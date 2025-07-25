https://ria.ru/20250725/opros-2031336376.html
Опрос показал уровень доверия россиян президенту
Опрос показал уровень доверия россиян президенту - РИА Новости, 25.07.2025
Опрос показал уровень доверия россиян президенту
Большинство (81%) россиян положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% респондентов доверяют главе государства, следует из данных опроса... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:13:00+03:00
2025-07-25T10:13:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Большинство (81%) россиян положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% респондентов доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ, опубликованных на сайте фонда. Восемь из десяти (81%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 79% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 12% респондентов. Согласно результатам опроса, свыше половины (53%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, четверть (25%) респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 11% опрошенных скорее недовольны его работой. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины (39%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 2% - за партию "Новые люди" и 4% - за партию "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 18 по 20 июля 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20250725/putin-2031314854.html
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политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", единая россия, госдума рф, общество
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Единая Россия, Госдума РФ, Общество
Опрос показал уровень доверия россиян президенту
ФОМ: работу Путина одобряют 81% россиян, 79% граждан доверяют президенту