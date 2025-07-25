https://ria.ru/20250725/rossiya-2031544522.html

Таджикистан заинтересовался российским опытом в сфере водоснабжения

Таджикистан заинтересовался российским опытом в сфере водоснабжения - РИА Новости, 25.07.2025

Таджикистан заинтересовался российским опытом в сфере водоснабжения

Рост населения и изменение климата рождают дополнительный спрос на воду, Таджикистан заинтересован в изучении опыта России в этой сфере, заявил на международной РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T23:30:00+03:00

2025-07-25T23:30:00+03:00

2025-07-25T23:30:00+03:00

таджикистан

россия

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Рост населения и изменение климата рождают дополнительный спрос на воду, Таджикистан заинтересован в изучении опыта России в этой сфере, заявил на международной экологической конференции, проходящей в Республике Алтай первый заместитель председателя комитета охраны окружающей среды Таджикистана Исфандиёр Шукурзода. "Рост населения, изменение климата рождают во всем мире дополнительный спрос на воду, и обостряют конкуренцию между сельским хозяйством, энергетикой и промышленностью", - сказал он. В этой связи, по его словам, необходимо углубление сотрудничества с Россией и странами Центральной Азии – это проведение совместных научных исследований в области геологии, гидрологии, объединение усилий российских и учёных региона позволит более точно оценить масштабы и последствия таяния ледников. Он отметил, что общие проблемы требуют общих решений, но для их реализации нужно обеспечить получение инвестиций, расширить доступ к современным технологиям, укрепить существующие региональные механизмы сотрудничества. "Нам необходимо разработать научно обоснованные прогнозы изменений водного стока и адаптировать к ним стратегии водопользования, развивать региональные системы раннего предупреждения о гидрометеорологических опасностях, укреплять системы оповещения о наводнениях, селях и засухах с использованием российских технологий и опыта, что позволит минимизировать риски для населения и экономики региона", - сказал Шукурзода. Кроме того, по его словам, внедрение современных сберегающих технологий в сельском хозяйстве является критически важным для повышения эффективности водопользования, Таджикистан заинтересован в изучении опыта России в этой сфере. "Сотрудничество между странами позволит обмениваться научными данными, осуществить совместный мониторинг ледников и механизм оповещения таких бедствиях, как наводнения, в результате их таяния, работая вместе, мы сможем обеспечить устойчивое и воднобезопасное будущее для всех стран нашего региона", - добавил он. Международная экологическая конференция проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" в республике Алтай с 24 по 26 июля. Ранее в пресс-службе российского кабмина сообщили, что в ней примут участие правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015582910.html

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таджикистан, россия, республика алтай, в мире