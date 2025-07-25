https://ria.ru/20250725/rossiya-2031544522.html
Таджикистан заинтересовался российским опытом в сфере водоснабжения
Таджикистан заинтересовался российским опытом в сфере водоснабжения - РИА Новости, 25.07.2025
Таджикистан заинтересовался российским опытом в сфере водоснабжения
Рост населения и изменение климата рождают дополнительный спрос на воду, Таджикистан заинтересован в изучении опыта России в этой сфере, заявил на международной РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T23:30:00+03:00
2025-07-25T23:30:00+03:00
2025-07-25T23:30:00+03:00
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Рост населения и изменение климата рождают дополнительный спрос на воду, Таджикистан заинтересован в изучении опыта России в этой сфере, заявил на международной экологической конференции, проходящей в Республике Алтай первый заместитель председателя комитета охраны окружающей среды Таджикистана Исфандиёр Шукурзода. "Рост населения, изменение климата рождают во всем мире дополнительный спрос на воду, и обостряют конкуренцию между сельским хозяйством, энергетикой и промышленностью", - сказал он. В этой связи, по его словам, необходимо углубление сотрудничества с Россией и странами Центральной Азии – это проведение совместных научных исследований в области геологии, гидрологии, объединение усилий российских и учёных региона позволит более точно оценить масштабы и последствия таяния ледников. Он отметил, что общие проблемы требуют общих решений, но для их реализации нужно обеспечить получение инвестиций, расширить доступ к современным технологиям, укрепить существующие региональные механизмы сотрудничества. "Нам необходимо разработать научно обоснованные прогнозы изменений водного стока и адаптировать к ним стратегии водопользования, развивать региональные системы раннего предупреждения о гидрометеорологических опасностях, укреплять системы оповещения о наводнениях, селях и засухах с использованием российских технологий и опыта, что позволит минимизировать риски для населения и экономики региона", - сказал Шукурзода. Кроме того, по его словам, внедрение современных сберегающих технологий в сельском хозяйстве является критически важным для повышения эффективности водопользования, Таджикистан заинтересован в изучении опыта России в этой сфере. "Сотрудничество между странами позволит обмениваться научными данными, осуществить совместный мониторинг ледников и механизм оповещения таких бедствиях, как наводнения, в результате их таяния, работая вместе, мы сможем обеспечить устойчивое и воднобезопасное будущее для всех стран нашего региона", - добавил он. Международная экологическая конференция проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" в республике Алтай с 24 по 26 июля. Ранее в пресс-службе российского кабмина сообщили, что в ней примут участие правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
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таджикистан, россия, республика алтай, в мире
Таджикистан, Россия, Республика Алтай, В мире
Таджикистан заинтересовался российским опытом в сфере водоснабжения
Таджикистан заявил об интересе в изучении опыта России в сфере водоснабжения
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Рост населения и изменение климата рождают дополнительный спрос на воду, Таджикистан заинтересован в изучении опыта России в этой сфере, заявил на международной экологической конференции, проходящей в Республике Алтай первый заместитель председателя комитета охраны окружающей среды Таджикистана Исфандиёр Шукурзода.
"Рост населения, изменение климата рождают во всем мире дополнительный спрос на воду, и обостряют конкуренцию между сельским хозяйством, энергетикой и промышленностью", - сказал он.
В этой связи, по его словам, необходимо углубление сотрудничества с Россией
и странами Центральной Азии
– это проведение совместных научных исследований в области геологии, гидрологии, объединение усилий российских и учёных региона позволит более точно оценить масштабы и последствия таяния ледников.
Он отметил, что общие проблемы требуют общих решений, но для их реализации нужно обеспечить получение инвестиций, расширить доступ к современным технологиям, укрепить существующие региональные механизмы сотрудничества.
"Нам необходимо разработать научно обоснованные прогнозы изменений водного стока и адаптировать к ним стратегии водопользования, развивать региональные системы раннего предупреждения о гидрометеорологических опасностях, укреплять системы оповещения о наводнениях, селях и засухах с использованием российских технологий и опыта, что позволит минимизировать риски для населения и экономики региона", - сказал Шукурзода.
Кроме того, по его словам, внедрение современных сберегающих технологий в сельском хозяйстве является критически важным для повышения эффективности водопользования, Таджикистан
заинтересован в изучении опыта России в этой сфере.
"Сотрудничество между странами позволит обмениваться научными данными, осуществить совместный мониторинг ледников и механизм оповещения таких бедствиях, как наводнения, в результате их таяния, работая вместе, мы сможем обеспечить устойчивое и воднобезопасное будущее для всех стран нашего региона", - добавил он.
Международная экологическая конференция проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" в республике Алтай
с 24 по 26 июля. Ранее в пресс-службе российского кабмина сообщили, что в ней примут участие правительственные делегации Армении
, Белоруссии
, Казахстана
, Киргизии
, Таджикистана, Туркмении
и Узбекистана
.