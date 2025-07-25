https://ria.ru/20250725/opros-2031336376.html

Опрос показал уровень доверия россиян президенту

Опрос показал уровень доверия россиян президенту - РИА Новости, 25.07.2025

Опрос показал уровень доверия россиян президенту

Большинство (81%) россиян положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% респондентов доверяют главе государства, следует из данных опроса... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:13:00+03:00

2025-07-25T10:13:00+03:00

2025-07-25T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Большинство (81%) россиян положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% респондентов доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ, опубликованных на сайте фонда. Восемь из десяти (81%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 79% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 12% респондентов. Согласно результатам опроса, свыше половины (53%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, четверть (25%) респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 11% опрошенных скорее недовольны его работой. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины (39%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 2% - за партию "Новые люди" и 4% - за партию "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 18 по 20 июля 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250725/putin-2031314854.html

https://ria.ru/20250718/istoriya-2029851800.html

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политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", единая россия, госдума рф, общество