, направленную на поддержку мира, содействие переговорам и продвижение политического урегулирования, а также выразила готовность поддерживать связь с ЕС. Дипломат заявил, что Китай также выразил свою твердую позицию по поводу санкций ЕС в отношении китайских компаний, попавших под санкции под предлогом "связей с Россией". Ранее министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление за решение ЕС включить меры против китайских финансовых учреждений в очередной пакет антироссийских санкций.

https://ria.ru/20250724/vstrecha-2031078743.html

https://ria.ru/20250721/kitaj-2030334151.html

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в мире, китай, пекин, украина, си цзиньпин, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейский совет